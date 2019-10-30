Без персиков и баклажанов: Facebook банит за «сексуальные» эмодзи

Конец баклажана

Цензура фруктово-овощных эмодзи настигла социальную сеть Facebook и принадлежащий ей фотосервис Instagram, сообщает портал Dazed.

Чтобы не допустить сексуальных домогательств и распутства на своих платформах, администрация будет блокировать пользователей, которые используют эмодзи (более известные в России как «смайлики»), изображающие баклажан и персик, для флирта или намека на секс.

В новых правилах поведения Facebook такие эмодзи описываются как «контекстуально-специфические и широко используемые в сексуальном подтексте».

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Как отмечает газета The Sun, новые правила, запрещающие флиртовать с помощью эмодзи, вступили в силу еще в августе, но были замечены журналистами только сейчас. Использовать эмодзи в сексуальном контексте теперь считается нарушением политики Facebook, а нарушители подвергаются бану. В список запрещенных кроме баклажана и персика (традиционно символизирующих пенис и ягодицы соответственно) также попали капли воды, а также эмодзи, которые часто используются в паре и намекают на половой контакт — рука с указательным пальцем и рука, показывающая двумя пальцами «окей».

Кроме того, эмодзи теперь нельзя закрывать обнаженные части тела. Известно, что Instagram разрешал публикации «голых» снимков, если половые органы и женские соски чем-то прикрыты. Этим часто пользовались звезды и популярные блогеры, пряча «взрослый контент» за эмодзи. Теперь такой ход не пройдет.

При этом в политике пользования Facebook говорится о том, что публикация, содержащая в себе опасные эмодзи, не должна предлагать или просить у других пользователей секс. Если же этого не происходит, то такой контент не нарушает правила и остается на платформе.

Например, если это рисунок от руки, изображающий сексуальную активность, но не содержащий при себе какого-либо комментария.

Официальный представитель Facebook в комментарии подчеркнул, что социальная сеть и Instagram не блокируют сексуальные эмодзи без разбора.

«Контент будет удален из Facebook или Instagram только в том случае, если он содержит сексуальный эмодзи вкупе с определенной или завуалированной просьбой прислать обнаженное фото, вступить в половую связь или диалог на сексуальную тематику», — заявил спикер компании.

Помимо прочего, свободу «сексуального самовыражения» получат те пользователи, которые захотят поднять проблему насилия или рабства — такие публикации удалятся не будут из-за своей общественной значимости.

Впрочем, учитывая, что некоторую часть работы модераторов берет на себя искусственный интеллект, то в будущем не исключены случаи, когда правомерные публикации все-таки могут быть забанены.

Стоит отметить, что Instagram давно был озабочен повышенной сексуальностью баклажанного эмодзи. Еще три года назад пользователям запретили искать публикации по этому эмодзи. Что характерно, карательные санкции не коснулись других вытянутых овощей и фруктов, например, банана.

Кроме того, в бета-версии iOS 10.2 от Apple пиктограмма персика была изменена, став более похожей на фрукт, нежели на ягодицы. Однако, спустя некоторое время компания пошла на поводу у пользователей, которые обвинили ее в убийстве секстинга (обмена сообщениями интимного характера), и вернула эмодзи персика привычную форму.

Инклюзивность в картинках

В версии iOS 13.2 появилось свыше 60 новых эмодзи, изображающих живых существ, предметы и жесты. Так, например, пользователям устройств на базе iOS теперь доступны изображения выдры, орангутанга и скунса, а также эмодзи чеснока, фалафеля и вафли.

Кроме того, в новом паке от Apple отчетливо прослеживается тренд на инклюзивность — например, в нем представлены гендерно-нейтральные люди.

Помимо прочего, эмодзи парочек, держащихся за руки, можно отредактировать под себя — выбрав гендер и цвет кожи каждого из человечков.

Emojipedia/Apple

Также можно отметить появление эмодзи, предназначенных для обозначения людей с ограниченным возможностями. Теперь в списке можно увидеть ухо с слуховым аппаратом, механический протез руки и ноги, а также человека в инвалидной коляске и человека с белой тростью. Каждый из вышеперечисленных эмодзи людей будет представлен в трех версиях — мужской, женской и гендерно-нейтральной.