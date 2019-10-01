Гибель сотрудника Facebook: семья начала расследование

Семья сотрудника Facebook Кин Чена, который совершил самоубийство в одном из корпусов компании в Менло-Парке, намерена разобраться в обстоятельствах его смерти и уже наняла юридическую фирму, которая займется этим вопросом, сообщает CNBC.

Реклама

Трагедия случилась 19 сентября. Когда служба спасения приехала на срочный вызов, то обнаружила взрослого мужчину, который лежал на асфальте рядом с одним из зданий Facebook без признаков жизни.

«Пожарные и парамедики оказали ему медицинскую помощь, но не смогли его спасти. Мужчина погиб», — говорится в сообщении полицейского департамента Менло-Парка.

В Facebook подтвердили, что Кин Чен являлся сотрудником компании.

«Мы были опечалены, узнав, что один из наших сотрудников скончался сегодня в нашей штаб-квартире в Менло-Парке, — заявила пресс-секретарь в письме. — Мы сотрудничаем с полицией в их расследовании и оказываем поддержку другим сотрудникам. Мы уведомили семью, но пока у нас нет дополнительной информации, которой мы могли бы поделиться».

По данным полиции, пока не выявлено никаких признаков преступного деяния — все улики указывают на самоубийство. Однако, семья погибшего хочет узнать все обстоятельства произошедшего, в связи с чем обратилась в юридическую компанию Sanford Heisler Sharp.

«Мы проанализируем всю информацию, чтобы докопаться до правды», — заявила старший советник юрфирмы Sanford Heisler Sharp Цяоцзин Элла Чжэн.

По словам Чжэн, ее компания уже пообщалась с местными жителями, другими сотрудниками, а также руководством Facebook и юристами бренда. Также в социальной сети демонстрируются объявления, призывающие всех, кто обладает информацией об этом деле, связаться по указанному номеру.

«Мы ищем всех, у кого может быть нужная информация. Это могут быть сотрудники Facebook или те, кто живет неподалеку. Мы будем рады всем, у кого есть данные», — сообщила Чжэн.

Ранее Facebook подтвердила, что Кин Чен совершил самоубийство, после того, как перед штаб-квартирой собралась толпа людей, которая требовала «правосудия для Кина». Один из зачинщиков импровизированного митинга рассказал о слухах, согласно которым погибший стал жертвой травли в Facebook, что и привело к суициду.

В Facebook не стали комментировать расследование со стороны Sanford Heisler Sharp. Впрочем, если выяснится, что к отчаянному поступку Кин Чена действительно подтолкнула нездоровая атмосфера внутри компании, это может добавить в копилку Цукерберга еще один неприятный скандал.

Стоит отметить, что это не единственный случай, когда в Facebook умирали сотрудники. В марте 2018 года в офисе в городе Тампа, штат Флорида, где работают модераторы-подрядчики социальной сети, на рабочем месте скончался 42-летний Кит Атли. Дело в том, что модераторы Facebook вынуждены ежедневно отсматривать большое количество неприемлемого контента, включая насилие и порнографию, что не лучшим образом сказывается на их здоровье. Однако, руководство компании, как правило, нанимает модераторов по договору подряда, что означает, что она не несет ответственность за их условия труда.

Коллеги Атли подняли тревогу, когда он начал сползать со стула. Двое из них начали делать ему искусственное дыхание, но на объекте отсутствовал дефибриллятор, поэтому пришлось ждать приезда «скорой». Его забрали в больницу, где он вскоре скончался от последствий сердечного приступа.

В декабре прошлого года в штаб-квартире Google в Нью-Йорке был найден мертвым 22-летний инженер компании Скотт Крулчик.

Он был обнаружен уборщиком на шестом этаже штаб-квартиры компании в Нью-Йорке. Сообщается, что ему было проведено искусственное дыхание, но прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Полиция не обнаружила следов насильственной смерти. Других травм, которые могли бы привести к летальному исходу, также найдено не было.

По словам источника, Крулчик, который являлся уроженцем города Саратога-Спрингс, не имел вредных привычек и серьезных проблем со здоровьем.

Весной 2019 года стала известна причина смерти инженера — сердечная аритмия, которая, вероятно, была вызвана генной мутацией.

«Этот молодой человек умер из-за аномального сердечного ритма, который развился из-за генетической аномалии в ионном канале сердца (также известной как сердечная каналопатия), — говорится в заявлении медицинского эксперта доктора Барбары Сампсон.