Угрожать нельзя: за что Twitter может заблокировать президента

Платформа Twitter нередко подвергалась критике за свои действия по отношению к аккаунтам публичных людей, в частности, политиков. Корректнее было бы назвать эту активность «бездействием», так как компания часто разрешает политическим фигурам такие высказывания, за которые обычные пользователи легко получили бы бан.

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Однако, видным деятелям, например, президенту США Дональду Трампу, такое поведение прощается — руководство Twitter утверждает, что его публикации несут в себе общественную значимость, а их удаление не позволит гражданам вести дискуссии по важным вопросам.

Тем не менее, таких правил оказалось недостаточно, поэтому в блоге Twitter появился новый свод принципов, касающийся мировых лидеров. С его помощью платформа хочет расставить все точки над «i» и объяснить, что можно, а что нельзя публиковать политикам.

«Сегодня мы хотим прояснить — аккаунты мировых лидеров тоже должны соблюдать наши правила поведения», — утверждают в Twitter.

При этом в блоге указан список тем, которые непозволительны даже президентам.

Так, например, аккаунт политика будет заблокирован, если он позволит себе продвигать терроризм, публиковать приватную информацию, относящуюся к непубличному лицу, например, домашний адрес или номер телефона, а также интимные фото или видео без согласия участника, позволять себе высказывания, намекающие на растление малолетних, а также поощрять членовредительство.

Кроме того, первым лицам государств запрещены прямые угрозы в отношении отдельных лиц, но при этом отмечается, что модератором будет приниматься во внимание контекст сообщения.

Во всех остальных случаях Twitter отказывается наказывать политиков, вновь ссылаясь на общественную важность их публикаций.

Известно, что глава США Дональд Трамп является одной из главных причин, по которой Twitter подвергался критике — пользователи не раз указывали на слишком противоречивый характер некоторых его твитов. Отдельно можно вспомнить его многочисленные применить ядерное оружие в отношении Северной Кореи, а также насмешки в адрес лидера страны Ким Чен Ына.

«Военные ресурсы на месте и полностью готовы к бою, если Северная Корея поведет себя неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын выберет другой путь», — гласит запись американского президента от 2017 года.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017

Однако, если перечитать правила поведения, опубликованные Twitter, несложно заметить, что незавуалированный намек Трампа не нарушает ни одно из них. Он угрожает не конкретному человеку, а целой стране, что, как выяснилось, не запрещено.

Таким образом, президент США по сути сохранил свою неуязвимость в Twitter, который он выбрал своей «любимой» онлайн-платформой, позволяя себе высказываться на просторах сервиса по любому поводу.

В начале октября 2019 года кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис направила главе Twitter Джеку Дорси письмо, в котором требовала заблокировать аккаунт Трампа, приложив ссылку на шесть твитов, несущих в себе прямые угрозы и призывы к насилию. В компании пообещали отреагировать на жалобу Харрис, но маловероятно, что и на этот раз президент США подвергнется хоть какому-либо наказанию.

Самыми страшными санкциями, которые Twitter когда-либо применял к Трампу, было удаление нескольких его постов, но не за разжигание вражды, а из-за авторских прав. Так, в апреле 2019 года американский президент опубликовал «трейлер» своей предвыборной кампании 2020 года, использовав музыку из голливудского фильма «Темный рыцарь: Возвращение легенды». В результате ролик удалили. За пару месяцев до этого из аккаунта Трампа также пропал ролик, высмеивающий членов Демократической партии, так как в нем использовался трек рок-группы R.E.M. «Everybody Hurts».

При этом в 2017 году Twitter-аккаунт Дональда Трампа был по-настоящему заблокирован, хотя и временно.

Бывший сотрудник компании, который решил подобным образом «отметить» свой последний день на рабочем месте, деактивировал профиль американского лидера. Несмотря на то, что профиль президента был недоступен всего 11 минут, пользователи Twitter успели вдоволь пошутить и поблагодарить безымянного героя, который на короткое время сплотил всю нацию.

«Первый успешный переворот в американской истории совершил стажер с толстыми пальцами», — заявил автор New York Times Макс Фишер.