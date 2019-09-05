Секретные страницы: как Google сливает данные рекламодателям

Скрытая угроза

У Европейского союза есть много претензий к практикам Google — об этом свидетельствуют многочисленные штрафы со стороны Еврокомиссии в отношении американской корпорации. В мае прошлого года в Европе вступил в силу Общий регламент по защите данных (GDPR), соответствовать которому должны и зарубежные компании, имеющие доступ к данным граждан ЕС. Нарушителей же ждут крупные денежные санкции, которые могут больно ударить даже по гигантам Кремниевой долины.

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Как сообщает Financial Times, Google продолжает играть с огнем — обнаружены доказательства того, что IT-компания использует скрытые веб-страницы, которые собирают и перенаправляют личную информацию пользователей рекламодателям.

Это идет вразрез как с политикой Google, так и с новым европейским законодательством, которое предусматривает максимальную прозрачность в сфере сбора персональных данных.

Отчет о практиках Google передан в один из ирландских регуляторов, который занимается надзором за деятельностью компании в Европе. Документ был составлен одним из руководителей нишевой поисковой системы Brave Джонни Райаном, который обвиняет конкурента в «эксплуатации личных данных без достаточного контроля или заботы о защите информации».

Теперь регулятор должен проверить, использовал ли Google информацию о расе, здоровье и политических предпочтениях своих пользователей для таргетирования рекламы. Райан утверждает, что Google воспользовался специальным трекером, который фактически следил за юзерами. После этого передача личной информации рекламодателям происходила на скрытых от посторонних глаз биржах.

Официальный представитель Google заявил о том, что компания не видела отчет, отправленный Джонни Райаном, но подчеркнул, что компания не торгует личными данными без согласия пользователя на это.

В случае, если Google будет признан виновным в нарушении GDPR, его будет ждать очередной крупный штраф от ЕС. Впрочем, американской корпорации не привыкать.

Откупиться от всех

В конце марта текущего года Европейская комиссия оштрафовала Google на $1,7 млрд. Причиной для этого стало «подавление конкуренции в сфере онлайн-рекламы».

В заявлении Европейской комиссии говорится о том, что Google заключала эксклюзивные соглашения с рекламодателями, запрещая им пользоваться поисковыми результатами от конкурентов IT-гиганта. Речь идет о сервисе контекстной рекламы от Google под названием AdSense.

Следователей привлеки требования Google, представленные в 2006 году, которые сторонние веб-сайты были обязаны выполнять, если они хотели добавить окошко поиска Google на свой ресурс. В 2009 году компания ослабила ограничения и позволила сайтам показывать рекламу конкурентов, но установила минимальное количество демонстраций собственной рекламы на центральных позициях, а также потребовала право вносить изменения в объявления соперников.

Выступая в Брюсселе, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Google помешала другим компаниями «честно конкурировать и развиваться» на рынке онлайн-объявлений.

«Google укрепил свое господство в поисковой рекламе онлайн и защитил себя от конкурентного давления, вводя антиконкурентные договорные ограничения на сторонние веб-сайты. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами Евросоюза», — сообщила Вестагер.

Проблемы с властями существуют у Google и в России. В июле Роскомнадзор оштрафовал клмпанию за несоблюдение российского законодательства — «корпорации добра» придется заплатить 700 тысяч рублей.

Как заявил надзорный орган, американский поисковик не справляется с фильтрацией запрещенного в России контента.

«Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ведомство подчеркнуло, что представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона.