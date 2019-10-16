Лучше не качать: обновление iOS «сломало» айфоны

iPhone, который не звонит

Оперативная система iOS 13 продолжает получать негативные отзывы от пользователей iPhone. Несмотря на несколько вышедших обновлений, ситуация только ухудшается. Владельцы «яблочных» гаджетов массово жалуются на ряд проблем, которые возникли после того, как на их смартфоны был установлен апдейт iOS 13.1.2, сообщает Forbes.

Одна из самых крупных претензий пользователей заключается в том, что после обновления айфоны перестали звонить, что автоматически лишает ультрасовременный гаджет ключевой функции.

Реклама

Юзеры Twitter жалуются, что из-за этого бага потеряли возможность нормально вести бизнес.

«Постоянно пропускаю звонки после обновления iOS 13. После 13.1.2 все стало совсем плохо. Сбрасываются звонки в течение 30-60 секунд. Я использую телефон для работы, а не для того, чтобы произвести впечатление», — пишет пользователь Брайан Хинтон.

@AppleSupport dropping calls like crazy after iOS 13 update. Really bad after 13.1.2 update. Call will drop after 30 seconds to a minute. I use phone for business...not a good impression. iPhone X — Brian Hinton (@BrianHinton77) October 13, 2019

С Хинтоном соглашается юзер с никнеймом @myotheinoo.

«Очень часто нет сигнала сети после обновления iOS 13.1.2. Пропустил очень много важных деловых звонков! Эта проблема не решается переключением в авиа-режим, нужна полная перезагрузка. Исправьте это», — пишет рассерженный бизнесмен.

@AppleSupport Frequent no signal issue after updating to iOS 13.1.2 on my iPhone SE. I missed a lot of important business calls! The issue can't be solved just by switching to airplane mode. It needs complete restart. Fix it — Myo (@myotheinoo) October 13, 2019

Другие юзеры жалуются на проблемы с сетями Wi-Fi, а также посторонними звуками во время звонков. Кроме того, есть сообщения о том, что iOS 13.1.2 способствует повышенному расходу аккумулятора и даже нагревает устройство больше обычного.

При этом Apple активно продвигает свою новую версию операционной системы, обещая пользователям привлекательные новые функции. Однако, учитывая массовые жалобы в социальных сетях на iOS 13, желание иметь в руках работающий смартфон явно побеждает намерение узнать, что нового приготовили купертиновцы в тринадцатой версии своей ОС.

«Сигнала нет»

Баги в операционной системе iOS не являются чем-то из ряда вон выходящим. В начале 2018 года сообщалось, что владельцы iPhone X с трудом принимают входящие звонки — всему виной зависание экрана, которое не дает согласиться на вызов. При звонке тачскрин «десятки» зависал примерно на 10 секунд, поэтому пользователь иногда не успевал нажать на виртуальную кнопку и принять звонок.

По данным Financial Times, у некоторых пользователей звонок и вовсе не отображался на экране — вызов сопровождался только звуковым сигналом. В случае, если звонок все-таки появлялся на дисплее, это происходило с заметной задержкой.

В декабре прошлого года предновогодний патч для iOS также преподнес сюрприз, фактически лишив абонентов связи.

Этот апдейт был выпущен с целью исправить проблемы в работе iPhone в Турции, но после его выхода с проблемами столкнулись жители и других стран.

«Спасибо Apple за подарок на Рождество... с тех пор, как я обновил свой iPhone до iOS 12.1.2 я не могу поймать сигнал своего оператора связи. Я перезагрузил устройство и теперь не могу его активировать. Сигнала нет. Вам нужно срочно это исправить!» — написал пользователь Twitter по имени Алекс.

«Я проверил на себе — связи нет. Как только покидаешь зону Wi-Fi, в руке оказывается кирпич. Если у вас iPhone, то я НЕ РЕКОМЕНДУЮ обновляться до iOS 12.1.2», — согласился пользователь @albertamtgpros.

При этом когда пользователи обратились к техподдержке компании с вопросом, что им делать в такой ситуации, сотрудники порекомендовали включить и выключить смартфон, а также передачу данных на устройстве. Сообщается, что эти меры не возымели должного эффекта и не спасли пользователей, которым пришлось дожидаться следующего обновления.

В конце сентября 2019 года эксперты по кибербезопасности обнаружили в сотнях миллионов iPhone уязвимость, которую невозможно устранить.

Сообщается, что этой уязвимости подвержены устройства, начиная с модели iPhone 4S (чип A5) и заканчивая iPhone X (чип A11).

Как рассказал «Газете.Ru» старший инженер-программист Avast Войтех Бочек, сheckm8 — действительно очень серьезная уязвимость, которая использует все, что запускается на устройствах iOS при их включении, и это позволяет получить доступ ко всем последующим процессам. Кроме того, этот эксплойт нельзя устранить обновлением на существующих устройствах, поскольку эксплуатируемый код находится в постоянной памяти. Единственное возможное «исправление» — покупка нового устройства, такого как iPhone XS/XR или новее.