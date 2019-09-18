Со смартфоном в руке: 9-летняя россиянка погибла от удара током

9-летняя жительница Сургута получила смертельный удар электрическим током, пока принимала ванну, сообщает Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу. Школьница держала в руке мобильный телефон, который в это время стоял на подзарядке.

«По одной из версий, девочка получила удар током, когда попыталась выдернуть зарядное устройство из розетки», — сообщили в пресс-службе СК.

По информации регионального телеканала «Сургут 24», погибшая третьеклассница не пошла в школу по состоянию здоровья. С ней осталась ее старшая сестра, которая в обед отлучилась из дома, чтобы сходить на работу к матери. В это время 9-летняя девочка пошла в ванную, прихватив с собой мобильный телефон и зарядку. Старший ребенок вернулся спустя 40 минут и обнаружил сестру в воде без признаков жизни.

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В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка.

Известно, что погибшая воспитывалась в неполной, но благополучной семье — кроме нее, мать воспитывала еще дочь и сына. Семья не стояла на учете в органах профилактики.

Подобные случаи, когда удар током от смартфона убивает россиян, становятся пугающе частыми. В начале сентября стало известно о другом происшествии, которое унесло жизнь ребенка. Десятилетняя школьница из Мордовии получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке — сообщается, что девочка просто взяла его в руки.

Школьницу обнаружила ее мама, которая вызвала «скорую», но спасти пострадавшую так и не удалось.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетняя скончалась в больнице», — сообщили в пресс-службе Следственного управления.

17 сентября 2019 года в Кирово-Чепецке погибла 26-летняя девушка, которая также принимала ванну. По версии следствия, во время купания она пользовалась смартфоном, который в это время стоял на подзарядке. В какой-то момент гаджет выскользнул из рук и упал в воду, что привело к удару током. Как сообщает СК по Кировской области, молодая женщина скончалась мгновенно.

В апреле 11-летнюю жительницу Рязани нашли мертвой в ванне, где плавал ее мобильный телефон, подключенный к розетке. Скорее всего, она также уронила устройство, вследствие чего получила удар током, несовместимый с жизнью.

Однако, иногда смартфоны взрываются сами по себе по причине заводского брака или перегрева аккумулятора. Летом текущего года Центр цифровой экспертизы Роскачества выпустил рекомендации, позволяющие минимизировать риски, связанные с взрывом гаджетов.

В большинстве современных гаджетов используются литий-ионные батареи, которые имеют ряд плюсов, но из-за резкого перепада температуры такой аккумулятор начинает вырабатывать газ, что может привести к вздутию оболочки. Кроме того, любой резкий удар также может закончиться взрывом.

Ожидается, что через пять лет рынке появится новое поколение литиевых аккумуляторов, которые будут лучше защищены от перепадов температур, но пока это не случилось, необходимо соблюдать базовые меры предосторожности.

Так, например, эксперты не рекомендуют пользоваться «китайскими» универсальными зарядными устройствами. Также необходимо следить за температурой своего гаджета, не оставляя его лежать на солнце долгое время. По этой же причине запрещается класть смартфон под подушку во время сна, так как он может перегреться.

Во время зарядки не стоит играть в игры, потребляющие большое количество энергии, так как это увеличивает нагрузку на аккумулятор смартфона, что также приводит к его изнашиванию.

Категорически запрещается использовать гаджет, аккумулятор которого уже вздулся — свидетельством этого может стать «распухшая» задняя крышка устройства.

Кроме того, не рекомендуется носить гаджет в заднем кармане брюк или джинсов, так как велика вероятность случайно сесть на устройство, что также может привести к механическим повреждениям.