Показатели падают: почему сломался Samsung

Цифры падают

Еще в прошлом году Samsung, будучи некогда безоговорочным лидером на рынке смартфонов, начал уступать китайским конкурентам, что вызвало справедливые опасения у аналитиков. Согласно отчету как IDC, так и Strategy Analytics, продажи смартфонов Samsung за третий квартал 2018 года упали примерно на 13%. При этом во втором квартале того же года наблюдалось снижение на 10%, а в первом квартале — на 2%.

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Такая нисходящая тенденция является явным признаком того, что прошлогодние устройства Samsung Galaxy Note 9 и Samsung Galaxy S9 не смогли продемонстрировать конкурентоспособность, а значит компания теряет позиции в среднем и низком сегментах рынка смартфонов, сообщает портал The Verge.

При этом один из главных конкурентов Samsung компания Huawei в прошлом году показала рост. В третьем квартале 2018 года продажи бренда увеличились на 32%, обойдя Apple и сделав китайского вендора вторым на мировом рынке смартфонов. Продажи Xiaomi также растут — плюс 20% в третьем квартале и как результат четвертое место в топе производителей гаджетов.

«Samsung сдает позиции Huawei, Xiaomi и другим китайским конкурентам на крупных рынках — в Китае и Индии. Samsung должен решить свои китайско-индийские проблемы, пока не станет слишком поздно», — заявил исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон.

В 2019 году опасения аналитиков начали подтверждаться. По результатам финансового отчета за второй квартал 2019 года выручка Samsung сократилась на 4% относительно прошлого года, а вот операционная прибыль рухнула на 56%. Это стало самым низким показателем компании с 2016 года, когда репутация компании пострадала из-за многочисленных случаев с возгоранием смартфона Galaxy Note 7.

Несмотря на то, что выручка мобильного подразделения Samsung выросла на 8%, его прибыль сократилась сразу на 42%. Продажи флагмана Samsung Galaxy S10 также были признаны «слабыми».

«Лояльность к бренду является одной из сильных сторон Samsung, но пользователи ищут лучшее сочетание «цена-качество», в чем очень хороши китайцы», — заявил представитель компании, продающей подержанные мобильные устройства.

«Сильные стороны Samsung включают технологии, инновации... Но это все работает только на уровне штаб-квартиры. Отделы продаж не имеют полномочий,чтобы предлагать скидки, они медленно реагируют на изменения, не обладают гибкостью, но зато требуют больших затрат», — заявил Economic Times аналитик, пожелавший остаться анонимным.

Риск — дело неблагородное

Считается, что одной из причин, по которой Samsung проигрывает некоторым конкурентам, является нежелание компании рисковать и пробовать что-то новое. В феврале компания одной из первых представила смартфон в новом форм-факторе — экран складного гаджета Galaxy Fold может гнуться, а значит увеличиваться или уменьшаться в размерах. Но, к сожалению, риск себя не оправдал, и южнокорейского вендора настигла неудача.

Впервые журналисты и обзорщики заподозрили неладное, когда им не дали не только потрогать, но и посмотреть на Galaxy Fold после презентации — другие представленные гаджеты были в общем доступе, а складное чудо стоимостью $1980 (около 127 тыс. руб. по текущему курсу) решили не выставлять. Это привело к появлению сразу нескольких теорий заговора, начиная от версии, что новый «Гэлакси» вышел слишком толстым и некрасивым, и заканчивая тем, что дизайн устройства неокончательный и претерпит к выходу значительные изменения.

Когда же спустя пару месяцев Galaxy Fold все-таки прислали на обзор, сеть наводнили разгневанные отзывы от журналистов — гаджет ломался в руках буквально спустя пару часов после использования.

Некоторые обзорщики сняли пленку с экрана, которая оказалась неким протектором, который нельзя удалять — об этом Samsung просто забыл предупредить.

Впрочем, не только протектор стал виновником проблем с экраном — один из обозревателей заявил о том, что его смартфон сломался после одного дня использования. Одна половина экрана Galaxy Fold начала неожиданно мигать. При этом пленка находилась на своем месте.

Это привело к тому, что первоначальную дату релиза гаджета несколько раз переносили и все-таки выпустили устройство в сентябре. При этом отмечается, что сделать по-настоящему прочный складной гаджет у Samsung так и не получилось — краш-тесты продемонстрировали неутешительные результаты. Как отметил автор видео с тестом на прочность Galaxy Fold: «Одно неловкое движение, и вся верхняя часть дисплея моего телефона умерла».

Раздрай в руководстве

При разговоре о трудностях в Samsung нельзя не упомянуть уголовное дело в отношении фактического главы компании Ли Чжэ Ёна. В 2017 году его приговорили к пяти годам лишения свободы, впоследствии заменив наказание на 2,5 года условно. Он вышел на свободу в 2018 году, но теперь, в связи с возобновлением дела, ему снова может грозить тюрьма. Ожидается, что ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Очевидно, что нахождение главного руководителя за решеткой или даже затяжная судебная тяжба могут негативным образом сказаться на бизнесе Samsung.

Известно, что несмотря на большое количество профессиональных менеджеров внутри компании, именно Ли Чжэ Ён принимал главное участие в планировании долгосрочной стратегии Samsung, а также активно налаживал диалог с конкурентами — Apple и Google.

Если вдруг Ли Чжэ Ён получит новый срок, то внутри компании начнут разрастаться внутрикорпоративные конфликты и бюрократическая волокита.

Кроме того, как отметил Bloomberg, вероятный тюремный срок для главы компании означает реструктуризацию системы управления и приостановку принятия важных бизнес-решений. Помимо прочего, Samsung приходится лавировать в продолжающейся торговой войне между США и Китаем, а также искать выходы в ситуации, связанной с ограничениями Японии на закупку некоторых материалов и деталей.