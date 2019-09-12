Продать хоть что-то: почему рухнули цены на iPhone

После презентации нового iPhone компания Apple традиционно объявила о снижении цен на гаджеты годичной и двухгодичной давности. Так, под сокращение стоимости попали iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Если в 2017 году сразу после анонса их можно было купить за 57 тыс. руб. и 65. тыс. руб. соответственно, то сейчас минимальная комплектация «восьмерки» обойдется в 40 тыс. руб., а ее «старшего брата» — в 45 тыс. руб.

Подешевел и iPhone XR, который в прошлом году анонсировался как «бюджетный» — в нем используется LCD-экран вместо современного OLED. На старте продаж его цена начиналась от 65 тыс. руб., а теперь его можно приобрести за 50 тыс. руб.

Старт продаж новых моделей линейки с цифрой «11» начнется 20 сентября, и цены этих устройств уже известны. iPhone 11 с 64 ГБ в России будет стоить 59 990 руб., 128 ГБ — 64 990 руб., а 256 ГБ — 73 990 руб.

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Стоимость iPhone 11 Pro составит 89 990 руб. за 64 ГБ, 103 990 руб. за 128 ГБ и 121 990 руб. за 256 ГБ. За iPhone 11 Pro Max с 64 ГБ придется отдать 99 990 руб., с 128 ГБ и 256 ГБ 113 990 руб. и 131 990 руб. соответственно.

Как новые, так и старые модели iPhone по-прежнему стоят слишком дорого для большинства россиян.

По данным Росстата, средний доход россиян в 2018 году составил 32 635 руб. в месяц, на которые нельзя позволить себе ни один из вышеперечисленных айфонов.

При этом Apple хитро изымает из продажи старые модели — на текущий момент на официальном сайте можно купить лишь новенькие iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, прошлогодний iPhone XR и позапрошлогодние iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Ни iPhone XS, ни iPhone X, ни iPhone 7 на портале уже не найти. Они все еще остаются в продаже в магазинах и у «серых» продавцов, но их выпуск возобновлен не будет.

Таким образом, единственным айфоном, который россияне более-менее могут себе позволить, остается iPhone 6, который стоит около 20 тыс. за оригинальную модель. Однако стоит учесть, что как смартфон он уже сильно устарел и уступает в характеристиках другим гаджетам из этой же ценовой категории, но другого бренда.

Кроме того, не стоит забывать и о том, что для многих в России iPhone является признаком достатка — многие граждане готовы взять кредит, чтобы потом долго его выплачивать, но ходить с гаджетом последней модели.

Но в прошлом году

было зафиксировано падение интереса россиян к новым айфонам.

Если сравнить данные 2018 года с 2017 годом, когда был представлен инновационный iPhone X, можно заметить, что ажиотаж вокруг новинок Apple сократился в 15 раз — об этом свидетельствует количество поисковых запросах в интернете, сообщил «Газете.Ru» сервис «Юла». Стоит отметить, что речь идет именно об интересе до начала продаж, о тех людях, которые намерены купить новую модель одними из первых.

Действительно, очереди за новыми iPhone у официального магазина в Москве сокращаются с каждым годом. В прошлом году люди, желающие купить iPhone XS в первый день продаж, заняли вахту за два дня до дня X и начали запись за талонами. Однако сразу после открытия внутри магазина на Тверской оказалось больше журналистов, чем реальных покупателей, а многие люди, занявшие первые места в очереди, отчаянно пытались их выгодно продать.

Неприятная история случилась с человеком по имени Валерий, который первым зашел в re:Store, но айфон так и не купил.

Как оказалось, он купил место в очереди за 50 тыс. руб. в надежде перепродать его, но покупателей на него так и не нашлось, поэтому денег на iPhone XS у незадачливого коммерсанта не осталось.

Впрочем, эта ситуация не охладила пыл тех, кто готов стоять два дня в очереди на улице, чтобы заработать лишние деньги. В этом году, по данным сервиса «Авито», место в первой десятке покупателей продается по цене от 150 тыс. руб. до 400 тыс. руб. — именно во столько оценили люди свои услуги. Впрочем, даже учитывая грядущее похолодание в столице, вряд ли такую стоимость можно назвать оправданной.