Не кликать: названы самые «заразные» звезды в интернете

Звезда сериалов «Девочки Гилмор» и «Рассказ служанки» Алексис Бледел заняла первое место в списке антивирусной компании McAfee, который включает в себя «самых опасных знаменитостей в интернете», передает Associated Press. Туда попадают известные актеры и музыканты, поиск информации о которых представляет собой риски для безопасности пользователя.

Дело в том, что киберпреступники часто используют звезд, чья популярность находится на пике, чтобы, прикрываясь их именем, заманивать пользователей сети на зараженные или фишинговые сайты.

В 2019 году список возглавила Бледел, чему явно поспособствовал успех сериала «Рассказ служанки» от телеканала Hulu. На втором месте оказался шоумен Джеймс Корден, ведущий «The Late Late Show» и «Carpool Karaoke». Третью строчку заняла актриса Софи Тернер — Санса Старк из «Игры престолов», последний сезон которой завершился в 2019 году.

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Далее места топ-10 распределились следующим образом — актриса Анна Кендрик («Идеальный голос»), актриса Люпита Нионго («12 лет рабства»), шоумен Джимми Фэллон, актер и каскадер Джеки Чан, рэпер Лил Уэйн, рэперша Ники Минаж и актриса Тесса Томпсон («Тор: Рагнарек»).

Используя имена звезд для кибермошенничества, злоумышленники играют на чувствах фанатов, которые пытаются отыскать в интернете всю имеющуюся информацию о своих кумирах.

Такая одержимость играет на руку хакерам, которые предлагают пользователям сети посмотреть еще не вышедший трейлер или интимные фото любимой знаменитости.

В результате жертва кликает по ссылке и получает на свой компьютер вирус, теряет пароль или даже денежные средства.

«Пользователи могут не в полной мере осознавать, что проводимый ими поиск в интернете представляет собой риски, и при этом они могут не знать о пагубных последствиях, которые могут возникнуть при обмене персональных данных на доступ к их любимым знаменитостям, фильмам, телешоу или музыке. Преступники используют мошеннические веб-сайты, чтобы обмануть ничего не подозревающих пользователей и заразить их вредоносными файлами. Очень важно, чтобы юзеры научились защищать свою цифровую жизнь от злоумышленников, думая дважды, прежде чем щелкнуть по подозрительной ссылке или скачать что-нибудь», — заявил главный евангелист по пользовательской безопасности McAfee Гэри Дэвис.

Единственным «лишним» в списке этого года может показаться Джеки Чан, однако Дэвис объяснил его появление циркулировавшими слухами о его участии в фильмах «Час пик 4» и «Каратэ-пацан 2». Представители актера официально их опровергли, но киберпреступники воспользовались этой ситуацией, чтобы «нацелиться на фанатов, которых ослепило чувство ностальгии, заставив забыть о безопасности», пояснил эксперт McAfee.

Сообщается, что в прошлом году подобный список возглавила актриса Руби Роуз — после новостей о том, что она сыграет Бэтвуман в одноименном сериале.

В конце 2017 года стало известно о том, что в интернете появились фейковые порноролики якобы с участием голливудских актрис — Галь Гадот, Джессики Альбы, Дэйзи Ридли и других. Сами видео были подлинными, но лица участвующих девушек были заменены на лица звезд.

Это стало возможным благодаря новому алгоритму машинного обучения, позволяющему создать крайне достоверный эффект анимации лица. При этом «героями» порно чаще всего становятся именно звезды, так как в сети можно найти огромное количество их фотографий в открытом доступе. Система собирает весь графический контент воедино и компилирует настолько правдоподобную «картинку», что невооруженным глазом можно не заметить подвоха.

Правдоподобность этих роликов настолько высока, что создатели ресурсов, публикующих интимные фотографии знаменитостей, стали принимать их за настоящие.

Один из самых популярных подобных сайтов опубликовал видео с актрисой Эммой Уотсон, где она принимает душ, с заголовком «ранее не опубликованные кадры из частной коллекции». Тем не менее, этот ролик был смонтирован, а сама Уотсон не имеет к нему никакого отношения, кроме того, что ее лицо было использовано без какого-либо согласия.

Разумеется, количество просмотров на этом сайте в день публикации видео явно подскочило за счет ценителей подобного контента. Однако, будь этот ресурс создан киберпреступниками ради наживы, последствия такой аферы могли быть гораздо хуже обманутых ожиданий.