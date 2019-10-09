Бизнесмен на чужбине: чем живет Павел Дуров

Гражданин мира

Павел Дуров является гражданином Российской Федерации и гражданином государства Сент-Китс и Невис, но при этом не живет ни в одной из этих стран. О том, что создатель «ВКонтакте» и Telegram навсегда покидает Россию, стало известно в апреле 2014 года — тогда Дуров опубликовал у себя на странице семь пунктов, «без которых возвращение в Россию для меня лишено смысла».

Реклама

В этом списке, в том числе, значатся отсутствие системы честных и независимых судов, обилие противоречащих друг другу законов, несовершенство системы образования и другие.

«К сожалению, в этой стране невозможно вести интернет-бизнес», — заявил бизнесмен в интервью порталу TechCrunch.

Гражданство Сент-Китс и Невис Дуров получил, инвестировав в сахарные плантации страны $250 тыс. Паспорт сенткитсца дает возможность беспрепятственно посещать страны Шенгенской зоны, а также Великобританию, Канаду, Новую Зеландию, Швейцарию, ЮАР, Южную Корею и Японию. При этом Павел Дуров ни разу не был в самом Сент-Китсе и Невисе, утверждая, что получил паспорт, не покидая Европу.

Если верить социальным сетям, то Дуров действительно много времени проводит в европейских странах, а также посещает США, Индонезию и ОАЭ (именно там проходила знаменитая фотосессия с конем).

«Никакого фотошопа»

В 2017 году Павел Дуров в своем инстаграме неожиданно запустил флэшмоб, который назвал #PutinShirtlessChallenge. Поводом для него стали фотографии президента России Владимира Путина, который провел летний отпуск в Южной Сибири. Снимки российского лидера с обнаженным торсом попали в зарубежные издания, которые начали наперебой нахваливать физическую форму главы государства.

Вскоре после этого Дуров опубликовал собственное «голое» фото, предложив всем россиянам последовать его примеру.

«Моему Instagram придется вступить в игру, чтобы выдержать возросшую конкуренцию со стороны мистера Путина и его фотографий без рубашки. Если ты русский, то должен присоединиться к #PutinShirtlessChallenge (или быть забытым). Два правила от Путина — никакого фотошопа и никакого пампинга. Иначе ты не альфа-самец», — подписал публикацию Дуров.

Россиянам этот флэшмоб пришелся по душе — по одноименному хэштегу в Instagram можно найти несколько тысяч фотографий, на которых молодые люди позируют топлес.

Не мешай созиданию

В день своего 33 дня рождения Павел Дуров опубликовал список вещей, от которых ему пришлось отказаться. По всей видимости, цифра семь имеет для предпринимателя некое волшебное значение — в перечне оказалось ровно семь вещей, которые Дуров посчитал в своей жизни ненужными. Как отметил сам бизнесмен, он рекомендует сделать то же самое всем тем, кто «занимается созиданием».

В список того, что мешало Дурову созидать, вошли алкоголь, мясо животных, медикаменты, никотин и другие наркотики, кофе, черный и зеленый чай, энергетики и газированные напитки, фаст-фуд, сахар, а также телевидение.

«Когда-нибудь я подробно опишу причины отказа от каждого из этих пунктов. Если коротко: все они вызывают привыкание и влияют на сознание. Некоторые молодые люди чувствуют необходимость вести здоровый образ жизни, но ломаются под давлением социума. Им говорят: «Так принято», «Иначе нельзя», «Это неуважение». Я пишу это, чтобы показать: «так» можно. Если Вы ощущаете, что этот путь – правильный, игнорируйте Ваше окружение», — заявил миллиардер на своей странице во «ВКонтакте».

Разумеется, его рекомендации не прошли незамеченными и были с сарказмом восприняты в социальных сетях.

7 вещей от которых я давно отказался и от которых советую отказаться всем:



1. давать

2. всем

3. советы

4. которых

5. никто

6. не

7. просит — Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) October 10, 2017

ты случайно не мешаешь созиданию? тогда почему выглядишь так, как будто от тебя отказался дуров? — гипермаслина (@SimonKostin) October 10, 2017

Для тела и духа

В июне 2019 года Павел Дуров чуть подробнее рассказал о своих пищевых пристрастиях. Как оказалось, он не только является вегетарианцам, но позволяет себе куда более экстремальные привычки, связанные с едой.

По его словам, он ужесточил свою диету, отказавшись от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы. По мнению бизнесмена, это помогло ему достичь большей продуктивности в работе и ясности ума, а также натренировало силу воли и самодисциплину.

В мае создатель Telegram перешел только на рыбу и морепродукты, а летом намеревался попробовать кое-что совсем радикальное — полностью отказаться от еды.

«Я пью только воду последние шесть ней и пока чувствую себя прекрасно. Так как нулевое потребление пищи стимулирует мозг, я смог выполнить большое количество задач по работе», — заявил Павел Дуров в своем официальном Telegram-канале.

Он отметил, что предки-охотники часто оставались без еды на долгое время, поэтому человеческий организм ждет, когда ему дадут перерыв в потреблении пищи хотя бы раз в год, что позволяет пищеварительной системе очиститься и «перезагрузиться».

«Именно поэтому в большинстве религий есть традиция поста — это безопасно и необходимо для тела и духа», — считает Дуров.