«Наступил конец света»: почему упал YouTube

«Сломали собственный сайт»

Проблемы в работе видеохостинга YouTube начались 17 октября около 02:40 мск. Люди массово жаловались на невозможность зайти на сайт, либо загрузить видеоролик. При этом неполадки были заметны как россиянам, так и жителям США, Канады, Бразилии и Японии.

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«Сайт прогружается не полностью, иногда даже видео не показывает», — жалуется один пользователь портала DownDetector.

«Что случилось с YouTube? Только миниокно с видео. Развернуть на весь экран нельзя», — соглашается другой.

«Все то-же что и у ребят снизу, + выкинуло из аккаунта и зайти обратно не получается...», — пишет еще один юзер [орфография и пунктуация авторов соблюдены].

Если верить Twitter, то англоязычные пользователи YouTube также столкнулись с неполадками, но выразили свое недовольство в более энергичной манере.

«Могут ли эти бесполезные кодеры хоть что-то сделать нормально? Может быть, если бы они меньше проводили времени, уничтожая авторский контент в угоду испорченным знаменитостям», — жалуется пользователь @SpiderQueenMako, очевидно, пострадавший от произвола модераторов сервиса.

Для кого-то падение YouTube нарушило привычную рутину дня.

«Я не могу заснуть, если перед сном около часа не посмотрю те видео, на которые у меня не хватает времени», — сокрушается @tonytea.

«Мне кажется забавным то, что команда YouTube не понимает, как управлять собственным сайтом. Они вводят новые глупые бесполезные функции, в процессе ломая весь остальный сервис», — возмущается @joeldba_.

«Миллениалы вопят изо всех сил, заявляя о том, что наступил конец света #YouTubeУпал», — иронизирует юзер @TheHydroNova.

Кое-кто даже увидел в случившемся некий заговор.

«Ровно год назад YouTube также временно упал. Это снова случилось. Только на этот раз страницы хотя бы выборочно грузятся», — заявил @CosToons.

На момент написания заметки YouTube восстановил нормальную работу. В официальных аккаунтах видеохостинга в социальных сетях нет никакого упоминания о том, что стало причиной глобального сбоя.

Штраф за детей

В начале сентября стало известно, что YouTube был оштрафован на сумму в $170 млн за незаконный сбор данных о несовершеннолетних. Видеохостинг нарушил закон о защите конфиденциальности детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act, или COPPA). Google, владеющий YouTube, пошел на сделку с Федеральной торговой комиссией (FTC) США и согласился выплатить вышеобозначенный штраф.

YouTube обвинили в незаконном сборе данных о детях младше 13 лет без родительского согласия. Собранная информация использовалась для таргетирования рекламы для несовершеннолетних, что напрямую противоречит COPPA.

«Нарушению закона со стороны YouTube нет никакого оправдания», — заявил председатель торговой комиссии Джо Симонс.

По его словам, Google отрицала, что YouTube таргетирует рекламу на детей, но в бизнес-презентациях для потенциальных партнеров утверждала обратное. Теперь Google заплатит $136 млн в пользу FTC и еще $34 млн штату Нью-Йорк.

Впрочем, многие сочли такие санкции несоразмеримыми совершенному преступлению. Центр цифровой демократии Великобритании назвал заявленный штраф «ужасно низким», учитывая «вопиющее» нарушение закона со стороны Google.

«Такая небольшая сумма фактически вознаградит Google за участие в массовом нелегальном сборе данных с полным пренебрежением к безопасности детей», — заявила заместитель директора центра Катарина Копп.

Кроме того, один из членов Федеральной торговой комиссии США Рохит Чопра заявил о том, Google «даже не почувствует» штраф в $170 млн. Также, по его словам, видеохостинг намеренно «приманивал» детей на YouTube мультяшными видео и веселыми песенками.

Он также указал на тот факт, что это уже третий раз за последние восемь лет, когда Google привлечен к ответственности за нарушение приватности пользователей.