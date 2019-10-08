«Вгоняла в депрессию»: Instagram отключает шпионскую функцию

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Начиная с понедельника, вкладка «Подписки», или «Following», начнет исчезать из Instagram-аккаунтов всех пользователей фотохостинга. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на заявление администрации.

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Речь идет о вкладке, которая открывается по нажатию на значок «сердца» на панели Instagram внизу.

Если во вкладке «Вы» можно увидеть те лайки, которые поставили вашим фотографиям другие пользователи, то в «Подписках» можно увидеть, кому ставят лайки ваши друзья.

«Мы продолжаем работать, чтобы Instagram был лучшей площадкой для контакта с людьми и теми вещами, которые вам нравятся. Эта работа включает в себя как введение новых функций, так и удаление старых, которые больше не являются полезными. Начиная с сегодняшнего дня, мы убираем вкладку «Подписки». Вкладка «Вы» останется и теперь будет называться «Активность» [англ. Activity]», — заявил официальный представитель Instagram.

Факт отказа от «Подписок» также подтвердил глава Instagram Адам Моссери в своем твиттер-аккаунте.

Today we're removing the 'Following' tab on Instagram, which was created to help people discover new posts and accounts their friends engage with. We're always trying to stay focused and keep Instagram simple, and so we celebrate launches and 'unshipping.' https://t.co/3kqD2xqV7J — Adam Mosseri (@mosseri) October 7, 2019

Полезность вкладки «Подписки» действительно вызывала сомнения с самого начала. Изначально задумывалось, что эта функция поможет пользователям находить новые интересные аккаунты по понравившимся публикациям — мерилом для этого выступали подписчики, их лайки и хэштеги.

В Instagram говорят о том, что решили отказаться от «Подписок» из-за их низкой популярности — якобы многие пользователи даже не знали о них. Однако, этот факт поднимает другой важный вопрос — многие пользователи даже не подозревали о том, что за их предпочтениями кто-то следит без их ведома.

По данным TechCrunch, эта функция приобрела печальную известность из-за многочисленных случаев, когда пользователи использовали «Подписки», чтобы ловить своих партнеров на так называемых «микроизменах»,

если они, например, ставили слишком много лайков другим людям, оставляли комментарии под публикациями бывших любовников или просто много общались с юзерами, которых рассматривали как потенциальный любовный интерес.

Кроме того, из-за этой вкладки рушились дружба и отношения. В пример приводятся истории, когда пользователь не отвечал на сообщения друга, потому что был «занят», но его активность в Instagram, зафиксированная в «Подписках», говорила об обратном.

Портал Daily Mail также утверждает, что эта вкладка вгоняла людей в депрессию, так как они начинали слишком много размышлять о том, как их лайки и комментарии будут восприняты и истолкованы другими людьми.

Чем больше приватности, тем лучше

В прошлом месяце стало известно, что Instagram планирует отказаться и от счетчика лайков — это нововведение уже активно тестируется в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии, после чего должно прийти и в другие страны. Теперь подписчики пользователя не смогут узнать, сколько лайков набрала его фотография или видео. При этом автор публикации все еще сможет видеть счетчик.

Такое новшество должно позволить пользователям Instagram более свободно выкладывать фотографии и не гнаться за количеством лайков. Без счетчика юзеры не смогут сравнивать себя со своими друзьями и чувствовать себя неполноценными, если их снимок собрал меньше «пальцев вверх», чем у других. Кроме того, пользователи перестанут удалять публикации, если почувствуют, что они не снискали достаточного одобрения у друзей.

Впрочем, многие Instagram-инфлюэнсеры остались недовольны изменениями, так как без лайков они не могут чувствовать вовлеченность своей аудитории и понимать, какой контент им нравится.

Блогер Кейт Вейланд, которая прославилась фотографиями своей семьи в сочетающихся нарядах, заявила о том, что публикация поста, не собирающего тонны «сердечек», как прежде, стала для нее разочарованием. Кроме того, теперь она не может оценивать заинтересованность своей аудитории в том или ином контенте — как понять, что понравилось, а что нет, если нет лайков?

«Лайки — это мотивация. Все равно, что в конце представления ты не слышишь аплодисментов. Теперь там только тишина и сверчки», — сообщила Вейланд в интервью Business Insider.