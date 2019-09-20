Закат империи Джобса: что похоронило Apple

Повторы вместо инноваций

Когда-то Apple выпускала смартфоны, которые производили фурор среди потребителей и технологическую революцию на рынке. Однако iPhone начали резко терять свою популярность у пользователей.

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В конце января текущего года Apple опубликовала квартальный отчет, в котором рассказала о падении продаж айфонов на 15% в новогодний период. Это худший показатель компании за последние десять лет.

Кроме того, глава Apple Тим Кук сообщил о том, что владельцы гаджетов стали реже обновлять свои устройства, теперь покупая новый iPhone в среднем раз в три года. Согласно исследованию SurveyMonkey, пользователи из США не видят смысла переходить на новые модели, так как они стоят слишком дорого и в них нет тех функций, которые сделали бы айфон незаменимым устройством.

На фоне таких неутешительных новостей Apple даже отказалась раскрывать статистику по продажам iPhone — эксперты посчитали, что компания не хочет признаваться в том, что новые смартфоны продаются хуже, чем она рассчитывала.

Однако, признавайся или нет, а компенсировать убытки от некогда самого популярного гаджета надо. Вместо того, чтобы придумать новый форм-фактор или внедрить прорывную технологию, руководство Apple решило пойти по пути наименьшего сопротивления и сделать ставку на новые сервисы — новостной, игровой и стриминговый, пытаясь собрать выручку на ежемесячных платежах.

Похоже, что Тим Кук, на плечах которого была миссия по поддержанию интереса к айфонам, с треском ее провалил — компания уже третий год подряд презентует, по сути, один и тот же гаджет с улучшенными процессором и камерой.

В то же самое время конкуренты «яблока» не дремлют и создают гаджеты, которые не уступают Apple не только по «начинке», но и по цене.

Кстати, о конкурентах. Если раньше владельцы iPhone презрительно смотрели на тех, кто пользовался смартфонами на базе Android, так как эти гаджеты нельзя было назвать высокотехнологичными, то теперь ситуация изменилась. Более того, Apple теперь не стесняется заимствовать функции, созданные другими производителями, и внедряет их в свои гаджеты в слегка видоизмененной форме.

Чтобы это доказать, достаточно провести анализ флагмана iPhone 11 Pro, релиз которого состоялся совсем недавно. Тройная камера как стандарт существует уже около года. Кроме того, на сегодняшнем рынке есть ряд смартфонов от разных брендов, которые снимают фотографии лучшего качества, чем айфоны, хотя Apple в своих презентациях делает большую ставку именно на возможности своей камеры.

В некоторые годы улучшенная камера вообще была единственной причиной, чтобы пойти в магазин и обновить свое устройство до следующей версии.

Трюки с дополненной реальностью и возможностями ИИ также не новы в индустрии смартфонов — тут Apple тоже не удалось удивить. Емкость аккумуляторов у многих китайских флагманов выше, чем у айфонов. Кроме того, Apple пришлось чуть ли не в последний момент отказаться от обратной беспроводной зарядки, так как она якобы «не соответствовала стандартам компании», то есть, говоря простым языком, не работала так, как надо. Однако у конкурентов эта фича давно присутствует и выполняет свою функцию.

Впрочем, проблемы наблюдаются не только у iPhone, который долгое время справедливо был главным продуктом компании.

Единственной «инновацией» нового iPad, представленного в сентябре, является лишь увеличенный экран и более низкая цена. Что же касается «умных» часов Apple Watch Series 5, то главное отличие нового поколения от предыдущего — экран, который не уходит в спящий режим и всегда «горит». Кстати, эта функция уже давно была представлена в устройствах конкурентов, которые, однако, не позиционировали ее как причину для покупки нового гаджета.

Во время презентации iPhone 11 обзорщики отмечали, что более-менее «свежей» функцией в iPhone можно назвать «селфи в слоу-мо», которые получили название «слофи», но даже это мы уже видели в приложениях Snapchat и TikTok. Как справедливо отметил портал Business Insider, слоган последнего мероприятия Apple «By Innovation Only» [рус. «Только благодаря инновациям»] стоило заменить на «By Iteration Only» [рус. Только благодаря повторам].

Уходят лучшие

Одна из причин, по которой «Apple уже не та», — исход людей, причастных к созданию всех знаковых продуктов компании. Из шести высших руководителей компании (включая Джобса), которые в 2007 году показали миру первый iPhone, в компании осталось только двое — старший вице-президент по маркетингу корпорации Фил Шиллер, которого часто можно видеть на презентациях, и Эдди Кью, старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению.

Тони Фаделл, в свое время занимавший пост старшего вице-президента подразделения iPod, ушел из Apple в конце 2008 года «по личным причинам». Он пришел на работу в «яблоко» в конце 90-х и привлек внимание Стива Джобса идеей персонального плеера, который бы синхронизировался с онлайн-магазином музыки. Этот проект впоследствии лег в основу экосистемы iPod и iTunes.

Инженер-программист Скотт Форстолл покинул Apple в 2013 году. Он познакомился с Джобсом в 1992 году. Форстолл причастен к созданию пользовательского интерфейса для макбуков, к созданию браузера Safari и магазина приложений AppStore. Также он возглавлял процесс разработки операционной системы iOS.

Многие считали, что именно Форстолл станет преемником Стива Джобса. Между тем, многие отмечали, что с Форстоллом трудно сработаться, но, пока он находился под протекцией Джобса, никто не мог с ним ничего поделать.

Когда сооснователь Apple скончался в 2011 году, дни Форстолла в компании оказались сочтены.

Он не смог отказаться от идеалов Джобса и подстроиться под новое руководство, поэтому предпочел уйти из «яблока».

И, наконец, одним из самых знаковых увольнений стал уход в конце июня 2019 года главного дизайнера Apple Джонатана Айва, который больше всех конфликтовал с Форстоллом, но также был близким другом Джобса. Сотрудники Apple вспоминают, как Айв и Джобс были неразлучны, и называют их «братьями по духу».

По информации Wall Street Journal, одной из причин ухода Джони Айва стала политика Тима Кука, занявшего пост главы Apple после смерти Стива Джобса.

Как сообщает СМИ, группа дизайнеров, которую возглавлял Джонатан Айв, была недовольна тем, что нынешнее руководство «разрушает магию продуктов», которую создал еще Джобс. Сам Айв был «удручен» Тимом Куком, который «не проявлял интереса к разработке продуктов» и не ставил дизайн устройств во главу угла, сосредоточившись на функциональных особенностях гаджетов.

Кстати, по слухам, главный дизайнер ушел из-за нового дизайна тройной камеры, который пользователи социальных сетей назвали «уродским».

Как человек, приложивший свою руку практически ко всем культовым устройствам Apple, Айв не выдержал внешнего вида линейки iPhone 11.

Таким образом, «золотой состав», который был подобран еще Стивом Джобсом, постепенно разбредается по другим компаниям, фактически оставив Тима Кука и его приближенных на тонущем корабле. Не прошло и десяти лет со смерти сооснователя Apple, а его империя уже дала огромную трещину, которая с каждым годом лишь увеличивается.