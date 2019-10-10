«На расчистку частот уйдет время»: когда ждать 5G

— Объясните простыми словами для тех, кто не разбирается в технологиях — что такое связь пятого поколения?

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— 5G — это естественное развитие сетей поколений 2G, 3G и 4G. Но это не просто эволюция, а в каком-то смысле революция. Частично потому, что сети 5G открывают нам такие возможности, которых ранее не существовало. Это не просто преимущество касательно увеличения ширины полосы, которое мы ранее не имели возможности получить, но и сверхвысокоскоростная передача данных с очень маленькой задержкой сигнала, а также возможность выделения конкретных сегментов сети, когда для отдельных абонентов предоставляется выделенный канал связи.

Такая технология выделения отдельных сегментов сети, помимо того, что повышает качество обслуживания рядовых потребителей, еще и создает совершенно новую ситуацию для вертикально-интегрированных бизнесов.

Но, несмотря на то, что 5G — это эволюция 4G, сети четвертого поколения будут сохранять свою важность еще долгое время.

— Какие изменения с приходом 5G почувствуют на себе обычные абоненты?

— В принципе, это касается технологий любого поколения — вы никогда не знаете точно, что принесет вам будущее.

Когда появились сети 4G, никто не мог ожидать тех масштабных экономических последствий, которые они с собой принесут.

Сейчас трудно сказать, как именно это будет выглядеть, но, прежде всего, благодаря сверхвысокоскоростной передаче данных и очень низкой задержке сигнала станут возможными новые игровые приложения, какие-то технологии гейминга и погружения в виртуальную реальность.

И точно так же, как в случае с сетями 3G-4G, сначала появляется технология, а уже потом инновационно ориентированные люди, которые придумывают, а что с ней можно сделать.

— Когда, по вашей оценке, стоит ожидать повсеместного внедрения 5G, чтобы эта технология была доступна всем желающим?

— Стоит отметить, что это будет зависеть от региональной специфики, но, тем не менее, сети 5G уже существуют — в 18 странах действуют 35 сетей пятого поколения. В ближайшие два года их количество будет увеличиваться. Если говорить о периоде 2020-2025 гг., то именно тогда 5G станет неотъемлемой частью всего того, что связано с мобильной передачей данных абонентов.

— Насколько возрастет стоимость услуг мобильной связи в связи с появлением 5G?

— Дело в том, что в мобильной индустрии настолько сильна конкуренция, что цены на связь не растут из-за инфляции или внедрения новых технологий. Мне кажется, что 5G дает другие возможности, а именно диверсификацию рынка, возможности предоставлять сервисы для вертикально-интегрированных отраслей. Здесь основным элементом будет все-таки расширение рынка, а не рост цен.

— Не случится ли такая ситуация, что 5G вызовет такой рост цен, из-за чего эта технология будет не по карману большой части населения?

— В мире мобильной связи не существует такого, когда новые технологии нацелены на какой-то нишевый сегмент, наоборот, успех достигается за счет существенного охвата всех абонентов.

Мне кажется, что сначала нужно внедрить эти сети, а уже потом пытаться расширять охват.

На мой взгляд, самое интересное, что связано с мобильными устройствами, это тот факт, что каждый год мы получаем от них все больше и больше. Основная причина этому — это то, что мы предоставляем наши сервисы и услуги на очень и очень конкурентном рынке.

— Почему именно диапазон 3,4–3,8 ГГц считается «золотым стандартом» для 5G? Означает ли это, что другие диапазоны частот непригодны для этой технологии?

— Совершенно не означает. 3,4–3,8 ГГц — это основной спектр для 5G, потому что он обеспечивает баланс между скоростью и покрытием. Но для того, чтобы использовать все возможности и функции 5G, необходим весь спектр частот. Понадобятся и низкие частоты до 1 ГГц, чтобы обеспечить более широкое покрытие, а для ультраскоростной передачи данных потребуются высокие частоты, которые находятся в миллиметровом диапазоне.

Однако, 3,4–3,8 ГГц — это очень удобная отправная точка, по которой достигнуто согласие в общемировом масштабе.

— Означает ли это, что те страны, которые не смогут развернуть сети 5G в этом диапазоне, будут отставать по скорости внедрения этой технологии?

— Трудно сказать. Мне кажется, ключевым элементом для того, чтобы страна могла идти вперед и развиваться, является гармонизация тех частот, которые у них есть в наличии. Мне кажется, рано или поздно все до этого дойдут, потому что когда я говорю о гармонизированном спектре, то имею в виду, что для этого спектра можно производить соответствующие устройства, которые также будут доступны по цене.

Но, если спектр не гармонизирован, то есть не тот, который нужен, то может так получиться, что вырастет стоимость оборудования, а абонентские устройства будут стоить дороже и могут оказаться для потребителей недоступными.

— А почему это происходит — для разных частот используется разное оборудование?

— Дело в том, что диапазоны частот выделяются на основании международных соглашений, а уже потом производители оборудования создают свою продукцию, имея в виду те объемы, которые они, по собственным прогнозам, смогут реализовать на рынке. То есть, если производитель знает, что диапазон 3,4–3,8 ГГц используется и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в других странах, то он планирует свое производство таким образом, чтобы можно было выпускать данное оборудование с данным уровнем издержек.

Если это другой диапазон частот, то такое производство тоже возможно, но объем оборудования будет меньше, а удельная стоимость выше, что обойдется покупателю дороже.

Кроме того, гармонизация важна и в контексте путешествий — когда человек приезжает в другую страну со своим мобильным телефоном, было бы неплохо, если бы ваша модель работала и в том диапазоне частот, который принят в этой стране.

— Сейчас в России приоритетным диапазоном для 5G называется 4,4–4,9 ГГц. Получится ли построить связь пятого поколения на этих частотах, и с какими трудностями мы можем столкнуться?

— Конечно, это возможно. Для крупных рынков вполне возможно разворачивать сети в комплементарных частотах. Очевидно, что все страны СНГ являются сильными лидерами в сфере мобильной связи.

Они все очень хотят внедрять сети пятого поколения, но могут столкнуться с трудностями при расчистке определенных частот — на это уйдет время.

Самое главное, чтобы они были уверены в том, что у данного спектра частот есть потенциал для дальнейшего использования.

— Правильно ли я понимаю, что развертывание 5G на этих частотах возможно, но займет больше времени и обойдется дороже?

— В любом случае, когда вы имеете дело со спектром частот, который не является принятым во всем мире, это всегда будет несколько сложнее. Именно поэтому есть желание сотрудничать с регулирующими органами самых разных регионов мира для того, чтобы решать эти проблемы, которые касаются именно среднего диапазона частот.

— И мой последний вопрос. Есть слухи, что 5G несет в себе потенциальный вред для здоровья. Существуют ли какие-либо исследование, подтверждающие или опровергающие это?

— Всемирная организация здравоохранения очень активно занимается этим вопросом. Есть международно принятые предельные значения, от которых зависит применение частот для мобильной связи.

Было много исследований, результаты которых демонстрируют, что если заданные пределы не нарушаются, то вреда здоровью не наносится.

Подобные опасения высказывались и тогда, когда развертывались сети 2G, 3G, 4G — и вот теперь 5G. Проблема здесь точно такая же, но результаты исследований четки и понятны — если работа ведется в пределах, установленных научными исследованиями, то с вами ничего не случится. Мне не известны такие случаи, когда какая-либо страна сознательно шла на нарушение этих пределов.