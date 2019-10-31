Huawei растет, Apple падает: что происходит на рынке смартфонов

Samsung

На первом месте по количеству проданных смартфонов оказался южнокорейский вендор Samsung, который в третьем квартале 2019 года реализовал 78,9 млн устройств, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом доля Samsung составила 22,4% от общего рынка мобильных гаджетов.

Как отмечает Canalys, для достижения таких целей Samsung пришлось применить новую, более агрессивную стратегию по продвижению продукта.

Серия Galaxy A полностью заменила старую линейку Galaxy J — при этом каждый новый гаджет получил более современные функции, соответствующие его стоимости. Кроме того, компания увеличила количество разных моделей, а также выпускает разные версии одного и того же устройства — например, Galaxy Note10 можно купить как с поддержкой 5G, так и без нее, что положительным образом сказалось на спросе и, в конечном итоге, прибыли компании.

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Как отмечает аналитик Canalys Рушаб Доши, именно 5G станет критическим фактором для Samsung в будущем.

Дело в том, что южнокорейский производитель — один из немногих, кто выпускает собственные процессоры и модемы, а значит не зависит от других компаний, поставляющих комплектующие, например, от Qualcomm.

«Если Samsung будет оперативнее Qualcomm, то выиграет гонку [среди производителей] смартфонов среднего класса с поддержкой 5G. Последние анонсы смартфона Galaxy A90 5G и процессора Exynos 980 указывают на стратегические приоритеты компании», — считает Доши.

Huawei

Huawei, оказавшейся на втором месте, удалось увеличить продажи до 66,8 млн гаджетов, что на 29% больше, чем в прошлом году — это впечатляющий результат для компании, которая оказалась под санкциями со стороны Соединенных Штатов. Доля китайского производителя на рынке составила 19%.

При этом немалую роль в успехах Huawei сыграло резкое увеличение продаж в Китае — на 66% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Однако, по словам старшего аналитика Canalys Бена Стэнтона, пока нельзя говорить о том, что опасность для Huawei миновала. Дело в том, что продажи гаджетов китайского вендора за пределами КНР в основном составляют более старые модели, которые не подпадают под санкции США, например, Huawei P30 Lite. Что же касается тех моделей, которые появились в продаже уже после внесения компании в «черный список», например, Mate 30, то здесь сохраняется неопределенность, так как не каждый европейский потребитель готов купить смартфон без поддержки сервисов Google, которая не может сотрудничать с Huawei из-за санкций.

«У Huawei есть возможности оперативно внедрить сервисы Google в свои устройства, если политическая ситуация изменится, но время играет не на ее стороне… Восстановление объемов продаж за рубежом станет крупнейшим вызовом для компании, если сага с санкциями не разрешится в ближайшие месяцы», — считает Стэнтон.

Apple — единственная компания из тройки лидеров, которая показала падение продаж. Они сократились на 7% и составили 43,5 млн устройств. Тем не менее, падение замедлилось относительно первого и второго кварталов 2019 года, с чем компанию можно поздравить. Доля «яблока» на мировом рынке составила 12,3%.

Как отмечает аналитик Canalys Винсент Тильке, iPhone 11 получил положительные отзывы и отличается улучшенной камерой и аккумулятором, что вкупе с пониженной относительно iPhone XR ценой стало приятным сюрпризом для покупателей.

Однако, в текущей линейке Apple не представлены устройства с поддержкой 5G, из-за чего компания может отставать от конкурентов в начале 2020 года.

По словам Тильке, Apple придется действовать нетрадиционно, чтобы сохранить объемы продаж в первом квартале следующего года, так что слухи о том, что новые iPhone могут быть представлены не в сентябре, как обычно, а гораздо раньше, могут вполне оказаться правдой.

«Забрали часть рынка»

«Samsung нарастил свои продажи смартфонов в штуках на 11% до 78,9 млн при доли на рынке в 22,4%. Huawei нарастил продажи на 29% до 66,8 млн, несмотря на запрет со стороны США. Однако эта марка смартфона не пользуется большим спросом у американцев, поэтому уровень продаж не пострадал, а доля на рынке только выросла», — пояснил «Газете.Ru» директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Замыкает топ-3 Apple, которая поставила 43,5 млн телефонов с долей 12,3%, что ниже значения годом ранее на 7%.

«Несмотря на то, что «яблочная» компания оказалась на третьем месте, и ее доля на рынке падает, маржинальность ее телефонов самая высокая среди конкурентов», — заявил Меркулов.

С учетом большого распространения более дешевых «яблочных» устройств, компания зарабатывает чуть более 80% всей прибыли на рынке смартфонов. Samsung и Huawei приходится довольствоваться оставшейся частью, поскольку они контролируют большую часть рынка за счет более низких цен на смартфоны.

«Более того, рынок смартфонов достаточно сильно перегрет, поэтому ожидать сохранение текущих темпов роста слишком оптимистично. Сейчас фокус компаний переходит к сервисам и аксессуарам для этих телефонов, таким образом, вовлекая пользователя в экосистему. Она более важна для инвесторов, чем сами продажи, что видно на котировках Apple, которые выросли на 54% с начала года», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Как рассказал «Газете.Ru» трейдер, кандидат экономических наук Дмитрий Пушкарев, если верить отчету Canalys, то налицо тот факт, что Samsung забрал часть рынка у Apple. Если у Samsung продажи выросли на 11%, а у Apple упали на 7%, то, по мнению Пушкарева, причиной этому является «честное предложение».

«Samsung значительно усилил предложение по опциям и техническому оснащению своих девайсов, сдержав цену на консервативном уровне, в то время как Apple продолжает по инерции эксплуатировать репутацию исключительности, добавляя к цене «плату за престиж».

Другими словами, в компании Samsung увеличившиеся издержки на «ноу-хау» не переложили на потребителя, чего не скажешь об Apple.

При сопоставимой стоимости устройств этих двух лидеров рынка смартфонов, Samsung в моменте получает меньше прибыли, чем Apple, в связи с выросшими в сравнении с iPhone издержками, но увеличивает долю рынка, не заставляя клиентов переплачивать за затраты. Потребители же выиграли по предложению — за ту же цену они получают больше», — считает эксперт.