«Лгал американцам»: сенатор требует посадить Цукерберга

Тюрьма ждет

Американский сенатор-демократ Рон Уайден заявил в интервью, что глава Facebook Марк Цукерберг должен понести персональную ответственность за скандалы, связанные с приватностью личных данных. По словам Уайдена, стоит рассмотреть возможность реального тюремного срока для создателя популярной социальной сети, передает CNBC.

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«Марк Цукерберг неоднократно лгал американскому народу касательно конфиденциальности.

Я считаю, что он должен понести персональную ответственность — от штрафа до, я подчеркиваю, вероятного тюремного срока.

Потому что он причинил вред многим людям. И, кстати, в финансовых организациях есть такие прецеденты — если генеральный директор или другие руководители солгали по финансовым вопросам, они могут лично ответить за это», — заявил сенатор Уайден в интервью Willamette Week.

В 2018 году Рон Уайден внес законопроект о защите данных потребителей, который позволяет Федеральной торговой комиссии (FTC) США наказывать компании, нарушающие права граждан на конфиденциальность личной информации. При этом в документе говорится о том, что главам этих компаний может грозить тюремный срок до 20 лет и штраф до $5 млн.

Тем не менее, пока этот закон не вступил в силу, Федеральная торговая комиссия приняла решение оштрафовать Facebook согласно действующему законодательству.

За скандал с Cambridge Analytica, в рамках которого личные данные 87 млн пользователей социальной сети оказались в руках третьих лиц, FTC назначила штраф в размере $5 млрд, который назвала беспрецедентным.

«Штраф в $5 млрд для Facebook является крупнейшим из когда-либо наложенных на компанию в связи с нарушением приватности пользователей. Он почти в 20 раз больше, чем самый большой штраф за нарушение частной жизни или безопасности данных, когда-либо примененный в мире», — говорится в официальном пресс-релизе комиссии.

Кроме того, в рамках соглашения с FTC совет директоров Facebook должен быть реструктуризован — в нем появится отдельный независимый комитет по приватности.

По мнению Федеральной торговой комиссии, этот комитет уменьшит «абсолютную власть» генерального директора компании Марка Цукерберга, а также займется наймом сотрудников в отдел контроля по защите приватности пользователей.

Такое решение властей не устроило многих — в зарубежных СМИ появились публикации, в которых резко критикуется мера, выбранная FTC, так как $5 млрд фактически равняется месячной прибыли компании.

Также многие отметили, что акции компании не только не рухнули, но и немного подорожали на фоне новостей о штрафе — это означает уверенность рынка в том, что нарушение закона не повлияло на бизнес Facebook.

Кроме того, в конечном итоге ни штраф, ни новые правила не повлияют на фундаментальную проблему, которая вызывает противоречия между Facebook, его пользователями и регуляторами — бизнес-модель социальной сети строится на сборе огромных массивов данных, чтобы потом продавать их рекламодателям. Это означает, что, пока Facebook существует, он будет собирать информацию о пользователях и отдавать ее третьим лицам. От утечек данных тоже по-прежнему никто не застрахован.

Молчали три года

В конце августа Facebook опубликовала внутренние письма сотрудников, которые доказывают, что в социальной сети высказывались опасения касательно подозрительных практик Cambridge Analytica еще в сентябре 2015 года, а не в декабре, как следует из показаний, предоставленных в Конгресс США.

Неизвестный человек, чье имя было удалено из переписки, сообщил в электронном письме от 22 сентября, что Cambridge Analytica является «самой крупной и самой агрессивной компанией, связанной с консерваторами», в сфере переработки данных из социальных сетей в профиль избирателя.

В письме говорится о том, что Cambridge Analytica — «подозрительная (если не сказать больше) компания», которая «глубоко проникла на наш рынок».

Некий сотрудник призывает изучить этот вопрос «как можно скорее», но эта история так и не получила ни продолжения, ни конкретного решения проблемы. В результате три года спустя в 2018 году широкая публика узнала, что Cambridge Analytica незаконным образом использовала данные 87 млн пользователей Facebook для президентской кампании Дональда Трампа.