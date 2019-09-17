«Постоянная запись»: Сноуден расскажет правду о слежке. LIVE

При этом накануне в интервью журналистам Национального общественного радио США Сноуден заявил о том, что готов вернуться в Штаты, если в рамках суда он лично сможет рассказать присяжным, зачем он передал засекреченную правительственную информацию в прессу.

«Нельзя ожидать честный процесс о сливе информации, если присяжные не могут сами оценить мотивы такого слива», — заявил Эдвард Сноуден.

По его словам, если он вернется в Штаты только для того, чтобы его посадили в тюрьму, это будет плохим примером для тех, кто оказался в похожей ситуации.

«Никто не становится информатором, потому что так захотел. Никто не становится информатором, потому что они хорошо заканчивают», — отметил Сноуден.