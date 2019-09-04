«Угрожали, подсылали ФБР»: Huawei обвинила США в саботаже

Беспринципные методы

Компания Huawei опубликовала официальное заявление, в котором перечислила свои претензии к американским властям — китайский производитель обвиняет США в намеренном саботировании своего бизнеса. При этом основанием для публикации стал материал Wall Street Journal о том, что Huawei якобы украла проект камеры EnVizion360 у португальского разработчика Руи Педро Оливейры.

Реклама

Huawei заявила о том, что не нарушала патенты Оливейры, и предоставила наглядную схему, чтобы доказать разницу между проектом португальца и камерой, созданной сотрудниками компании. Китайский производитель считает, что Оливейра пытается очернить репутацию Huawei, поддавшись тенденции, запущенной Соединенными Штатами. При этом разработчик «хочет воспользоваться текущей геополитической ситуацией» и отсудить у компании крупную сумму денег.

В связи с этой ситуацией Huawei заявила о том, что в последние несколько месяцев США активно пользуются своим политическим и дипломатическим влиянием, чтобы заставить другие страны отказаться от продукции китайской компании.

Как следует из пресс-релиза, Америка использует весь арсенал инструментов для саботажа бизнеса Huawei и ее партнеров, включая «беспринципные» методы.

Так, Huawei утверждает, что американские правоохранительные органы угрожают, принуждают и переманивают текущих и бывших сотрудников компании, пытаясь заставить их сотрудничать и обратить свои знания против работодателя. Иногда для этого якобы используются агенты ФБР, которые приходят к работникам домой.

Также США проводят кибератаки на внутренние сети Huawei, чтобы получить конфиденциальную информацию, уверены в корпорации.

Кроме того, Huawei считает, что власти специально договариваются с другими компаниями, которые ранее имели конфликты с китайским вендором, чтобы заставить их свидетельствовать против него. Помимо прочего, США якобы специально находят старые гражданские судебные дела, которые уже были урегулированы, и предъявляют компании новые обвинения в связи с устаревшими претензиями.

Руководство Huawei подчеркивает, что ни одно из обвинений США в адрес компании не имеет достаточных доказательств.

«Мы решительно осуждаем злонамеренные и согласованные усилия правительства США по дискредитации Huawei и ее лидерских позиций в отрасли», — говорится в пресс-релизе.

В компании также отметили, что занимаются разработкой и производством в сфере телекоммуникаций свыше 30 лет и добились всего самостоятельно. «Ни одна компания не может стать глобальным лидером в своей сфере при помощи краж», — заключили в Huawei.

Стоит отметить, что доказательств враждебных действий со стороны США корпорация не предоставила.

Давление продолжается

В конце августа стало известно, что глава Huawei Жэнь Чжэнфэй призвал всех своих сотрудников мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов. По его словам, наступил такой момент, когда компания «либо выживет, либо погибнет».

Основатель Huawei потребовал от всех сотрудников с неполной загруженностью сформировать «отряды коммандос», которые займутся созданием новых проектов. При этом те работники, которые не справятся со своей задачей, будут уволены либо потеряют часть своей заработной платы.

Ранее Жэнь Чжэнфэй объявил о планах провести полную реорганизацию своей компании в течение пяти лет.

«Мы должны провести реорганизацию в суровых и сложных условиях, создав непобедимую железную армию, которая поможет нам победить», — сказал глава Huawei в своем послании. Вероятно, что слова о «железе» являются отсылкой к тому, что Huawei готовится выпускать собственные компоненты для своих гаджетов, не рассчитывая на американские детали.

О санкциях американских властей в отношении Huawei стало известно в мае 2019 года.

При этом китайский производитель уверен, что это решение является политически мотивированным.

«США не добьются лидерства в сфере технологий путем оказания давления на Huawei. Мы призываем Америку прекратить несправедливое отношение к Huawei и исключить компанию из черного списка», — утверждают в компании.