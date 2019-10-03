«Ради вашего будушего»: как ФБР безграмотно вербует русских

Федеральное бюро расследований (ФБР) США разместило в Facebook рекламные объявления на русском языке. Как сообщает телеканал CNN, спецслужба с помощью постов призывает русскоязычных пользователей социальной сети к сотрудничеству.

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Отмечается, что каждое из объявлений состояло из картинки и подписи на русском – причем в них были допущены грамматические ошибки. На первой картинке изображен человек с зонтом, переходящий через мост.

«Время наводить мосты», – гласит подпись к изображению. На второй картинке изображена шахматная доска. «Не пора ли сделать свой ход?» – говорится на подписи к ней.

Наконец, на третьем изображении запечатлены счастливые родители выпускницы университета. В этом случае ФБР допустила три грамматические ошибки, достойные «клюквенного» фильма «о русских».

«Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!» – гласит подпись [орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»].

Приложенная к постам ссылка ведет на официальный сайт вашингтонского подразделения ФБР. На русском и английском языках там рассказываются подробности контрразведывательной деятельности американской спецслужбы и указан ее адрес. Всех, кто располагает важной информацией, ФБР приглашало лично посетить их отделение.

«ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности», — также неграмотно говорилось в сопроводительном сообщении. Остальной текст на сайте ФБР также изобилует орфографическими ошибками (к примеру, слово «контрразведка» было написано как «контразведка»).

Опровергать или подтверждать факт размещения рекламы в фейсбуке ФБР не стала. Однако, представитель ведомства Алан Коннер заявил, что ФБР «использует различные методы сбора информации».

Американские спецслужбы в соцсетях действуют достаточно активно. В начале сентября 2019 года сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в Instagram подписалось на 11 известных голливудских актеров.

Практически все звезды, оказавшиеся «под прицелом» ЦРУ, ранее играли роли в шпионских фильмах. Среди них – Бен Аффлек, игравший в «Операции «Арго», Том Хэнкс, сыгравший в оскароносном «Шпионском мосту» и Райан Рейнольдс, исполнивший роль начинающего агента ЦРУ в фильме «Код доступа: «Кейптаун».

В комментарии для издания PR Week официальный представитель ЦРУ Сара Лихтерман отметила, что подобный шаг был сделан в рамках инициативы по усилению работы над созданием образа специального агента и разделения мифов, которые появились с легкой руки Голливуда, и реальных фактах о сотрудниках управления.

«Это способ объяснить нашу миссию обществу, показать что реально, а что — нет. Мы не можем раскрыть личности очень многих наших агентов, поэтому общественность узнает о нас на примере этих вымышленных шпионов, даже несмотря на то, что они совсем не обязательно воплощают то, чем мы являемся», — сказала она.

Западные соцсети при этом сами нередко оказываются замешаны в делах, которыми обычно занимаются спецслужбы.

В начале прошлого месяца Роскомнадзор обвинил Google, Facebook и YouTube в демонстрации политической рекламы в Единый день голосования. Первый зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев в свою очередь назвал рекламу в Google «попыткой вмешательства» и предположил, что так в западных компаниях могут оттачивать механизмы влияния перед выборами в 2021 и 2024 годах.

«Про Google — я думаю, что на самом деле многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точечно влияют на человека, делающего выбор», — отметил Булаев.

За месяц до этого президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес Google.

Трамп заявил, что IT-компания манипулировала выборами 2016 года. Он также обвинил Google в прибавлении голосов другому кандидату и его противнику в президентской гонке Хилари Клинтон. Американский лидер добавил, что эти данные опубликовали сторонники Клинтон. Однако, президент США не уточнил, в каком именно докладе была опубликована эта информация, зато призвал обратиться с иском против Google в суд.