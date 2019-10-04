Время перемен: почему в будущем нет места для Windows

В рамках последней презентации компания Microsoft представила целый ряд новых продуктов, объединенных названием «Surface», сообщает портал The Verge. В новое семейство вошли планшеты, ноутбуки, беспроводные наушники и даже складывающийся вдвое смартфон.

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Но одним из самых главных сюрпризов мероприятия стала фраза генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы:

«Операционная система [Windows] больше не является самым главным продуктом для нас».

По словам Наделлы, теперь его компания сосредоточится на сервисах и приложениях, отодвинув ОС Windows на второй или даже третий план. Учитывая, что Windows является знаковым продуктом для Microsoft, такое решение хоть и является довольно смелым, но вызывает ряд вопросов.

Глава Microsoft не говорит о том, что Windows перестает быть частью бизнеса компании, но намекает, что самая популярная настольная операционная система больше не вписывается в ее будущее. Теперь в центре внимания Microsoft находится Microsoft Graph, специальная платформа для разработчиков, которая объединяет в себе сразу несколько устройств и сервисов, включая, например, Windows, Office 365 и Azure.

«Сейчас для нас важнее всего модель приложений и пользовательский опыт. То, как люди будут создавать приложения для Duo и Neo [новые продукты Surface], будет иметь гораздо большее значение, чем просто написание приложения для Windows или приложения для Android, потому что это будет связано с Microsoft Graph», — заявил Сатья Наделла в продолжении своей речи.

Более того, создается ощущение, что Microsoft пришлось отказаться от Windows в пользу Android, созданной конкурентом в лице Google. В пользу этого говорит и тот факт, что представленный ранее смартфон Surface Duo работает на базе Android. При этом руководитель производственного отдела компании Панос Панай не скрывает, что выбор в пользу Android был очевиден — ведь на этой ОС работает огромное количество приложений.

Учитывая провальный опыт Microsoft с операционной системой Windows Phone, компании однозначно не нужен еще один смартфон без приложений.

Теперь же в ее распоряжении будет целый магазин Play Store. Также Microsoft намекнула, что будет сотрудничать с Google и в сфере программных интерфейсов

При этой Панай отрицает, что Windows теряет свою актуальность — по его словам, для смартфонов Android более удобен, вот и все. Однако, если смотреть в будущее, то нельзя не заметить, что все больше компьютерных операций постепенно уходит именно в мобильные устройства, и гендиректор Microsoft это понимает.

Несмотря на то, что Windows все еще считается номером один для десктопа, в технологическую моду входит кроссплатформенность, что подразумевает фокус на веб-технологии, а не на особенности «родной» операционной системы. Microsoft старается следить за этим трендом — это подтверждает и новый телефон на базе Android, и, например, Office, доступный для устройств на платформе iOS.

«Microsoft недавно презентовала новые устройства, среди которых телефон, таблеты, планшеты и ноутбуки. Однако это не главный фокус компании, как и операционная система Windows, которая заработала для компании миллиарды долларов, — рассказывает «Газете.Ru» директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. — Устройства занимают меньше 5% от выручки, а Windows, которая приносила 30% от выручки в 2010 году, сейчас составляет всего 16%. В компании это заметили и готовы развивать новые направления – сервисы и облачный бизнес».

По словам Меркулова, сейчас происходит развитие среды разработчиков, которая поможет объединять и интегрировать разные операционные системы, что приводит к падению значимости Windows. Компания будет дальше фокусироваться на интеграции ОС и развивать облачное направление, которое может открыть новые горизонты для бизнеса.

«Дальше судить о том, как компания сможет это развивать, сложно, но тренд на уход в облако будет превалировать в ближайшие пять лет... Если сравнивать с Apple, то компании в чем-то похожи, только бизнес Microsoft больше ориентирован на бизнес-сферу, а Apple на потребителей и фрилансеров-дизайнеров», — заключил эксперт.

Выходит, что на текущий момент волноваться о ближайшем будущем для Windows не стоит, но очевидно, что Microsoft сконцентрирует все усилия на том, чтобы ее приложения и сервисы работали на всех платформах вне зависимости от операционной системы. Время смерти Windows будет объявлено еще нескоро, но эта ОС постепенно теряет свою лидирующую позицию в списке приоритетов компании.