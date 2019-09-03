Скрытые данные: Facebook хочет отказаться от лайков

Социальная сеть Facebook готова отказаться от лайков

Компания Facebook подтвердила, что рассматривает возможность убрать счетчик лайков под публикациями пользователей. По мнению руководства социальной сети, это позволит избавить юзеров от зависти, а также чувства неполноценности, если их посты набирают меньше «пальцев вверх», чем посты друзей и знакомых.

Смена парадигмы

Социальная сеть Facebook в скором времени может отказаться от счетчиков лайков под публикациями в ленте новостей, чтобы защитить пользователей от зависти и самоцензуры, сообщает TechCrunch.

Подобную функцию уже тестируют в фотохостинге Instagram, входящем в активы Facebook. Нововведение пока затронуло Австралию, Бразилию, Италию, Ирландию, Новую Зеландию и Японию. Автор публикации сможет увидеть количество лайков, если захочет, но у его подписчиков узнать эту информацию не получится.

Такое новшество должно позволить пользователям Instagram более свободно выкладывать фотографии и не гнаться за количеством лайков. Без счетчика юзеры не смогут сравнивать себя со своими друзьями и чувствовать себя неполноценными, если их снимок собрал меньше «пальцев вверх», чем у других. Кроме того, пользователи перестанут удалять публикации, если почувствуют, что они не снискали достаточного одобрения у друзей.

В пресс-службе Facebook подтвердили TechCrunch, что планируют спрятать лайки и в одноименной социальной сети.

Администрация не указала, когда планирует начинать тестирование. Вероятно, эксперимент будет проходить в несколько этапов, и, если отключение лайков сильно навредит пользовательскому опыту или доходам от рекламы, то их вернут на место.

Тем не менее, если об отключении лайков задумались и в Facebook, это означает, что тестирование функции в Instagram проходит более-менее успешно.

Однако, не исключено, что у нововведения найдутся противники, которые откажутся от Facebook в пользу других социальных сетей — когда привык публиковать контент, который оценивается в простых и понятных цифрах, не так-то просто отказаться от наработанной схемы.

Кратковременное счастье

Многие ученые, эксперты и аналитики сравнивают потребление социальных сетей, включая погоню за лайками, с наркотической зависимостью. Компании, владеющие онлайн-платформами, пользуются человеческими слабостями для генерирования прибыли.

«Так же, как азартные игры, никотин, алкоголь и героин, Facebook и Google, включая принадлежащий ему YouTube, обеспечивают лишь кратковременное счастье с серьезными побочными эффектами в долгосрочной перспективе», — заявил в 2017 году бизнесмен Роджер МакНейми, являющийся одним из первых инвесторов Facebook и Google.

Он добавил, что многие пользователи социальных сетей не замечают признаков зависимости до тех пор, пока не становится достаточно поздно.

Популярный дизайн-мыслитель Тристан Харрис, ранее работавший на Google, сравнил увлечение социальными сетями с игрой в казино, назвав свой смартфон «игровым автоматом».

«Каждый раз, когда я проверяю свои аккаунты, я играю в рулетку, думая о том, какой приз получу... Лайки в Facebook, новые подписчики в Twitter или милые эмодзи — есть целый сборник техник, которые заставляют вас пользоваться сервисом как можно чаще», — рассказал Харрис в интервью CBS.

В конце июля 2019 года сенатор от Республиканской партии США Джош Хаули внес законопроект, призывающий регулировать то, как пользователи потребляют контент в социальных сетях. В случае принятия закон запретит социальным медиа-платформам, например, Facebook, YouTube, Twitter и Snapchat использовать функции, благодаря которым пользователь может потреблять контент бесконечно. Так, в Facebook такой функцией является бесконечная лента новостей, которую можно скроллить вниз, а в видеохостинге YouTube ролики проигрываются один за другим.

«Большие техкомпании развивают бизнес-модель зависимости. Большая часть «инноваций» в этой сфере направлена не на создание более качественных продуктов, а на привлечение большего внимания пользователей с помощью психологических приемов, не дающих нам отвести взгляд», — заявил Хаули в своем твиттер-аккаунте.