«Помоги, Илон Маск, я застрял»: машины Tesla заблокировались

Заперты снаружи

Одной из продающих функций электрокаров Tesla является доступ к автомобилю с помощью мобильного приложения — водитель авторизуется с помощью своего смартфона, что лишает его необходимости носить с собой физический ключ. Таким образом, если мобильное устройство у него всегда с собой, ключ становится фактически ненужным.

Реклама

Однако, как на своем горьком опыте выяснили несколько владельцев Tesla, современные технологии часто подводят в самый неподходящий момент, уступая в надежности более традиционным средствам. В ночь с понедельника на вторник 3 сентября в твиттере появились массовые жалобы на невозможность открыть автомобиль Tesla с помощью мобильного приложения. Пользователи прикрепили скриншоты с телефонов, на которых значилось: «Идут технические работы. Пожалуйста, попробуйте еще раз позднее».

@Tesla - Of all days to do maintenance on the app, you pick Labor Day evening !? pic.twitter.com/1gN5gV6w4X — Adarsh Joseph (@thereal_adarsh) September 3, 2019

Паникующим водителям Tesla, которые не берут с собой ключи, надеясь на мобильное приложение, ничего не оставалось, как сообщать о проблеме в социальных сетях, в том числе в твиттер, которым активно пользуется глава компании Илон Маск. Многие в своих твитах указывали его через «собачку», пытаясь привлечь внимание генерального директора.

«Помогите! Я застрял...

Приложение Tesla внезапно перестало работать. А у меня нет с собой ключа (я на вечеринке), и я не могу получить помощь на дороге из-за того, что сегодня праздничный день. Посмотрел в интернете, и оказалось, что я такой не один. Помоги, Илон Маск!», — написал пользователь @liziculous.

Help! I'm stranded! I don't know wtf...My @Tesla app isn't working all of a sudden. I don't have my keycards on me (stuck at a dinner party), and I can't get any help or roadside assistance bc of the holiday. Looked online and looks like others are effected. Help @elonmusk! — liziculous (@liziculous) September 3, 2019

Многие другие пользователи были возмущены тем фактом, что во время сбоя в работе приложения Tesla не обеспечила поддержку со стороны операторов, которые могли бы помочь водителям открыть двери.

«Я не могу попасть в свою машину и стою без дела уже 12 минут. Почему так сложно обеспечить поддержку от специально обученного сотрудника Tesla?» — жаловался @briango.

@Tesla @elonmusk i am locked out of my car and been on hold now for 12 minutes. Why is it so difficult to talk to a Tesla trained human for support? — briango (@briango) September 3, 2019

Известно, что те люди, которые пытались дозвониться до колл-центра Tesla, столкнулись с перегрузкой операторов, которые не успевали ответить всем.

Официальный представитель автопроизводителя подтвердил факт сбоя в работе приложения, но указал на то, что сервис оставался офлайн «крайне короткое время».

Тем временем, люди в твиттере заявляют о том, что ждали окончания технических работ не менее получаса.

Запасного плана на случай таких штатных перебоев у компании не оказалось. Сам Маск, который часто пользуется своим твиттер-аккаунтом и общается с простыми пользователями, комментировать этот инцидент не стал.

Горящее предложение

На текущий момент Tesla находится в центре юридической тяжбы из-за случаев самовозгорания солнечных батарей, производимых компанией Маска. В конце июля Walmart подала в суд на производителя панелей, которые установлены на крышах многих магазинов этой сети. Руководство Walmart заявило о семи случаях возгорания панелей Tesla.

В исковом документе компания Илона Маска обвиняется в нарушении договора, преступной халатности и неспособности соответствовать отраслевым стандартам качества.

В Walmart утверждают, что эксплуатацией батарей занимались сотрудники, не имеющие достаточного опыта в обращении с ними. Кроме того, в уже установленных модулях якобы были зафиксированы многочисленные дефекты, видные невооруженным глазом, которые Tesla так и не смогла устранить вовремя, что и привело к пожарам.

О случаях, когда батареи Tesla самовоспламенялись на крыше, заявил и ритейл-гигант Amazon. В официальном заявлении компании говорится о том, что она уже приняла необходимые меры по защите своих зданий, а также не имеет дальнейшего желания продолжать сотрудничество с компанией Илона Маска.

Представитель Tesla сообщил о том, что все 11 складов Amazon, на которых установлены солнечные панели, находятся на постоянном техническом обслуживании компании, и подтвердил факт инцидента с возгоранием год назад. «Tesla активно сотрудничала с Amazon, чтобы устранить причины пожара и его последствия», — заявили в пресс-службе компании.

Известно, что пока Amazon не намерен судиться с Tesla из-за некачественных солнечных батарей.