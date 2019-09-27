Вмешательство извне: Deutsche Welle выгонят из России?

Госдума хочет лишить Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Госдумы по фактам вмешательства извне выявила нарушения со стороны немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, которая, по мнению парламентариев, преступила сразу несколько российских законов. Сообщается, что материалы расследования будут переданы в соответствующие органы власти, которые будут принимать решение о дальнейшей аккредитации DW в Российской Федерации.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении Deutsche Welle и пришла к выводу, что немецкая телерадиокомпания нарушила целый ряд российских законов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Государственной Думы РФ.

По словам главы комисси Василия Пискарева, Deutsche Welle размещала призывы к участию в несанкционированных митингах в Москве, чем нарушила федеральные законы «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Как известно, иностранное юридическое лицо не имеет право распространять агитационные материалы.

Кроме того, телерадиокомпания нарушила антиэкстремистское законодательство — в том числе в ряде публикаций о Северной Кавказе и блогере Владиславе Синице, которого осудили по статье 282 УК РФ за призыв убивать детей силовиков.

Сообщается, что материалы расследования будут направлены в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД, Роскомнадзор, а также МИД России, чтобы привлечь компанию к административной ответственности, а также вынести решение «о дальнейшей аккредитации».

Кроме того, Deutsche Welle будет включена в реестр СМИ, являющихся иностранными агентами.

«Полагаем, что данные предложения оправданы и адекватны принимаемым Западом мерам по ущемлению прав российских СМИ, таких как Russia Today, Sputnik, за рубежом и направлены на защиту национальных интересов Российской Федерации», — заявил Василий Пискарев.

При этом комиссия пока не готова раскрыть личность эксперта-лингвиста, который вынес заключение о нарушении DW российского законодательства, передает ТАСС.

«До принятия решения по нашим материалам просьба не обращаться к экспертам, чтобы не оказывать на них давление», — заявил Пискарев, отвечая на вопрос о том, в каком лингвистическом институте проводилось исследование.

По словам главы комиссии, «это абсолютно независимый эксперт с большим стажем, который специализируется на филологии, лингвистике, который отвечает за свои слова».

Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о том, что дипломатические сотрудники, а также СМИ США и Германии вмешивались во внутренние дела России во время освещения несогласованных митингов в Москве. По словам Захаровой, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, которая «имеет государственное финансирование», освещала протесты «антижурналистски», публикуя на своем русскоязычном сайте призывы к москвичам выходить на улицу, сообщают РИА «Новости».

«Безусловно, будем предпринимать все меры для того, чтобы эта деятельность, чтобы они все-таки занимались своими прямыми обязанностями, журналистской деятельностью, и не были вовлечены и не вовлекались госорганами своих стран во вмешательство во внутренние дела нашей страны.

А что касается ответных зеркальных мер, мы не говорим «зеркальные», мы говорим — мы будем отвечать, и мы уже начали это делать.

Мы, в частности, давно перешли к той фазе, которая давно применяется нашими коллегами, а именно — к публичному обвинению тех самых СМИ и конкретных журналистов с приведением конкретных примеров. Только в отличие от них, мы действуем с фактами на руках», — заявила Захарова во время брифинга.

Министерство иностранных дел Германии ответило России на обвинения во вмешательстве во внутренние дела.

«Наша вчерашняя и сегодняшняя позиции были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ госпожи [Марии] Захаровой», — подчеркнула официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

По словам Адебар, ее ведомство «ясно доведет» свою позицию по внутренним каналам в переговорах, которыми занимается посольство Германии в Москве.