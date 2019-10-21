«Telegram не запрещен»: Песков увидел пользу в блокировке сервиса

Выступая на Международном форуме «Открытые инновации» в Сколково, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил об отсутствии запрета на мессенджер Telegram в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — заявил советник главы государства.

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При этом Песков отметил, что блокировка IP-адресов, используемых мессенджером, позитивным образом сказалась на развитии технологической сферы в стране. По его словам, необходимость получения доступа к заблокированному сервису помогла развить технологии фильтрации информации и обхода фильтров.

«В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть», — заключил советник Владимира Путина.

Тем не менее, несмотря на оптимистичные заявления Дмитрия Пескова, официально мессенджер Павла Дурова Telegram считается заблокированным на территории России. Блокировка сервиса стартовала 16 апреля 2018 года за отказ выполнять требования так называемого «закона Яровой», предписывающего мессенджеры из списка организаторов распространения информации предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Дуров заявил о том, что этот закон противоречит Конституции. Кроме того, архитектура Telegram не подразумевает хранение ключей у администрации — ими владеют только участники переписки.

В первую неделю блокировки Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким сотням тысяч IP-адресов, включая «айпишники» Amazon и Google, что привело к перебоям в работе других сервисов. Telegram при этом магическим образом продолжал работать, хотя и с некоторыми перебоями.

«Идет борьба снаряда и брони – мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время. Ожидаем, что к исходу суток это даст результат», — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в апреле прошлого года.

Однако, сутками дело не обошлось. К концу месяца в попытках заблокировать Telegram окончательно в «черный» список Роскомнадзора неожиданно попали IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассников», Twitter и других популярных в России сервисов. Как оказалось, они пострадали по ошибке — позднее доступ к ним был восстановлен.

Тогда интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил о том, что противостояние Роскомнадзора и Telegram может продолжаться бесконечно.

«Заблокировать его [Telegram] посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — заявил Мариничев.

В сентябре 2019 года в СМИ появились сообщения о том, что в Тюменской области тестируется новое оборудование, предназначенное для блокировки Telegram и других запрещенных в России сервисов. Сообщалось, что по итогам эксперимента Роскомнадзор планирует оценить, как работает блокировка и какие возможны сбои.

В том же месяце Жаров пообещал, что блокировка Telegram будет успешно завершена к концу текущего года, а также снова вспомнил про «снаряд и броню».

«Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — цитирует главу надзорного органа РИА «Новости».

При этом Жаров добавил, что в Telegram работают «грамотные и опытные программисты», которые постоянно меняют конфигурацию мессенджера.