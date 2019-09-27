Вмешательство извне: Deutsche Welle выгонят из России?

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении Deutsche Welle и пришла к выводу, что немецкая телерадиокомпания нарушила целый ряд российских законов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Государственной Думы РФ.

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По словам главы комисси Василия Пискарева, Deutsche Welle размещала призывы к участию в несанкционированных митингах в Москве, чем нарушила федеральные законы «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Как известно, иностранное юридическое лицо не имеет право распространять агитационные материалы.

Кроме того, телерадиокомпания нарушила антиэкстремистское законодательство — в том числе в ряде публикаций о Северной Кавказе и блогере Владиславе Синице, которого осудили по статье 282 УК РФ за призыв убивать детей силовиков.

Сообщается, что материалы расследования будут направлены в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД, Роскомнадзор, а также МИД России, чтобы привлечь компанию к административной ответственности, а также вынести решение «о дальнейшей аккредитации».

Кроме того, Deutsche Welle будет включена в реестр СМИ, являющихся иностранными агентами.

«Полагаем, что данные предложения оправданы и адекватны принимаемым Западом мерам по ущемлению прав российских СМИ, таких как Russia Today, Sputnik, за рубежом и направлены на защиту национальных интересов Российской Федерации», — заявил Василий Пискарев.

При этом комиссия пока не готова раскрыть личность эксперта-лингвиста, который вынес заключение о нарушении DW российского законодательства, передает ТАСС.

«До принятия решения по нашим материалам просьба не обращаться к экспертам, чтобы не оказывать на них давление», — заявил Пискарев, отвечая на вопрос о том, в каком лингвистическом институте проводилось исследование.

По словам главы комиссии, «это абсолютно независимый эксперт с большим стажем, который специализируется на филологии, лингвистике, который отвечает за свои слова».

Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о том, что дипломатические сотрудники, а также СМИ США и Германии вмешивались во внутренние дела России во время освещения несогласованных митингов в Москве. По словам Захаровой, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, которая «имеет государственное финансирование», освещала протесты «антижурналистски», публикуя на своем русскоязычном сайте призывы к москвичам выходить на улицу, сообщают РИА «Новости».

«Безусловно, будем предпринимать все меры для того, чтобы эта деятельность, чтобы они все-таки занимались своими прямыми обязанностями, журналистской деятельностью, и не были вовлечены и не вовлекались госорганами своих стран во вмешательство во внутренние дела нашей страны.

А что касается ответных зеркальных мер, мы не говорим «зеркальные», мы говорим — мы будем отвечать, и мы уже начали это делать.

Мы, в частности, давно перешли к той фазе, которая давно применяется нашими коллегами, а именно — к публичному обвинению тех самых СМИ и конкретных журналистов с приведением конкретных примеров. Только в отличие от них, мы действуем с фактами на руках», — заявила Захарова во время брифинга.

Министерство иностранных дел Германии ответило России на обвинения во вмешательстве во внутренние дела.

«Наша вчерашняя и сегодняшняя позиции были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ госпожи [Марии] Захаровой», — подчеркнула официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

По словам Адебар, ее ведомство «ясно доведет» свою позицию по внутренним каналам в переговорах, которыми занимается посольство Германии в Москве.