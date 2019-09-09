Последняя мера: Apple пошла к конкурентам

Впервые в своей истории Apple проведет трансляцию своей презентации на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании Google. Такой шаг существенно увеличит аудиторию трансляции, рассчитывают купертиновцы. Однако, нельзя не заметить, что

в последние несколько лет Apple идет на большие уступки, чтобы продвигать свою некогда эксклюзивную продукцию.

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Ранее презентации Apple были доступны исключительно в «родном» браузере Safari и на «яблочных» устройствах на базе операционной системы iOS. Таким образом, следить за мероприятием в режиме онлайн условно могли лишь те, кто уже был в клубе Apple и владел ее гаджетами. В 2015 году трансляция сентябрьской презентации впервые велась в браузере Microsoft Edge, который по умолчанию установлен в ОС Windows 10. Впрочем, четыре года назад распространение «десятки» было довольно ограниченным, поэтому нельзя сказать, что этот шаг существенно повлиял на просмотры.

Тем не менее, тогда Apple впервые договорилась с другой компанией, разрешив ее пользователям смотреть презентацию. В 2018 году трансляция мероприятия, на котором были представлены iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, также велась в рамках платформы Twitter.

В этом году Apple наконец добралась до YouTube. Стоит отметить, что до этого в рамках видеохостинга также велись трансляции презентации, иногда с комментариями экспертов, но они являлись лишь копией того, что показывалось на официальном сайте Apple. Теперь же показ будет осуществляться самой компанией на собственном канале. Презентация новых устройств Apple в этом году запланирована на 10 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.

Создается впечатление, что Apple идет на такие меры не от хорошей жизни — проведение трансляции на YouTube, который ежедневно смотрят миллионы человек, является способом увеличить аудиторию, которая будет следить за новостями компании.

Кроме того, по прогнозам аналитиков, готовящийся к выходу iPhone 11 станет разочарованием и не сможет привлечь то количество покупателей, на которое рассчитывает Apple. Несмотря на то, что подробности мероприятия пока остаются в секрете, уже известно о том, что 2019 год станет «годом S» — так называют мероприятия, на которых Apple презентует лишь немного улучшенную версию прошлогодних айфонов без смены дизайна и добавления новых фундаментальных функций.

iPhone 11, как его окрестили журналисты, вероятно, получит лишь более быстрый процессор и тройную камеру на задней поверхности, что не станет весомой причиной для потребителя бежать в магазин и покупать новую версию.

«Apple все больше отстает от своих конкурентов, когда дело доходит до инноваций, даже с учетом нынешней эры, когда индустрия смартфонов в целом стоит на месте. Будет очень сложно увлечь людей новыми iPhone», — цитирует CNET аналитика Technalysis Боба О'Доннелла.

Помимо прочего, ранее Apple позволяла себе чередовать «год S» с презентацией, на которой показывала кардинально новый iPhone. В этот раз дизайн айфонов не претерпит существенных изменений уже третий год подряд, что вряд ли понравится потенциальным покупателям.

В 2016 финансовом году, включающем в себя 12 месяцев продаж iPhone 6S и несколько недель продаж iPhone 7, поставки айфонов по всему миру впервые показали снижение — на 8,4% меньше, чем год назад. В следующем году продажи увеличились относительно 2016 года, но все еще проигрывали 2015 году.

Затем пару следующих лет цифры продаж не двигались с места, сохраняя свои показатели. При этом прибыль Apple росла благодаря увеличению стоимости айфонов. Цена iPhone X начиналась от $999, что на $300 больше, чем стоил iPhone 8.

По прогнозам аналитической компании Strategy Analytics, в грядущем праздничном квартале, который обычно является ключевым для Apple, «яблоко» покажет падение продаж iPhone на 9%.

«В настоящее время показатели iPhone оставляют желать лучшего, и новые модели вряд ли изменят ситуацию», — считает аналитик Strategy Analytics Нил Моустон.

По его словам, Apple «придерживается схемы», выжидая следующую волну инновационных апгрейдов, которая должна случиться в 2020 году благодаря выходу iPhone с поддержкой технологии 5G.

«До того момента Apple продолжит испытывать трудности и проигрывать Samsung и Huawei», — заключил Моустон.