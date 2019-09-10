Сбежал от похитителя, пел с ирокезом: чем удивлял Джек Ма

Уступил дорогу

Основатель Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма принял решение покинуть пост главы компании. Заявление об отставке миллиардер сделал 10 сентября — в день своего рождения и день рождения своей компании.

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Alibaba — крупнейший ритейл-гигант КНР. Одной из самых известных ее структур в России является интернет-магазин AliExpress, осуществляющий доставку товаров по всему миру. Стоит отметить, что на текущий момент Ма принадлежит лишь 6% акций Alibaba

55-летний Джек Ма заработал состояние в $41,8 млрд, что делает его вторым в списке самых богатых людей Азии.

Самый известный бизнесмен Китая передал бразды правления Дэниелу Чжану, который с 2015 года занимает пост генерального директора Alibaba.

О том, что Ма оставит свой пост, стало известно ровно год назад — миллиардер заявил о том, что откажется от руководства, чтобы сосредоточиться на филантропии. Вероятно, бизнесмен решил уступить дорогу молодым — таков его взгляд на мир, который впоследствии окрестили «концепцией 30-30-30». Выступая на всемирном экономическом форуме в Давосе в 2017 году, Джек Ма поделился с присутствующими своим видением успеха предпринимательства. Прежде всего, он призвал обратить внимание на ближайшие 30 лет — именно в этот период получат развитие те технологии и сервисы, которые появились 20 лет назад, например, Google, Facebook или тот же Alibaba.

Кроме того, правительство должно обратить внимание на малый бизнес — на те компании, в которых должно работать не больше 30 человек. В качестве примера Ма привел свой любимый фильм «Форрест Гамп», отметив, что люди зарабатывают на продаже креветок, а не на продаже китов.

В-третьих, бизнесу следует обратить внимание на тех, кому исполнилось 30 лет, так называемое интернет-поколение.

По мнению Джека Ма, именно эти люди будут менять мир в будущем, сместив тех, в чьем детстве не было компьютера.

Не исключено, что миллиардер посчитал, что пришло его время уступить дорогу молодым. Тем более, как известно, создав одну из крупнейших интернет-компаний, Джек Ма очень плохо разбирается в IT и не написал ни одной строчки кода.

С компьютером на «вы»

Действительно, свой первый компьютер Джек Ма увидел в 1995 году — когда ему был уже 31 год. Он не является компьютерно-безграмотным, но признает, что круг его навыков ограничивается отправкой писем и поиском в сети. Тем не менее, Ма сразу осознал, какой большой потенциал стоит за ЭВМ и интернетом, и потому начал искать способы создать онлайн-бизнес, который станет востребованным в материковом Китае.

В одном из своих интервью Ма вспоминает тот день, когда он впервые подключил интернет у себя дома: «В тот день я пригласил к себе друзей и телевизионщиков, и мы прождали 3,5 часа на очень медленном dial-up, чтобы загрузилась лишь половина страницы... Мы выпивали, смотрели телевизор и играли в карты. Но я был так горд — я доказал своим гостям, что интернет реален».

Университетское прошлое

На заре своей карьеры Джек Ма работал учителем английского языка, преподавая свой предмет 500 студентам. При этом ему платили около $15 в месяц. На этой работе он продержался пять лет, прежде чем решился на перемены.

Он рассказывает о том, как пришел устраиваться на работу в закусочную KFC, но получил отказ. Тогда он открыл маленькую, но собственную компанию, занимающуюся переводами.

В 1999 году он основал Alibaba, собрав у себя в квартире 18 бывших студентов из университета, в котором преподавал.

Название Ма выбрал не случайно — он знал, что собирается вести бизнес на международном уровне, поэтому ему понадобился узнаваемый бренд, который легко писать и произносить. Миллиардер считает, что Alibaba прочно ассоциируется с фразой «Сезам, откройся», с помощью которой Али-Баба из «Тысячи и одной ночи» открывал все двери.

Похищение в Штатах

В 1995 Джек Ма пережил похищение в США. Он согласился помочь одному из своих друзей выбить долг у американского бизнесмена. Когда он приехал в Штаты и потребовал вернуть деньги, должник достал пистолет, запер Ма у себя дома и в течение двух дней пытался решить проблему с помощью грубой силы.

То, что случилось далее, больше напоминает сюжет Голливудского фильма, чем пункт из биографии миллиардера. Бизнесмен заставил Ма поехать с ним в Лас-Вегас, где будущий глава Alibaba потратил свои последние деньги, чтобы выиграть $600 в игровых автоматах. После этого Ма удалось сбежать от своего похитителя, а на выигранные деньги он купил себе обратный билет на самолет.

Работа — это благо

Джек Ма известен своим практически фанатическим отношением к работе. Весной 2019 года он выступал в поддержку культуры работы по 12 часов в сутки шесть дней в неделю. По его словам, это единственный способ добиться успеха.

«Я считаю, что возможность работать с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю — это благословение. В нашем мире каждый мечтает об успехе, хорошей жизни, хочет иметь уважение. Но позвольте я спрошу у вас, как вы добьетесь успеха, если не будете тратить больше времени и энергии, чем остальные?» — заявил Ма на встрече с сотрудниками Alibaba.

Кроме того, он подчеркнул, что в Alibaba не будут рады тем, кто рассчитывает на «комфортный» рабочий день продолжительностью в восемь часов.

Он подчеркнул, что сам много работал, когда создавал свою империю, и ожидает такой же отдачи от своих сотрудников.

Однако уже в конце августа Ма неожиданно заявил о том, что в будущем люди будут работать только 12 часов в неделю — три дня по четыре часа ежедневно. По словам миллиардера, освободить сотрудников от дополнительной работы поможет искусственный интеллект, который возьмет на себя часть обязанностей. Может быть, перед своей отставкой Ма хотел показать сотрудникам, что работа — все же не самое главное в жизни?

Творец в душе

Стоит отметить, что у Джека Ма есть и отдушина, которая позволяет ему снимать напряжение от работы. В это не очень легко поверить, но Ма обожает перфомансы и часто выступает перед своими сотрудниками, надевая экстравагантные костюмы и парики.

Так, например, в 2014 году Джек Ма с огромным ирокезом на голове исполнил песню Элтона Джона «Can You Feel The Love Tonight», которая является саундтреком из «Короля Льва».

Миллиардеру также не чужды танцы — два года назад на конференции Alibaba Джек Ма станцевал под хит Майкла Джексона «Dangerous» в мундире и белых перчатках. Таким образом, он реализует себя как артист и заодно демонстрирует, что он близок к простым работникам своей компании.