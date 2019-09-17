«Думал, это новый Эпштейн»: как Маск оправдывается за «педофила»

Неосторожные твиты Илона Маска, написанные им под воздействием гнева, продолжают приносить ему неприятности. И если дело с Комиссией по биржам и ценным бумагам уже завершилось, хотя и стоило миллиардеру штрафа и потери должности председателя совета директоров Tesla, то скандал с «педофилом» еще находится в активной стадии.

Реклама

Речь идет о событиях 2018 года, когда группа тайских детей и их тренер оказались заблокированными в пещере после сильных ливневых дождей. Этот инцидент получил широкое освещение в прессе, и Илон Маск заявил, что готов оказать любую поддержку и помощь в спасении и предложил использовать мини-субмарину, которую сконструировал самостоятельно.

Вскоре после этого британский водолаз Вернон Ансворт, который лично участвовал в спасении детей, дал интервью CNN, в котором раскритиковал изобретение Маска, обвинил его в пиаре на трагедии и предложил ему «засунуть свою субмарину куда подальше». В ответ на это миллиардер обиделся и по неизвестной причине обозвал Ансворта «педофилом».

«...Мы подготовим нашу субмарину, чтобы она без проблем проникла в пещеру №5. Прости, педофил [англ. pedo guy], ты сам напросился», — написал Маск в своем Twitter-аккаунте.

Когда один его подписчиков спросил, с чего бы называть незнакомого человека педофилом, Маск отреагировал: «Ставлю доллар, что так оно и есть».

В свою очередь Ансворт не стал терпеть оскорблений и подал на миллиардера в суд, обвинив его в клевете. Теперь же адвокаты Маска изо всех сил старается убедить судью отклонить иск, придумывая своему подзащитному все новые оправдания.

В документах, поданных в суд в понедельник 16 сентября, говорится о том, что фраза «pedo guy», сказанная Маском, не подразумевает под собой то, что Ансворт мог иметь отношения с несовершеннолетними. Оказывается, в ЮАР, где родился и вырос миллиардер, «pedo guy» — довольно распространенное оскорбление, которое означает «противный старикашка».

«Оно высмеивает внешний вид и поведение человека, но не несет в себе обвинение в педофилии», — говорится в заявлении защиты.

Кроме того, в документах говорится о том, что у Маска были основания сомневаться в «наклонностях» водолаза, поэтому он попросил частного детектива проверить Ансворта и составить на него досье.

Детектив обнаружил информацию о том, что, будучи в Таиланде, Вернон Ансворт проводил время на пляже в Паттайе, которая печально известна массовыми случаями занятий проституцией и торговлей детьми. Кроме того, он якобы женился, когда его супруга еще была подростком, начав отношения с ней в юном возрасте.

После таких находок Маск, который изначально назвал Ансворта «pedo guy», пытаясь оскорбить, задумался о том, не является ли водолаз действительно педофилом.

«И тогда я подумал — а что, если это правда? Что если это был новый Джеффри Эпштейн... Я не знаю, правда это или нет. Но что, если это был новый Джеффри Эпштейн? И он использовал свою известность, чтобы замалчивать свои грязные делишки. Это было бы ужасно», — цитирует Маска Buzzfeed.

При этом Маск утверждает, что не общался с детективом напрямую, а получал информацию от своего юриста.

В комментарии для Reuters адвокаты Вернона Ансворта опровергли информацию о том, что он проводил время в Паттайе, назвав обвинения Маска «отвратительными». Кроме того, защита водолаза назвала его «хорошим человеком, спасшим жизни 13 человек».

В декабре прошлого года защита Маска уже пыталась повлиять на суд, заставив его отклонить иск Ансворта. Тогда адвокаты заявили о том, что слова, высказанные на просторах Twitter, нельзя воспринимать серьезно, так как они часто «гиперболизируются».

Кроме того, слова Маска не являются констатацией факта, а всего лишь его персональным мнением, которое он имеет право высказывать благодаря своему праву на свободу слова.

«Благоразумный читатель никогда бы не поверил в то, что Маск — который никогда не встречал Ансворта — в разгар «перепалки на школьном дворе», находясь за 8 тыс. км, действительно имел в виду то, что Ансворта привлекают дети в сексуальном плане или он вовлечен в сексуальную активность с детьми», — говорилось в письменном заявлении официальных представителей миллиардера.

Прошло уже больше года с тех пор, как Маск опубликовал скандальный твит, однако тяжба продолжается до сих пор и, похоже, далека от завершения. Миллиардер давно мог бы урегулировать этот спор, выплатив компенсацию или выпустив официальное опровержение, однако продолжает стоять на своем, не желая уступать. Пока неизвестно, чем закончится это дело, но нет никаких сомнений в том, что популярности Илону Маску оно точно не прибавляет.