Сквозь призму Витрины: более 80 площадок перешли на платформу

Онлайн-единство

23 июля 2019 года председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский внесли в Государственную думу законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса к 2020 году.

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По словам Левина, необходимость законопроекта назрела давно, так как развитие современной цифровой инфраструктуры привело к увеличению доли потребления визуального контента посредством технологий онлайн-вещания.

«Основной задачей внесенного пакета является создание единой технологической платформы для доставки телевизионного сигнала с использованием новейших сетевых технологий, что позволит существенно улучшить качество телевизионных трансляций. Кроме того, централизованное управление содержанием рекламных пауз позволит оградить граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок», — говорится в релизе комитета, поступившего в «Газету.Ru».

Работать с единой платформой распространения ТВ-каналов в интернет среде должны будут все 20 федеральных телеканалов, а любые цифровые площадки, которые захотят транслировать эфир каналов, будут обязаны использовать программное обеспечение, то есть производить вещание на платформе специализированного плеера.

В первый мультиплекс входит десять общероссийских телеканалов — Первый канал, «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». В состав второго мультиплекса «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Социально-значимый пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, а также телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, является основой для формирования единого информационного пространства, охватывающего всю территорию страны, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Комитет указывает на необходимость сохранения единства информационного пространства в интернете, но ключевой проблемой в этой отрасли является отсутствие механизма контроля над контентом телеканалов, распространяемых через сеть. Предложенный законопроект предлагает решение этой проблемы путем формирования единой системы легального распространения таких телеканалов в интернете.

Зеленый свет дан

Среди тех, кто подал заявку и выразил готовность стать единым сервисом, о котором идет речь в законопроекте, значится платформа онлайн-вещания «Витрина ТВ», учредителями которой являются ЗАО «Национальная Медиа Группа» (НМГ), АО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК» и ООО «СТС Медиа». Позднее к проекту также присоединилась компания «Газпром-медиа».

Потребление телевизионного контента в интернете развивается и растет. В связи с этим полтора года назад было принято решение о создании единой платформы для распространения ТВ-каналов в интернет-среде, которая получила название «Витрина ТВ». Платформа оказывает техническую поддержку при онлайн-трансляции, поставщиками контента были и остаются медиакомпании.

С момента создания к «Витрине ТВ» подключился 21 эфирный канал, а также 80 онлайн-площадок.

Основными целями запуска платформы являются единая инфраструктура и единые правила распространения телевизионных каналов в интернет-среде, а также единая система измерения статистики. Текущая аудитория «Витрины ТВ» составляет миллионы телезрителей в месяц по каждому из каналов.

Отмечается, что появление единой платформы для трансляции ТВ-сигнала в интернете никак не отразится на пользовательском опыте, так как плеер бесшовно интегрируется в другие сторонние площадки и не отличается внешне.

В настоящий момент в рамках Медиа-коммуникационного союза обсуждаются правовые и технические аспекты участия «Витрины ТВ» в качестве единой онлайн-платформы для трансляции телевизионных каналов в интернете, но, как отметили в самом МКС, каких-то неразрешимых проблем пока выявлено не было.

При этом учредители «Витрины ТВ» указывают на важность принятия законопроекта, предложенного Левиным и Боярским, так как огромный пласт смотрения телевизионного контента, подразумевающий просмотр в интернете, на текущий момент никаким образом не регулируется – фактически, каждый делает, что хочет.

При этом необходимость дополнительного регулирования осознается всеми — существующее законодательство, в том числе антипиратские законы, позволяют правообладателям лишь бороться с последствиями. Целью же нового законопроекта является возможность бороться со злоумышленниками в точке доступа.

На рынке уверены, что данный законопроект - это легитимизация решения, которое родилось внутри индустрии. Его реализация должна послужить повышению прозрачности отношений между участниками отрасли. Площадка позволит задать единые стандарты для всех игроков рынка и обеспечит их совместное соблюдение.

Кроме того, важность нового законопроекта заключается в том, что речь идет не о любых контентных единицах в сети, а о первом и втором мультиплексах, имеющих общественно-политическую значимость для страны.

Сообщается, что на текущий момент компания «Витрина ТВ» является единственным реальным претендентом, подходящим под требования законопроекта. Все учредители «Витрины ТВ» выразили свое согласие на потенциальное назначение платформы на роль единого оператора телевизионного контента в интернете. К 2020 году организацию, которая займется онлайн-трансляцией 20 федеральных телеканалов, выберет Роскомнадзор