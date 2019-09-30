12 млн жалоб: как Facebook распространяет порно

Газета New York Times поделилась статистикой, которая заставляет серьезно задуматься — в 2018 году в социальных сетях было зафиксировано 18,4 млн случаев, когда пользователи пожаловались на фотографии или видео, содержащие в себе элементы детской порнографии. В общей сложности количество такого контента в прошлом году составило 45 млн единиц.

Однако куда более шокирующими эти цифры кажутся в сравнении — еще в 2013 году число жалоб на детское порно в социальных сетях составляло «лишь» 1 млн. В 2008 году этот показатель составлял 100 тыс.

Нелегальный контент можно найти буквально во всех уголках интернета — от поисковика Bing до файлообменника Dropbox. И рекордсменом со знаком «минус» в этом направлении является сервис по обмену сообщениями Facebook Messenger, на чью долю пришлось 12 млн из 18,4 млн известных случаев загрузки или передачи детской порнографии.

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Действительно, в мессенджере от Facebook было зафиксировано несколько громких случаев распространения неприемлемых материалов с участием детей. Так, в феврале прошлого года стало вирусным видео, на котором мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки.

При этом люди, которые пересылали это видео друг другу, утверждают, что не имели преступных намерений — они лишь хотели максимально распространить его, чтобы помочь полиции вычислить преступника.

В этой ситуации особенно тревожит то, что все усилия социальных сетей по защите собственных пользователей, могут только ухудшить ситуацию. В марте текущего года глава Facebook Марк Цукерберг пообещал, что все принадлежащие ему платформы в скором времени станут максимально защищенными, а приватность юзеров возрастет. Однако, в этом есть и противоречие — ведь чем сложнее и надежнее защита, тем больше развязываются руки у преступников.

«Шифрование — надежный инструмент для повышения приватности, но это включает в себя и приватность для тех людей, которые делают плохие вещи. Когда сервисом пользуются миллиарды людей, некоторые из них будут злоупотреблять им, совершая по-настоящему ужасные поступки — например, для растления малолетних, терроризма и вымогательства», — заявил Цукерберг в марте.

Но отказаться от шифрования по понятным причинам тоже нельзя. Из-за этого возникает ситуация, когда неважно, куда ты пойдешь — налево или направо — все равно лишишься чего-то важного.

Универсального решения этой проблемы пока нет ни у кого, но сама Facebook вполне могла бы принять дополнительные меры предосторожности. В социальной сети работает большое количество модераторов, чья работа заключается в просмотре неприемлемого контента и его дальнейшем удалении, если он нарушает политику компании. В помощь этим сотрудникам выделены современные технологии, которые также призваны не допустить вирусного распространения «плохих» материалов.

Однако несколько раз за год становится известно о случаях, когда ситуация выходит из-под контроля социальной сети. Одним из ярких примеров является бойня в новозеландском городе Крайстчерч, когда преступник вел прямую трансляцию расстрела мирных жителей.

В течение нескольких часов это видео можно было найти на всех крупных онлайн-платформах, которым потребовалось большое количество времени, чтобы отследить и удалить все копии кровавого ролика.

Другой проблемой для Facebook в этом направлении является нежелание признавать модераторов полноценными сотрудниками компании — они все являются подрядчиками, работая за небольшую плату и не имея тех бонусов, которые есть в распоряжении полноправных работников социальной сети. Кроме того, они вынуждены целыми днями смотреть видео с насилием, порнографией и теориями заговоров, что негативным образом сказывается на их психическом состоянии. В результате большого количества желающих устроиться на эту работу нет, как нет и достаточного количества модераторов, чтобы справляться с огромными потоками контента в социальной сети.