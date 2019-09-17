«Постоянная запись»: Сноуден расскажет правду о слежке. LIVE

В одном из недавних интервью Сноуден подчеркнул, что он оказался в России не по своей воле.
«Это был не мой выбор, и это часто забывают... Я не выбирал жизнь в России», — подчеркивает Сноуден. По его словам, он просил убежище в 27 странах, но все, кроме России, отказали ему, боясь санкций со стороны Соединенных Штатов.
При этом накануне в интервью журналистам Национального общественного радио США Сноуден заявил о том, что готов вернуться в Штаты, если в рамках суда он лично сможет рассказать присяжным, зачем он передал засекреченную правительственную информацию в прессу.
«Нельзя ожидать честный процесс о сливе информации, если присяжные не могут сами оценить мотивы такого слива», — заявил Эдвард Сноуден.
По его словам, если он вернется в Штаты только для того, чтобы его посадили в тюрьму, это будет плохим примером для тех, кто оказался в похожей ситуации.
«Никто не становится информатором, потому что так захотел. Никто не становится информатором, потому что они хорошо заканчивают», — отметил Сноуден.
Эдвард СноуденWolfgang Kumm/AP Photo
Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в России, заявил о том, что желание его подопечного уехать вовсе не означает, что «в России ему плохо». По словам адвоката, Сноудена в России все устраивает и он благодарен ей.
Однако, «он [Сноуден] человек мира, поэтому он хочет путешествовать, ему хочется разнообразия».
Эдвард Сноуден проживает в России уже шесть лет, но, как утверждает Die Zeit, все еще надеется, что сможет перебраться в Германию. Впрочем, в интервью французской радиостанции Сноуден заявил о том, что он не прочь уехать и во Францию. Известно, что вид на жительство экс-сотрудника АНБ в России истекает в 2020 году.
Сначала Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Россию. Информатору пришлось провести в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» около месяца, прежде чем ему предоставили убежище, а затем и вид на жительство.
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден во время встречи с представителями правозащитных организаций в аэропорту Шереметьево, 2013 годTanya Lokshina/Human Rights Watch/РИА "Новости"
Сноуден стал персоной нон грата в США после того, как он в 2013 году передал секретные документы АНБ в редакции газет The Guardian и The Washington Post. В них шла речь о тотальной слежке в десятках странах мира с помощью сетей связи. По данным Пентагона, Сноуден похитил почти 2 млн секретных документов американских спецслужб, после чего ему были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.
В прямом эфире Сноуден побеседует с редактором издания Die Zeit Хольгером Штарком и ответит на вопросы зрителей. Также ожидается, что он презентует свои мемуары под названием «Постоянная запись», в которых он расскажет о том, зачем он слил секретные документы спецслужб в прессу, из-за чего был вынужден отказаться от своей прошлой жизни и искать политического убежища в другой стране.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru», которым небезразлична история бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена. Сегодня в 19:00 по московскому времени в Берлине состоится прямая линия со всемирно известным информатором, который скрывается от американского правосудия в России.