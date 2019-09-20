Тайная встреча: о чем Трамп говорил с Цукербергом

С глазу на глаз

Между главой Facebook Марком Цукербергом и президентом США Дональдом Трампом состоялась незапланированная встреча в рамках визита бизнесмена в столицу.

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«Марк в Вашингтоне, округ Колумбия, встречается с законодателями, отвечает на их вопросы и обсуждает будущее интернет-регулирования. Сегодня у него также была хорошая, конструктивная встреча с президентом Трампом в Белом доме», — заявил официальный представитель Facebook.

Сам Трамп, который любит долго и подробно освещать все встречи в своем Twitter-аккаунте, на этот раз был немногословен. «Провел сегодня приятную встречу с Марком Цукербергом из Facebook в Овальном кабинете», — написал глава государства, прикрепив фотографию с мероприятия, а также ссылку на свой аккаунт в фейсбуке.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

На текущий момент корпорация Facebook находится под прицелом американских властей из-за скандалов с приватностью и утечками данных пользователей.

По всей видимости, Цукерберг решил налаживать личный контакт с президентом, чтобы заручиться его поддержкой, как делают многие его коллеги из Кремниевой долины.

Сообщается, что это первый визит Марка Цукерберга в Вашингтон с прошлого апреля, когда он давал показания в конгрессе и сенате из-за скандала с Cambridge Analytica. Известно, что кроме посещения Овального кабинета Цукерберг также успел пообедать с группой сенаторов и провести ряд встреч в Капитолии.

К Дональду Трампу «на поклон» приезжают большое количество руководителей IT-компаний, которые пытаются добиться каких-то преференций у американского лидера.

Одним из самых популярных собеседников у американского президента является нынешний глава Apple Тим Кук, который успел побывать в Белом доме около пяти раз за год.

В августе текущего года в эфире Fox Business Трамп раскрыл секрет своих теплых отношений с Куком. Как оказалось, Трампу нравится Кук не потому, что он — успешный бизнесмен и руководитель крупной компании, а потому что Кук периодически звонит американскому лидеру.

«Поэтому он [Тим Кук] — отличный директор. Потому что он звонит мне, а другие нет. Другие нанимают очень дорогих консультантов, а Тим Кук звонит Дональду Трампу сам. Это очень хорошо», — подчеркнул глава государства.

Трамп добавил, что с удовольствием бы общался с другими руководителями из Кремниевой долины, но ему звонит только глава Apple.

«Когда у него появляется проблема, он мне звонит», — заявил Дональд Трамп.

Весной 2019 года состоялась незапланированная встреча между президентом США и генеральным директором Google Сундаром Пичаи. Общественность узнала о ней только после того, когда американский лидер опубликовал соответствующий твит.

«Только что встречался с Сундаром Пичаи, президентом Google, у которого все хорошо. Он уверил меня в том, что сохраняет лояльность армии США, а не Китая», — сообщил Трамп своим подписчикам.

В продолжении твита Трамп добавил, что они также обсудили «политическую справедливость и разные вещи, которые Google может сделать для нашей страны».

«Встреча прошла очень хорошо», — заключил глава государства.

Печальные новости

В то время как Цукерберг находится в Вашигтоне, в штаб-квартире Facebook в Менло-Парке случилась трагедия — один из сотрудников компании совершил самоубийство. Когда служба спасения приехала на срочный вызов, то обнаружила взрослого мужчину, который лежал на асфальте рядом с одним из корпусов Facebook без признаков жизни.

«Пожарные и парамедики оказали ему медицинскую помощь, но не смогли его спасти. Мужчина погиб», — говорится в сообщении полицейского департамента Менло-Парка.

Тем временем в пресс-службе подтвердили, что скончавшийся является сотрудником компании.

«Мы были опечалены, узнав, что один из наших сотрудников скончался сегодня в нашей штаб-квартире в Менло-Парке, — заявила пресс-секретарь в письме. — Мы сотрудничаем с полицией в их расследовании и оказываем поддержку другим сотрудникам. Мы уведомили семью, но пока у нас нет дополнительной информации, которой мы могли бы поделиться».

По данным полиции, пока не выявлено никаких признаков преступного деяния — все улики указывают на самоубийство.