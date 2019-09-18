78% населения страны: как интернет проникает в Россию

Интернет шагает по стране

Согласно исследованию за февраль-июль 2019 года, количество пользователей интернета в возрасте от 12 лет в России составило 95,8 млн человек, что эквивалентно 78% населения страны, сообщает компания Mediascope. При этом этот показатель за последние два года вырос на 10%.

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Среди причин, по которым это становится возможным, называется рост числа юзеров среди старшего населения, а также увеличение проникновения мобильного интернета — количество потребителей контента на гаджетах увеличилось на 24%, а число пользователей компьютеров снизилось на 3%.

По данным Mediascope, число россиян, которые пользуются интернетом исключительно с помощью мобильных устройств, выросло на 50%.

При этом охват мобильного интернета растет во всех возрастных группах — так, например, среди молодежи в возрасте от 12 до 34 лет проникновение составляет свыше 90%. Кроме того, в группе от 55 лет и старше мобильным интернетом пользуется треть населения страны.

В городах с населением от 100 тыс. человек мобильным интернетом пользуются 47,1 млн юзеров, что составляет 74% населения России. В тех населенных пунктах, чье население не превышает 100 тыс., мобильным интернетом пользуются 37,4 млн юзеров, или 64% населения.

Также появилась статистика самых популярных среди россиян интернет-ресурсов.

Оказалось, что на первом месте расположился Google с аудиторией 78,8 млн человек (64,2% от населения). На втором месте оказался принадлежащий Google видеохостинг YouTube, который посещают 78,1 млн человек (63,6%), а на третьем российский поисковик «Яндекс» (78 млн, или 63,6%).

Остальные места в десятке заняли «ВКонтакте» (69,1 млн), WhatsApp (63,4 млн), сайт Сбербанка (61,7 млн), Mail.ru (56,3 млн), Instagram (53,8 млн), «Одноклассники» (49,4 млн) и Ali Express (39,7 млн).

Что же касается самых используемых мобильных приложений, то тут пальма лидерства принадлежит WhatsApp (50,5% от всего населения). На второй строчке снова оказался YouTube (46,3%), третий — сервис Сбербанка (40,8%). Далее места распределились следующим образом — поиск Google (40,8%), «ВКонтакте» (39,9%), Instagram (30,8%), Viber (27,6%), «Яндекс.Поиск» (21,3%), Google Maps (20,9%) и Gmail (20,1%).

В пятерку крупнейших интернет-холдингов в России вошли Mail.ru Group (44,6% аудитории от населения), Google (39,3%), Facebook (37,4%), «Яндекс» (32,3%) и Сбербанк (15,6%).

Телевидение сдает позиции

Тем временем, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в период с января по июнь 2019 года рекламный рынок в России вырос до 227 млрд руб., что составляет на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, по признанию аналитиков, рост этого рынка обязан лишь рекламе, размещаемой на просторах интернета.

За первые шесть месяцев текущего года рекламодатели потратили на рекламу онлайн около 109-110 млрд рублей.

Сообщается, что возросшая популярность интернет-площадок объясняется их постоянно растущей аудиторией — это подтверждается и данными Mediascope.

В среднем за месяц россияне смотрят от 40 до 60 рекламных роликов. Основная аудитория — это россияне от 25 до 44 лет. Эта группа берет на себя примерно 64% от всего объема рекламы. Молодое поколение от 12 до 24 лет и люди в возрасте от 45 до 64 лет забирают оставшиеся 18% и 16% соответственно.

В то же время другие сегменты рынка рекламы показали отрицательную динамику — расходы на рекламу на телеканалах составили 82 млрд руб, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом.

Рекламные бюджеты на ТВ в этом году упали впервые после кризисного 2015 года.

«В условиях экономического спада интерес к брендостроительству у рекламодателей существенно сокращается, заменяясь на различные «перформансные» активности, способствующие сиюсекундным продажам, где эффективнее интернет», — заявил вице-президент АКАР и сопредседатель Комиссии экспертов Сергей Веселов. По его словам, телевидение больше других медиасегментов пострадало от экономических проблем в стране.