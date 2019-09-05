В один клик: ДТП оформят через смартфон

Европротокол за 10 минут

С 1 ноября в четырех регионах России появится новый способ оформления ДТП по европротоколу, сообщает РБК. Специально для этого было разработано мобильное приложение.

С его помощью водитель сможет оформить европротокол, не заполняя бумаг, а просто отправив электронное извещение.

Известно, что это приложение входит в список «суперсервисов» — это комплекс оцифрованных госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов пообещал, что в 2021 году в России будут работать 25 «суперсервисов», которые помогут гражданам РФ оформиться в вуз, получить льготы и пенсии и т.д.

Реклама

Известно, что направить электронное извещение о ДТП можно уже с 1 сентября 2019 года, но мобильное приложение оказалось не готово к этой дате из-за отсутствия необходимых нормативных документов.

Российский союз автостраховщиков (РСА) обещает, что запуск приложения, которое позволит оформить европротокол за 10-15 минут, состоится 1 ноября в четырех пилотных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Отмечается, что для корректной работы приложения необходимо, чтобы оба водителя были зарегистрированы на портале госуслуг.

Если они попали в аварию, то им останется только загрузить фото с места ДТП, а необходимые для извещения страховщика данные будут подгружены из личного кабинета автоматически. Кроме того, у водителей не должно быть разногласий касательно обстоятельств аварии — в противном случае, им придется оформлять бумаги «по старинке».

Если все будет сделано правильно, то страховщик не имеет права отказать в выплате.

Дорожные инициативы

В начале августа в Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер. За этот эксперимент отвечают ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА).

Камеры будут фиксировать автомобили без ОСАГО, и через систему владельцы незастрахованных машин будут получать письма с рекомендацией оформить полис.

Когда тестовый режим подойдет к концу, водители без полиса ОСАГО получат штрафы в размере 800 рублей.

Если система допустила ошибку и страховка у водителя есть, то предлагается звонить на горячую линию РСА.

Уже 5,5 тыс. автомобилистов Москвы получили письма с предупреждениями — их авто были замечены камерами 21 мая. «Всего в Московском регионе было выявлено 730 тыс. нарушителей без ОСАГО», – заявил президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, лишь немногие из них купили полис.

В том же месяце стало известно о том, что Министерство транспорта РФ разработало проект новой методики, по которой будут определяться места размещения камер видеофиксации нарушений ПДД.

Новый проект предусматривает появление на дорогах муляжей видеокамер и радаров, неотличимых внешне от обычных приборов. Муляж предполагается размещать вместо обычной камеры, если в течение года на этом месте количество нарушений сократилось на 80% и более.

Кроме того, условием для установки муляжа является отсутствие аварий за год. Рекомендуется также перемещать камеры между участками с повышенным уровнем аварийной опасности каждые три месяца или раз в полгода.

«Место установки камеры нужно выбирать для повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов», — заявляют составители проекта. При этом перед установкой радара нужно изучить финансово-экономическое обоснование места дислокации.

Неделей ранее на сайте ГИБДД появилась интерактивная карта со всеми камерами фиксации нарушений правил дорожного движения. В МВД заявили, что собранные данные помогут разработчикам навигационных приложений.

Соответствующее поручение президента РФ прозвучало в ходе заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и обеспечению безопасности движения.

Владимир Путин заявил тогда, что камеры не нужно прятать – они должны способствовать снижению травматизма и сохранять человеческие жизни.

«В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата», — заявил российский лидер, призвав чиновников «навести порядок».