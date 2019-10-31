Устойчивый Рунет уже здесь: как изменится жизнь россиян

Авторами закона о «суверенном Рунете» являются глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас из «Единой России», его первый заместитель и однопартиец Людмила Бокова, а также депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Как следует из пояснительной записки, законопроект разрабатывался «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

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«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», — заявили российские парламентарии.

Известно, что изменения, связанные с криптографической защитой информации и национальной системой доменных имен, вступят в силу в 2021 году, однако часть положений закона начинает работать уже с 1 ноября текущего года. «Газета.Ru» пообщалась с экспертами отрасли, чтобы выяснить, что нового в жизнь россиян привнесет этот закон.

«Это небыстрый процесс»

По словам директора департамента информационной безопасности компании Oberon Андрея Головина, основные положения этого закона выглядят следующим образом: закон открывает Роскомнадзору доступ к трафику, проходящему между провайдером и клиентом, а также дает возможность блокировки сайтов без предупреждения; еще раз подчеркивает необходимость использовать отечественные решения и продукты в работе госорганов и при госзаказах; позволяет обеспечить информационную безопасность российского интернета в критической ситуации с помощью создания резервной инфраструктуры.

«Не скажу, что с 1 ноября наша жизнь кардинально поменяется. Вредоносные сайты блокировались и ранее, а программа импортозамещения в ИТ также давно и активно развивается. Этот закон еще раз подтолкнет отечественные компании к созданию собственных разработок и совершенствованию существующих.

Для рядовых пользователей ситуация тоже не должна измениться — повышения цен на услуги провайдеров не ожидается, а все разрешенные на территории РФ социальные сети, ресурсы и мессенджеры останутся в доступе.

Россия не пойдет по пути Китая — аналог «Золотого щита», огораживающего Рунет от остальной части глобальной паутины, опущен не будет. Это не выгодно как для пользователей, так и для экономики нашей страны», — считает Головин.

Как отметил эксперт, главная польза этого закона, пусть и неочевидная для большинства людей, заключается в обеспечении безопасности граждан в международном информационном поле. Для этого будет выстроена резервная инфраструктура, которую при необходимости — в критической ситуации — задействуют для поддержки стабильной работы российского сегмента сети.

«Еще раз подчеркну, что инициатива не подразумевает изоляцию, а лишь обеспечивает защиту интересов граждан и доступность наших ресурсов для пользователей в случае глобальных сбоев и атак. Закон о «суверенном интернете» — закономерный шаг в рамках реализации государственной политики по созданию цифровой экономики. Предшествовавшие ему № 187-ФЗ о «безопасности КИИ», а также Стратегия национальной безопасности до 2020 года подготовили благоприятную почву для сегодняшних изменений», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Как объяснил «Газете.Ru» генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Алексей Королюк, с 1 ноября вступают все положения закона №90-ФЗ, за исключением двух подпунктов, один из которых касается применения при взаимодействии в электронной форме с гражданами и юридическими лицами, государственными органами, органами местного самоуправления и государственными предприятиями национальных стандартов в области криптографической защиты (например, ГОСТ 34.10-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи», который был введен в действие 1 июня 2019 года).

Второй отложенный до 2021 года подпункт касается использования национальной системы доменных имен операторами связи и иными владельцами технологический сетей связи.

К 2021 году государственные и муниципальные органы и предприятия должны окончательно перейти к использованию национальных стандартов в области криптографической защиты, утвержденным еще в декабре 2018 года Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Более того, согласно поправкам в законе о связи, к указанной дате операторы связи должны будут обязаны начать использовать технические и программные средства, отвечающие требованиям и стандартам государства, а также национальную систему доменных имен, которая будет применяться параллельно с другими DNS. Сегодня положения об этой системе находятся в разработке.

«Если говорить глобально, то в краткосрочной перспективе закон не изменит систему отношений «сервис-пользователь», однако в среднесрочной перспективе он может заметно перекроить ландшафт российского интернета. Этот небыстрый процесс даст компаниям в России возможность, получив преимущества от государства, сделать свои сервисы конкурентоспособнее для локальной аудитории, и занять более прочные места в своем сегменте», — считает Королюк.

Зарубежным же компаниям необходимо переориентироваться на российские нормы права, адаптироваться, поменять механику работы и инфраструктуру в соответствии законотворческими инициативами.

Преимущество за российскими компаниями и международными, которые готовы полностью соответствовать законодательству РФ и полноценно присутствовать на территории России.

«Поскольку все эти перемены произойдут не в один момент, а постепенно и пошагово, то рядовому пользователю они не доставят неудобств. Это процесс эволюционный: одни сервисы будут вырываться вперед по определенным критериям (скорость, надежность), а другие будут по ним проигрывать и постепенно отмирать», — заявил эксперт.

Интернет не отключат

Глава представительства Vertiv в России и Белоруссии Николай Харитонов соглашается, что опасаться отключения международного сегмента Интернета 1 ноября безусловно не стоит.

«Важнее оценить возможное влияние закона на развитие технологичных проектов, которым в последнее время уделяется большое внимание на уровне правительства РФ. В частности, эти нововведения могут замедлить внедрение интернета вещей, так как эта технология требует высокой скорости передачи данных. Также это может негативно сказаться на цифровизации транспортной отрасли, промышленном интернете вещей и проектах по созданию «умных городов».

Другой не менее важный вопрос — за счет каких средств будут внедряться новшества закона.

Важно понимать, насколько идеи законотворцев реализуемы при использовании существующей инфраструктуры. А если расходы по ее модернизации, даже частично, будут возложены на бизнес, то это безусловно приведет к росту стоимости услуг для потребителей», — заявил Харитонов.

Несмотря на риторику об обеспечении устойчивой работы российского интернета в случае атак извне, все понимают, что смысл предписываемых мероприятий противоположный. А именно: появляется возможность отключить российский сегмент от глобального интернета по желанию властей РФ, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Selectel Олег Любимов.

«Принципиальных изменений в работе интернет-провайдеров и интернет-сервисов скорее всего не произойдет, так как российский трафик и так преимущественно идет через развитую систему точек обмена трафиком внутри страны и не завязан на зарубежную инфраструктуру. Однако, реализация закона потребует дополнительных затрат и может приводить к нестабильности работы в случае попыток «ручного управления» маршрутизацией и другими сервисами.

Самые большие риски инициатива несет для российских компаний, использующих зарубежные сервисы и приложения в критичных бизнес-процессах.

Им надо подумать или о переходе на российские аналоги, или о выборе тех зарубежных сервисов, которые локализованы на территории России. Как часто бывает в российском законотворчестве, на реальное состояние дел повлияет не столько формулировка закона, сколько дальнейшая практика его применения», — считает эксперт.