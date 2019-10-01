Никакого варварства: Папа Римский обратился к Кремниевой долине

Неудачный регресс

Папа Франциск принял участие в конференции «Общее благо в цифровой век», которая прошла в Ватикане. На ней присутствовали представители Кремниевой долины, в том числе из Facebook, Mozilla и других крупных компаний. По словам понтифика, развитие новых технологий бросает человечеству вызов, с которым необходимо считаться.

«Удивительные разработки в области технологий, в частности, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), приводят к существенным последствиям во всех сферах человеческой деятельности. По этой причине открытые и конкретные дискуссии на эту тему нужны сейчас как никогда», — заявил Франциск участникам конференции.

Папа Римский указал на то, что для развития технологии понадобятся «как теоретические, так и практические моральные принципы».

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Он также предупредил об опасностях искусственного интеллекта, который способен «создавать предвзятые мнения и ложные данные, которые могут отравить общественные дебаты и даже манипулировать мнениями миллионов людей, ставя под угрозу те институты, которые гарантируют мирное гражданское сосуществование».

«Если так называемый технологический прогресс человечества станет врагом общего блага, это приведет к неудачному регрессу в форме варварства, в котором всегда побеждает сильнейший», — заявил понтифик.

Несмотря на то, что Папа Римский и технологии на первый взгляд являются несовместимыми понятиями, на самом деле Франциск является достаточно прогрессивным понтификом. В 2013 году вскоре после своего назначения он призвал священников и мирян активно изучать цифровые технологии, чтобы использовать их для проповеди христианства во всем мире.

Подтверждая свои слова, понтифик вспомнил правило паломников, о котором говорил святой Игнатий. Оно заключается в том, что тот, кто сопровождает паломников, должен придерживаться их шага, а значит не отставать от них.

«Поэтому Церковь, которая сопровождает людей в пути, должна уметь идти сообща с ними, что требует тщательного и квалифицированного обучения священников, монахов и мирян. Огромный цифровой континент — это не только технологии, он состоит из реальных людей», — заявил Папа Римский.

Кроме того, в январе 2019 года стало известно о появлении мобильного приложения для молитв «Сlick To Pray» [рус. «Кликни и молись»].

«Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие», — заявил понтифик во время воскресной проповеди.

Мораль побеждает

Вопрос морали при использовании искусственного интеллекта, поднятый Папой, действительно остро стоит на повестке дня крупных технологических компаний Долины. Одним из самых ярких примеров, когда технологии проиграли этическим нормам, стал проект Maven — контракт Пентагона и Google в сфере использования ИИ при военных действиях.

Сотрудники «корпорации добра» пришли в бешенство от того, что они займутся разработкой продуктов, которые будут использоваться против людей и даже, возможно, отбирать их жизни. В адрес генерального директора Google Сундара Пичаи было направлено письмо, подписанное «гуглерами», в котором они потребовали прописать в политике компании пункт, запрещающий ей участвовать в военных контрактах и создавать технологии для войны.

Это возымело свой эффект, и вскоре Пичаи официально объявил о прекращении контракта с Пентагоном.

Кроме того, Google пришлось отказаться и от военного тендера на «облачный» проект JEDI, заявив о недопустимости использования искусственного интеллекта «для создания оружия, нелегального наблюдения и развития технологий, причиняющих вред».

Впрочем, за JEDI теперь борются два других представителя Кремниевой долины — Microsoft и Amazon, чьи сотрудники также не в восторге от этой идеи.

«Мы пришли в Microsoft, чтобы помогать обществу, ожидая, что наши технологии не принесут людям вред и страдания», — заявили сотрудники компании в открытом письме.

На текущий момент известно, что тендер на JEDI приостановлен по указу президента США Дональда Трампа.

«Министр [обороны Марк] Эспер тщательно следит за тем, чтобы у нашей армии были наилучшие возможности, включая искусственный интеллект, чтобы оставаться самой боеспособной силой в мире, при этом экономя средства налогоплательщиков. Выполняя свое обещание конгрессменам и американской общественности, министр Эспер изучит программу JEDI. Пока он не завершит изучение, решение по этому проекту не будет принято», — заявила представитель Пентагона Элисса Смит.