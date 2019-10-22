«Дешево и сердито»: как Захарова осадила Цукерберга

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что его компания зафиксировала попытки России и Ирана вмешаться в грядущие президентские выборы в США в 2020 году. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

На слова главы компании незамедлительно отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«СМИ: «Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США». Вот вам и «фейкньюз в соцсетях». Дешево и сердито», — прокомментировала Захарова на своей странице в Facebook.

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В своем интервью глава социальной сети заявил о новых инструментах, которые помогут бороться с иностранным вмешательством во время избирательной кампании следующего года. Однако, по его словам, попытки повлиять на политическую ситуацию в США наблюдаются уже сейчас.

По его словам, Facebook пресекла некие кампании по вмешательству со стороны России и Ирана, которые посчитала готовящимся плацдармом для будущих попыток манипуляций общественным мнением.

«Мы видим, что их тактика эволюционирует. Сегодня мы заявляем, что обнаружили целый ряд подобных кампаний. Все они многоуровневые. Они сигнализируют о том, что эти государства [Россия и Иран] намереваются вмешаться в грядущие выборы», — заявил Цукерберг в своем интервью.

Глава Facebook добавил, что Китай также предпринимает попытки вмешательства в избирательные процессы, но все они были выявлены и остановлены командой социальной сети.

«Мы видим, что Россия, Иран и Китай используют все более сложные тактики в попытках вмешательства в выборы. Но я решительно смотрю в 2020 год, потому что Facebook сыграл ключевую роль в защите всех крупных выборов в мире с 2016 года — во Франции, в Германии, во всем Европейском союзе, в Индии, в Мексике, в Бразилии», — заявил руководитель компании.

Как отметил Цукерберг, любое вмешательство в выборы, которое фиксирует Facebook, оперативно устраняется, что является доказательством того, что алгоритмы социальной сети стали более совершенным, чем раньше.

Учитывая, что президентские выборы в США состоятся уже в следующем году, компания Цукерберга снова выходит на передний план, как и три года назад, когда победу одержал Дональд Трамп. Расследование касательно вероятного вмешательства Кремля в избирательный процесс 2016 года с использованием Facebook и других социальных сетей ведется до сих пор. Facebook попал под шквал критики от американских политиков за неспособность остановить кампании по распространению дезинформации, поэтому Цукерберг будет стараться изо всех сил, чтобы не повторить прошлых ошибок.

В феврале 2019 года парламент Великобритании обвинил Facebook в нарушении законов, назвав компанию «цифровыми гангстерами».

Как следует из официального доклада британского Комитета цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, Facebook «преднамеренно и сознательно» нарушала законы о защите конфиденциальности данных и конкуренции в Великобритании. Кроме того, социальная сеть якобы намеренно вводила в заблуждение британские власти по вопросу о предполагаемом «вмешательстве» России во внутренние дела страны.

«Демократия в опасности из-за зловредных попыток распространить дезиинформации и таргетированную «черную рекламу» от неизвестных источников на популярных медиа-платформах», — предупредил председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиен Коллинз.

Парламент Британии недоволен главой Facebook Марком Цукербергом, который неоднократно отказывался посетить слушания и дать показания, посылая вместо себя младших подчиненных, которые не в состоянии ответить на интересующие парламентариев вопросы.

В России Цукербергом и его платформой тоже недовольны — в сентябре Роскомнадзор выявил в Facebook, Google и YouTube политическую рекламу в Единый день голосования, что можно расценивать как вмешательство в выборы. Как сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, факты нарушений передадут в комиссию Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства в дела России.