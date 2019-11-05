«Википедию» лучше заменить»: Путин переходит на энциклопедию

Россияне должны пользоваться источником достоверной информации вместо «Википедии», и этой заменой должна стать Большая российская энциклопедия, присутствующая в интернете в электронном виде – заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Екатерининском зале Кремля.

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По его словам, одним из аспектов судебной деятельности за последние годы стало использование толковых словарей, в том числе – «Википедии», на многих стадиях заседания – вплоть до вынесения решения. Такие выводы были сделаны на основе анализа судебной практики.

«Зачастую нет ясности относительно значения различных слов, используемых в нормативных документах. Несмотря на то что Министерство образования утвердило в 2009 году четыре словаря в качестве официальных источников норм русского языка (2009 год — 10 лет прошло), главного и самого нужного — толкового словаря — по сей день нет», — посетовал глава государства.

В этой связи президент выразил уверенность в необходимости применения одного легитимного источника для толкования терминов, и им должна стать БРЭ.

«По поводу «Википедии» — лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — подчеркнул Путин.

Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский заявил «Газете.Ru», что слова Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию были восприняты его компанией с тревогой.

«Не очень понятно, что значит — заменить «Википедию»? Заблокировать?

Этот нюанс не прояснен. В принципе? Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел ввиду последнее. Я надеюсь», — сказал Козловский.

По его словам, объем знаний в «Википедии» в несколько раз превышает размеры Большой российской энциклопедии.

«Объем БРЭ, которая писалась с 1996 года и была закончена в 2017 году, составляет 80 тысяч статей. В «Википедии» на русском языке написано примерно 1,6 млн статей. То есть, разница в 20 раз. А надо еще учитывать размер материалов. Так, большинство статей БРЭ включают в себя один-два абзаца. За каждый год русскоязычный раздел «Википедии» пополняется большим количеством текстов, чем в БРЭ было написано за 21 год», — пояснил Козловский.

Около двух лет назад российский лидер на заседании Совета по культуре и искусству уже указывал на острую необходимость источника подлинной информации. Тогда глава государства рассказывал про «лукавые» аспекты работы российских издательств, передает НСН.

«Они издают очень много детских энциклопедий. Эти детские энциклопедии переводные. Когда читаешь раздел, посвященный России, например, исторический, волосы встают дыбом. И у этих коммерческих издательств, им даже не приходит в голову, что для наших детей и юношей надо хотя бы как-то редактировать эти тексты, там абсолютно западный, уничижительный взгляд на нашу историю и так далее», — пояснил Путин.

Стоит отметить, что государство в последнее время уделяет приоритетное внимание озвучиванию соответствующей действительности информации и противостоит попыткам, в частности, переписывания исторических данных.

Так, в начале ноября нынешнего года министр обороны России Сергей Шойгу призвал коллег из стран СНГ противостоять тем, кто пытается переписать общую военную историю народов бывшего СССР, исказить события Великой Отечественной войны, сделать так, чтобы победившие в ней выглядели проигравшими, передает ФАН.

«Конечно, надо делать все для того, чтобы противостоять любым попыткам переписать эту историю и, уж тем более, из победителей сделать проигравших, а из проигравших сделать победителей», — сказал военный на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

То же самое, отметил министр, «касается и преступлений, совершенных во время этой большой, тяжелой войны».

«Сегодня появляется все больше и больше тех, кто хотят, с одной стороны, переписать историю, а с другой — сделать все, чтобы победители перестали быть таковыми», — пояснил глава российского военного ведомства.