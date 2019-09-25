«Посадите их всех уже»: юзеры в бешенстве от нового проекта Facebook

Доступ к мыслям

Facebook объявила о покупке стартапа CTRL-Labs, производящего браслеты, которые должны декодировать электрические сигналы, поступающие напрямую из мозга владельца. Как утверждают создатели компании, с помощью браслета, надетого на запястье, пользователь сможет контролировать компьютер силой мысли.

«В спинном мозге у вас есть нейроны, которые посылают электрические сигналы мышцам рук, указывая им двигаться особым образом, например, кликать мышью или нажимать на кнопку. Браслет декодирует эти импульсы и переводит их в цифровой сигнал, который ваше устройство может распознать, что дает вам контроль над вашей цифровой жизнью», — заявил вице-президент AR/VR-подразделения Facebook Эндрю Босворт.

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Как известно, Facebook не занимается потребительской электроникой за исключением «умной» камеры Portal. Большая часть бизнеса компании Цукерберга связана с продажей рекламных объявлений, которые являются очень востребованными из-за большого количества данных, которые собирает социальная сеть — так рекламодатели могут эффективнее настроить свой таргетинг.

Браслет, читающий мысли, был воспринят общественностью как очередной инструмент Facebook, призванный собрать как можно больше информации о своих пользователях. Тем не менее, есть и отличие — в случае с браслетом данные будут поступать напрямую из вашего мозга.

Юзеры, которые устали от практик Facebook, направленных на тотальный сбор информации, даже если это ставит под угрозу приватность, не замедлили отреагировать на новое приобретение социальной сети.

«Вы кем себя возомнили? Вам не хватает тех данных, которые вы уже у нас собрали? Черт возьми, это отвратительно», — пишет пользователь Twitter Эрин Биба.

«Вместо того, чтобы компенсировать тот ущерб, который мы нанесли демократии и всему человеческому обществу, давайте получим контроль над электрическими сигналами из мозга — так считает Facebook»? — продолжила возмущенная Биба.

Instead of trying to repair the damage we've done to democracy and the entirety of human society let's try to take ownership of the electrical signals from people's brains -Facebook. — Erin Biba (@erinbiba) September 24, 2019

Ее поддержали сразу несколько десятков пользователей, при этом у некоторых даже нашлось решение проблемы.

«Национализируйте эту ужасную компанию и посадите всех руководителей в тюрьму, спасибо», — предложил юзер по имени Джастин.

«Зачем кому-либо отдавать компании с такой бизнес-моделью как у Facebook доступ к данным своего спинного мозга? Это вы называете интуитивным способом взаимодействия с устройством? Учитывая все предыдущие проколы с приватностью, интуиция должна подсказывать вам избегать любых продуктов Facebook как можно дольше», — соглашается юзер Хэйден Роберт Льюис.

«Это напоминает мне ситуацию, как будто я решил продать вам свою душу. Идите со своей рекламой в другое место», — заявил пользователь Уиллоу Радригез.

Другой юзер сразу уловил суть проблемы с покупкой нового стартапа: «Это пугает».

В пресс-службе Facebook не стали комментировать волну общественного протеста. Впрочем, ничего удивительного в такой реакции нет — с тех пор как отгремел скандал с Cambridge Analytica, в ходе которого утекли данные 87 млн человек, верить обещаниям социальной сети и ее главы Марка Цукерберга очень непросто.

Конкуренты не дремлют

Тем временем, ситуацией вокруг Facebook, которой больше не верят ни пользователи, ни регуляторы, пытаются воспользоваться прямые конкуренты компании. Накануне стало известно о том, что Snap, владеющий сервисом Snapchat, предоставил Федеральной торговой комиссии (FTC) США доступ к своей базе данных с компроматом на Facebook, которая получила название «Проект Волдеморт» — по имени главного злодея вселенной »Гарри Поттера». Информация о нечестных практиках социальной сети Цукерберга собиралась на протяжении нескольких лет и была передана в FTC, так как ведомство в настоящий момент проводит антимонопольное расследование в отношении Facebook.

Как утверждает Snap, Facebook использовал ряд ходов и механизмов, чтобы снизить влияние Snapchat и других конкурентов.

Так, например, фотохостинг Instagram, принадлежащий Facebook, оказывал давление на некоторых блогеров и инфлюэнсеров, запрещая им публиковать контент из Snapchat в своей ленте, угрожая в случае чего лишить их галочки верификации.

Известно, что в активном контакте с Федеральной торговой комиссией находится не только Snap, но и другие техкомпании, которые с радостью рассказывают о том, в чем они подозревают Facebook.