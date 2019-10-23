Цукерберг в Конгрессе: что будет с криптовалютой Libra

Основатель Facebook Марк Цукерберг посетит 23 октября американский Конгресс, чтобы ответить на вопросы законодателей о запуске криптовалюты Libra. Дело в том, что новость об очередном проекте миллиардера была воспринята в штыки во многих странах мира.

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В июне текущего года уже на следующий день после анонса инициативы в Конгрессе США потребовали заморозить проект Libra до тех пор, пока регуляторы не получат возможность оценить риски.

«С анонсом своих планов по выпуску криптовалюты Facebook продемонстрировал продолжение своей нерегулируемой экспансии и расширения своего влияния на жизнь пользователей. Учитывая проблемное прошлое компании, я требую, чтобы Facebook согласился на приостановление деятельности по разработке криптовалюты до тех пор, пока Конгресс и регуляторы не оценят эту инициативу и не примут соответствующие меры», — заявила член Палаты представителей США, демократ Максин Уотерс.

Теперь же Цукербергу предстоит успокоить конгрессменов и объяснить смысл Libra.

В рамках слушаний члены комитета, рассматривающего инициативу, будут задавать главе Facebook вопросы. Однако, с приветственной речью миллиардера можно ознакомиться уже сейчас — она опубликована в открытом доступе на одном из правительственных сайтов.

Цукерберг начнет свое выступление со статистики — в мире существует свыше миллиарда людей, у которых нет банковских счетов, но они могли бы совершать сделки с помощью мобильных телефонов, если бы существовал соответствующий сервис. Среди этого миллиарда 14 млн человек проживают на территории США.

«Отсутствие доступа к финансовой системе несет в себе реальные последствия для людей, и зачастую именно неимущие люди платят больше всех. Люди платят слишком много — и вынуждены ждать слишком долго — чтобы отправить деньги домой своим семьям за границу. Нынешняя система с этим не справляется. Финансовая индустрия находится в состоянии стагнации, и нет той цифровой финансовой архитектуры, чтобы поддержать необходимые нам инноваций. Я верю, что эта проблема может быть решена, и Libra может тут помочь», — скажет глава компании.

По словам Цукерберга, основная идея Libra заключается в том, что перевод денег должен стать таким же простым и безопасным, как отправление текстового сообщения.

При этом он подчеркивает, что Facebook сейчас — не самый идеальный кандидат на реализацию этой идеи из-за многочисленных проблем с репутацией компании, пострадавшей от утечек данных пользователей.

«Но нашей заинтересованности [в Libra] есть причина. Суть Facebook заключается в передаче власти людям. Наши сервисы дают возможность высказать свое мнение по важным вопросам… Дать людям возможность распоряжаться деньгами тоже имеет значение. Простой, безопасный и стабильный способ перевода денег расширяет возможности. Если в долгосрочной перспективе это будет означать, что на наших платформах появится еще больше людей, это будет хорошо для нашего бизнеса. Но даже если это будет не так, проект поможет людям во всем мире», — считает Марк Цукерберг.

Создатель Facebook отмечает, что в ходе запуска Libra он неизбежно столкнется с проблемами и рисками, которые необходимо обсудить и впоследствии устранить. Тем не менее, он также подчеркивает риск отставания в технологическом плане — пока американские конгрессмены будут обсуждать проблемы финансовой стабильности и мировой терроризм, остальной мир не будет ждать.

Цукерберг предупреждает, с похожим проектом в ближайшие месяцы запустится Китай.

«Если Америка останется без инноваций, наше экономическое лидерство окажется под вопросом», — опасается бизнесмен.

Цукерберг также признает, что проект Libra — слишком важен, чтобы передавать его в руки одной компании. Именно поэтому Facebook помог создать Ассоциацию Libra, членами которой стала 21 компания.

«Учитывая, что Ассоциация Libra независима, и у меня нет над ней власти, я хочу прояснить — Facebook не будет участвовать в этом проекте, пока американские регуляторы не дадут добро», — указывает миллиардер.

В своей речи Марк Цукерберг еще раз упомянет мантру, которую не раз повторял во время предыдущих слушаний в Конгрессе касательно скандала Cambridge Analytica — Facebook не торгует данными пользователей и не передает ее третьим лицам. Собранная информация используется компанией для рекламы и таргетинга, но Цукерберг обещает, что непосредственные данные о переводах и платежах не попадут в руки маркетологов.

«Последние несколько лет были непростыми для Facebook. Мы понимаем, что нам нужно многое сделать, чтобы оправдать ожидания людей в таких вопросах, как конфиденциальность и безопасность. Мы знаем, что такие компании, как Facebook, стали частью повседневной жизни людей, и это сопряжено с огромными обязанностями и множеством очень сложных суждений… Я уверен, что нам еще многое предстоит сделать, но я также знаю, что проблема недостаточного финансового участия разрешима, и я верю, что мы можем сыграть свою роль в поиске этого решения», — уверен основатель Facebook.

Тем временем, зарубежные СМИ сообщают, что слушания касательно Libra будут гораздо более спокойными и безопасными для Марка Цукерберга, нежели прошлогоднее заседание по поводу Cambridge Analytica.

Дело в том, что Цукерберг не сможет дать ответы на самые острые и горячие вопросы о Libra, даже если они прозвучат — он сможет лишь выразить свое персональное мнение, но отвечать за всю Ассоциацию, в которой значатся еще 20 компаний, он не имеет права.

Этот факт подтвердил журналистам официальный представитель социальной сети Дэвид Маркус.

Facebook's David Marcus told reporters at a dinner last night that the company, including Mark Zuckerberg in testimony next week, can no longer speak for the Libra Association that it established. Reason is the group has 20 other members now. "He can't be the face of it." — Zachary Warmbrodt (@Zachary) October 18, 2019

Таким образом, Цукерберг удовлетворит желание законодателей и поприсутствует на слушаниях, но сможет избежать неудобных вопросов, адресовав их другим членам Ассоциации Libra, которые не будут присутствовать в зале. Заседание Конгресса США в отношении Libra начнется в 17:00 по московскому времени.