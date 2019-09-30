12 млн жалоб: как Facebook распространяет порно

NYT: за 2018 год зафиксировано рекордное количество детской порнографии онлайн

Газета New York Times опубликовала шокирующие цифры — в 2018 году было зафиксировано свыше 18 млн случаев распространения детской порнографии в социальных сетях и иных онлайн-площадках, что в десятки раз больше, чем пять лет назад. При этом одним из основных каналов, по которым неприемлемый контент передается между пользователями, является Facebook Messenger, на чью долю приходится две трети от всех поданных жалоб.

Газета New York Times поделилась статистикой, которая заставляет серьезно задуматься — в 2018 году в социальных сетях было зафиксировано 18,4 млн случаев, когда пользователи пожаловались на фотографии или видео, содержащие в себе элементы детской порнографии. В общей сложности количество такого контента в прошлом году составило 45 млн единиц.

Однако куда более шокирующими эти цифры кажутся в сравнении — еще в 2013 году число жалоб на детское порно в социальных сетях составляло «лишь» 1 млн. В 2008 году этот показатель составлял 100 тыс. 

Нелегальный контент можно найти буквально во всех уголках интернета — от поисковика Bing до файлообменника Dropbox. И рекордсменом со знаком «минус» в этом направлении является сервис по обмену сообщениями Facebook Messenger, на чью долю пришлось 12 млн из 18,4 млн известных случаев загрузки или передачи детской порнографии. 

Действительно, в мессенджере от Facebook было зафиксировано несколько громких случаев распространения неприемлемых материалов с участием детей. Так, в феврале прошлого года стало вирусным видео, на котором мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки.

При этом люди, которые пересылали это видео друг другу, утверждают, что не имели преступных намерений — они лишь хотели максимально распространить его, чтобы помочь полиции вычислить преступника.

В этой ситуации особенно тревожит то, что все усилия социальных сетей по защите собственных пользователей, могут только ухудшить ситуацию. В марте текущего года глава Facebook Марк Цукерберг пообещал, что все принадлежащие ему платформы в скором времени станут максимально защищенными, а приватность юзеров возрастет. Однако, в этом есть и противоречие — ведь чем сложнее и надежнее защита, тем больше развязываются руки у преступников.

«Шифрование — надежный инструмент для повышения приватности, но это включает в себя и приватность для тех людей, которые делают плохие вещи. Когда сервисом пользуются миллиарды людей, некоторые из них будут злоупотреблять им, совершая по-настоящему ужасные поступки — например, для растления малолетних, терроризма и вымогательства», — заявил Цукерберг в марте.

Но отказаться от шифрования по понятным причинам тоже нельзя. Из-за этого возникает ситуация, когда неважно, куда ты пойдешь — налево или направо — все равно лишишься чего-то важного.

Универсального решения этой проблемы пока нет ни у кого, но сама Facebook вполне могла бы принять дополнительные меры предосторожности. В социальной сети работает большое количество модераторов, чья работа заключается в просмотре неприемлемого контента и его дальнейшем удалении, если он нарушает политику компании. В помощь этим сотрудникам выделены современные технологии, которые также призваны не допустить вирусного распространения «плохих» материалов.

Однако несколько раз за год становится известно о случаях, когда ситуация выходит из-под контроля социальной сети. Одним из ярких примеров является бойня в новозеландском городе Крайстчерч, когда преступник вел прямую трансляцию расстрела мирных жителей.

В течение нескольких часов это видео можно было найти на всех крупных онлайн-платформах, которым потребовалось большое количество времени, чтобы отследить и удалить все копии кровавого ролика.

Другой проблемой для Facebook в этом направлении является нежелание признавать модераторов полноценными сотрудниками компании — они все являются подрядчиками, работая за небольшую плату и не имея тех бонусов, которые есть в распоряжении полноправных работников социальной сети. Кроме того, они вынуждены целыми днями смотреть видео с насилием, порнографией и теориями заговоров, что негативным образом сказывается на их психическом состоянии. В результате большого количества желающих устроиться на эту работу нет, как нет и достаточного количества модераторов, чтобы справляться с огромными потоками контента в социальной сети.