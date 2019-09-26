«Ужасное преступление»: Трамп нашел письма Клинтон на Украине

Нашла коса на камень

Президент США Дональд Трамп решил отомстить своей экс-оппонентке на выборах 2016 года Хиллари Клинтон после того, как она выступила в поддержку импичмента американскому лидеру. Об этом сообщает NBC News.

Трамп сообщил о том, что ранее удаленные письма Клинтон, которые она скрывала от Конгресса, якобы находятся на украинских серверах.

Разговоры о возможном импичменте появились после публикации Белым домом стенограммы телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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Причиной для обнародования стала информация, появившаяся ранее в СМИ. Так, по данным The Wall Street Journal, глава США восемь раз обращался к Зеленскому с просьбой помочь с расследованием против сына его главного конкурента на предстоящих выборах 2020 года Джо Байдена.

Имена Джо Байдена, а также Хантера Байдена — сына политика, работавшего на Украине, действительно дважды упоминаются в стенограмме. При этом Трамп просит провести расследование в отношении Байденов, а Зеленский обещает разобраться с ситуацией, как только будет назначен новый генеральный прокурор.

При этом ранее стало известно, что глава нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале расследования в отношении действий Трампа с целью выяснить, не злоупотреблял ли он своим положением на посту главы государства, что потенциально может привести к процедуре импичмента.

Этой ситуацией не преминула воспользоваться Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу на президентских выборах в 2016 году.

«Президент Соединенных Штатов предал нашу страну. Это не политическое заявление — это суровая реальность, и мы должны принять меры. Он — явная настоящая угроза тем основам, которые делают нас сильными и свободными. Я поддерживаю импичмент», — заявила Клинтон в своем твиттер-аккаунте.

The president of the United States has betrayed our country.



That's not a political statement—it's a harsh reality, and we must act.



He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free.



I support impeachment. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 25, 2019

Дональд Трамп не стал оставлять этот выпад без внимания, припомнив Клинтон случай с удалением личных писем после того, как они понадобились Конгрессу. Об этом он заявил журналистам после заседания в ООН.

«Я считаю, что одним из самых ужасных преступлений Хиллари Клинтон является удаление 33 тысяч электронных писем после того, как ей пришла повестка в Конгресс», — заявил Трамп репортерам, добавив, что эти письма «вполне могут» до сих пор храниться на серверах Украины.

«Ей приходит повестка от Конгресса Соединенных Штатов, а она удаляет их [письма], а потом говорит — как я помню — «Ну и что, они все были про свадьбу [дочери] и йогу». Много же она йогой занимается!» — сказал американский лидер, добавив, что Министерство юстиции так и не заинтересовалось этим инцидентом, хотя в отношении него стоит провести тщательное расследование.

Удивительная беспечность

Ситуация с письмами Хиллари Клинтон стала одним из самых мощных инструментов Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года. Как удалось выяснить американским спецслужбам, в свою бытность госсекретарем Клинтон пользовалась личной электронной почтой, находящейся на незащищенном сервере, чтобы обсуждать государственные дела. В ходе расследования ФБР обнаружило на сервере Клинтон свыше 100 электронных писем, содержащих в себе засекреченную информацию, включая 65 писем, помеченных грифом «Секретно», и 22 письма, помеченных грифом «Совершенно секретно».

При этом многие чиновники и конгрессмены посчитали, что использование Клинтон частной почты для государственной переписки приравнивается к федеральному преступлению, но сама экс-госсекретарь заявила о том, что ничего не нарушила, так как информация в ее письмах уже была так или иначе опубликована в открытых источниках.

В июле тогдашний глава ФБР Джеймс Коми заключил, что Клинтон была «удивительно беспечна» в отношении электронной переписки, но посчитал, что дело в ее отношении заводить не нужно. Дональд Трамп использовал историю с письмами в своих целях, пытаясь настроить электорат против Клинтон. Он даже придумал ей прозвище для насмешки — «Жуликоватая Хиллари» [англ. «Crooked Hillary»].

Тогда же стало известно о том, что помощники Клинтон удалили около 30 тыс. ее личных писем с серверов, что совпало по времени с вызовом политика в Конгресс по запросу Комитета, расследующего террористическую атаку в Бенгази в 2012 году.

Если верить расследованию, то время удаления писем совпало с повесткой случайно — помощник Клинтон якобы должен был провести эту процедуру еще год назад, но забыл.

В результате Трамп обвинил Клинтон в том, что она пытается «скрыть свои преступления», в спешке удаляя переписку.

В свою защиту Хилари Клинтон заявила о том, что удаленные письма носили личный характер, и она попросила стереть их за ненадобностью — якобы в них содержались подробности свадьбы ее дочери Челси, а также информация о ее группе по йоге.