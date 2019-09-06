«Эм, нет»: Маск не дарил машину Tesla Лукашенко

Tesla из ниоткуда

2 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со школьниками рассказал о том, что является владельцем электрокара Tesla. Выступление главы государства показали в эфире телеканала СТВ.

«У меня есть электрическая машина, знаешь ты, наверное, Tesla. Я иногда ее тестирую. Маск подарил», — заявил Лукашенко, обращаясь к одной из учениц школы.

Речь идет об автомобиле Tesla Model S P100D, стоимость которого начинается от от $165 тысяч (около 10,8 млн рублей). Как сообщают СМИ, электрокар появился в собственности Лукашенко два года назад.

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Однако, вскоре после выхода этого ТВ-сюжета портал »Белорусский партизан» усомнился в том, что президент говорит правду касательно происхождения машины. Издание указывает на тот факт, что если бы Илон Маск действительно сделал подарок Лукашенко, то это получило бы широкое освещение в СМИ.

Кроме того, Маску несвойственно дарить Tesla всем, с кем он пересекается — ранее он презентовал электрокар только своей матери и экс-подруге. Более того, во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в 2017 году миллиардер обошелся без дорогих подарков, так что глава Белоруссии вряд ли стал бы для Маска исключением.

Под публикацией «Белорусского партизана» в твиттере один из пользователей обратился к Маску напрямую, спросив у него, дарил ли он когда-нибудь электромобиль Александру Лукашенко. Миллиардер не стал тянуть с ответом: «Эм, нет».

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019

Комментаторы в Twitter не упустили случая пошутить на эту тему, заявив, что белорусский президент никогда не лжет, а значит Маск говорит неправду. Один из пользователей предположил, что Лукашенко просто имел в виду другого Маска — наверняка, их на свете еще много.

Третья мировая из-за роботов

Два года назад Илон Маск в своем твиттере прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина об искусственном интеллекте. Президент провел открытый урок, на котором обсудил со школьниками современные технологии.

«Это будущее не только России, но и всего человечества», — заявил Путин об искусственном интеллекте (ИИ).

Путин заявил о том, что государство, ставшее лидером в сфере искусственного интеллекта, станет «властелином мира».

«Это не только возможности, но и плохо прогнозируемые угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Очень не хотелось бы, чтобы монополия на искусственный интеллект оказалась в одних руках», — заявил российский президент.

В своем твиттере Маск указал на то, что Россия, Китай и другие страны обратили свое внимание на технологии искусственного интеллекта.

«Началось, — заявил Маск. — Конкуренция за превосходство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне — наиболее вероятная причина начала Третьей мировой».

Инженер отметил, что опасность заключается в первую очередь в самих компьютерах и роботах — если искусственный интеллект решит, что превентивный удар по противнику может привести к победе, то лидеры стран никак не смогут на это повлиять.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг Северной Кореи и ее ракетных запусков.

«Запуск ядерной ракеты Северной Кореей — это самоубийство всей верхушки: это влечет немедленное вторжение Южной Кореи, США и Китая со свержением режима», — считает Илон Маск.

Маск неоднократно выступал за скорейшее регулирование ИИ, так как, по его мнению, эта сфера развивается достаточно быстро, и если вовремя не решить вопрос, то будет слишком поздно. По его мнению, отсутствие принятия каких-либо мер будет угрожать человечеству.

Инженер отметил, что современный подход правительства, когда власти принимают активные меры только после нескольких трагичных инцидентов, в данном случае неэффективен.

«Я продолжаю бить в набат, но, пока люди не увидят, как роботы ходят по улицам и убивают, они не поймут, что пора действовать», — заявил бизнесмен, комментируя опасность искусственного интеллекта.