Система учета: государство хочет следить за юзерами

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Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.

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Чиновники уже провели несколько встреч с медиахолдингами и интернет-площадками, чтобы обсудить концепцию. Сообщается, что пока не появилось единого мнения касательно того, как эта система будет работать и какие данные собирать. При этом в качестве аналога приводится в пример система измерений ТВ-аудитории, взятой на вооружение всеми российскими телеканалами, и государственная система учета кинобилетов (ЕАИС).

На телевидении проблема сбора аналитики решена при помощи аналитической компании Mediascope, контролируемой ВЦИОМ.

Однако, в интернете онлайн-площадки неохотно делятся информацией о своих пользователях, так как она позволяет эффективнее настраивать таргетированную рекламу, а значит очень дорого стоит для потенциального рекламодателя.

Кроме того, наличие подобной информации у третьих лиц повышает риск утечек персональных данных, которые караются законом.

Чиновники же намерены сделать систему учета пользователей максимально прозрачной, что в конечном итоге поможет не только рекламодателям, но и производителям контента. Как заявил заместитель министра цифровых технологий, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, единая система учета является необходимым условием развития индустрии.

Его поддерживает и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, который считает, что рекламодатели вынуждены собирать разрозненные данные, которые никем не проверяются и не аудируются.

Кроме того, данные в интернете и данные по телевидению сейчас никак не коррелируются, что тоже негативным образом сказывается на отрасли.

Еще одной вероятной причиной создания единой государственной системы может быть мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения — эти данные могут заинтересовать Федеральную налоговую службу.

Кроме того, сбор данных поможет создать понимание того, какой контент нравится россиянам, а также какие онлайн-площадки оказывают на них наибольшее влияние.

Впрочем, создание такой системы несет в себе большое количество технических и организационных сложностей — прежде всего, как заставить крупные интернет-площадки, в том числе зарубежные, установить на свой сайт государственный счетчик.

Однако, Волин считает, что счетчик может стать «золотым стандартом» индустрии, и тогда все крупные корпорации будут добровольно устанавливать его, чтобы не терять рекламодателей и не отстать от конкурентов.

Сообщается, что единая система учета прежде всего предназначена для статистики по показам сериалов и шоу на отечественных телеканалах. Одновременно с этим создается проект учета показов российских фильмов и сериалов в интернете. Вероятно, всеми новыми функциями так же займется Mediascope.

На почту с телефоном

В конце июля текущего года сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру мобильного телефона. Как сообщают авторы инициативы, поправки позволят снизить количество ложных террористических сообщений, которые распространяются через почтовые сервисы.

Владельцы почтовых сервисов будут обязаны осуществлять идентификацию своих пользователей по номеру мобильного телефона, следует из текста поправок к Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«...Общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Между тем, вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян назвал законопроект «неуместным и избыточным». По его словам, этот закон создаст существенны неудобства для пользователей, а также дискриминирует отечественные компании, для которых выполнение нового закона станет обязательным.