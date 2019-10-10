Китай дороже: почему Америка бросила Гонконг

Из магазина приложений App Store исчезло приложение HKmap.live, которым активно пользовались жители Гонконга, сообщает The Verge. С его помощью протестующие, которые выходят на улицы с марта текущего года, отслеживали перемещения полицейских.

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При этом Apple, которая намеренно убрала сервис из своего магазина, утверждает, что он нарушил правила App Store.

«Мы создавали App Store, чтобы он был безопасным и надежным местом для поиска приложений. Мы узнали, что приложение HKmap.live используется таким образом, что ставит под угрозу правоохранительные органы и жителей Гонконга. Большое количество озабоченных клиентов из Гонконга связались с нами по поводу этого приложения, и мы сразу же запустили расследование. Приложение отображает местонахождение полиции, и, как нам подтвердили в Бюро кибербезопасности и технологических преступлений Гонконга, оно использовалось для засад на полицию, угрожало общественной безопасности, а преступники использовали его для преследования жителей в тех районах, где не было правоохранителей. Это приложение нарушает наши правила и местные законы, поэтому мы удалили его из App Store», — заявили в пресс-службе.

При этом разработчик HKmap утверждает, что обвинения со стороны Бюро кибербезопасности ничем не подтверждены.

«Приложение HKmap никогда не поощряло преступную деятельность. HKmap объединяет в себе информацию из пользовательских и общедоступных источников, например, стримы новостей, Facebook или Telegram», — указал представитель сервиса.

Также стало известно, что из App Store пропало приложение новостного портала Quartz, так как он широко освещал протесты в Гонконге. Сообщается, что причиной удаления стала жалоба со стороны китайских властей.

Кроме того, сайт Quartz стал недоступен для всех жителей материкового Китая.

Несложно заметить, кого именно Apple поддерживает в конфликте между жителями Гонконга и Пекином. Впрочем, «яблоку» не впервой идти на поводу у китайских властей — ни для кого не секрет, что большая часть производства Apple расположена на территории КНР, поэтому компании приходится подчиняться всем требованиям и оперативно реагировать на критику со стороны китайского правительства. Президент США Дональд Трамп давно предлагает купертиновцам перенести все заводы в Америку, но для компании это крайне невыгодно в экономическом плане.

Еще одной компанией, которая открыто выступила против протестующих Гонконгов и поддержала Пекин, стал разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard. На этой неделе профессиональный игрок в Hearthstone Чун Нг Вай, выступающий под никнеймом «Blitzchung», во время интервью после матча заявил о необходимости «освободить Гонконг», так как сам родом из этого города.

Вскоре после этого Blizzard отстранила его от игр на год и лишила всех призов. Такое решение компании, у которой, ожидаемо, также большие планы на китайских рынок, привело к шквалу критики как от представителей индустрии, так и американских властей.

«Blizzard показала, что готова унижаться, лишь бы удовлетворить Китайскую коммунистическую партию. Ни одна американская компания не должна заглушать призывы к свободе ради быстрого заработка», — заявил сенатор от Демократической партии Рон Уайден в своем твиттере.

Сотрудники Blizzard также выразили несогласие с действиями руководства, проведя небольшую акцию протеста в калифорнийском офисе. Работники компании вышли на улицу, чтобы выразить недовольство таким подходом к борцам за свободу. Особой остроты этой ситуации добавляет тот факт, что одним из положений политики Blizzard является фраза «Каждый голос имеет значение». В том числе она выбита на плите рядом с одним из офисов компании. После инцидента с Чун Нг Ваем эту фразу заклеили.

Not everyone at Blizzard agrees with what happened.



Both the "Think Globally" and "Every Voice Matters" values have been covered up by incensed employees this morning. pic.twitter.com/I7nAYUes6Q — Kevin Hovdestad (@lackofrealism) October 8, 2019

Противостояние Китая и США становится все более обширным, так как к вопросам торговли добавляются и другие, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Подобное развитие конфликта подтверждает тезис о том, что причиной инициирования Трампом торговых войн является не заявленный торговый дефицит, а борьба за лидерство. В итоге страдает экономика и частный бизнес, так как точек соприкосновения у КНР и США в силу глобализация мира довольно много.

«Из последних примеров помимо случаев удаления приложение в App Store, позволявшего следить за полицией в Гонконге, и дисквалификации Blizzard киберспортсмена за поддержку протестующих можно вспомнить кейс с Nike. Недавние комментарии представителя баскетбольной ассоциации по вопросам свободы слова в Китае вызвали негодование и блокировку трансляций матчей NBA на китайском гостелевидении и платформе Tencent. Речь идет о потенциальной аудитории в 800 млн зрителей. В итоге под угрозой оказались, например, продажи спортивной одежды Nike с символикой NBA, что спровоцировало падение акций NKE на 1,5% вчера.

Подобная острая негативная реакция отражает зависимость многих американских компаний от китайского потребителя.

В силу высоких темпов роста экономики выше 6% последние 20 лет КНР стала второй по величине экономикой мира, что означает и второй по размеру рынок потребления. Для крупных американских компаний развитие китайского спроса являлось одним из главных драйверов роста выручки. К примеру, доля доходов в Китае за пять лет у Apple выросла с 16% до 20%, у Nike c 10% до 16%, у Blizzard вообще в Азии с 8% до 13%. Так что, неудивительно, что ухудшение отношений КНР и США так болезненно воспринимаются компаниям ведь их зависимость от китайского рынка увеличилась», — заключил собеседник «Газеты.Ru».