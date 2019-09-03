Скрытые данные: Facebook хочет отказаться от лайков

Смена парадигмы

Социальная сеть Facebook в скором времени может отказаться от счетчиков лайков под публикациями в ленте новостей, чтобы защитить пользователей от зависти и самоцензуры, сообщает TechCrunch.

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Подобную функцию уже тестируют в фотохостинге Instagram, входящем в активы Facebook. Нововведение пока затронуло Австралию, Бразилию, Италию, Ирландию, Новую Зеландию и Японию. Автор публикации сможет увидеть количество лайков, если захочет, но у его подписчиков узнать эту информацию не получится.

Такое новшество должно позволить пользователям Instagram более свободно выкладывать фотографии и не гнаться за количеством лайков. Без счетчика юзеры не смогут сравнивать себя со своими друзьями и чувствовать себя неполноценными, если их снимок собрал меньше «пальцев вверх», чем у других. Кроме того, пользователи перестанут удалять публикации, если почувствуют, что они не снискали достаточного одобрения у друзей.

В пресс-службе Facebook подтвердили TechCrunch, что планируют спрятать лайки и в одноименной социальной сети.

Администрация не указала, когда планирует начинать тестирование. Вероятно, эксперимент будет проходить в несколько этапов, и, если отключение лайков сильно навредит пользовательскому опыту или доходам от рекламы, то их вернут на место.

Тем не менее, если об отключении лайков задумались и в Facebook, это означает, что тестирование функции в Instagram проходит более-менее успешно.

Однако, не исключено, что у нововведения найдутся противники, которые откажутся от Facebook в пользу других социальных сетей — когда привык публиковать контент, который оценивается в простых и понятных цифрах, не так-то просто отказаться от наработанной схемы.

Кратковременное счастье

Многие ученые, эксперты и аналитики сравнивают потребление социальных сетей, включая погоню за лайками, с наркотической зависимостью. Компании, владеющие онлайн-платформами, пользуются человеческими слабостями для генерирования прибыли.

«Так же, как азартные игры, никотин, алкоголь и героин, Facebook и Google, включая принадлежащий ему YouTube, обеспечивают лишь кратковременное счастье с серьезными побочными эффектами в долгосрочной перспективе», — заявил в 2017 году бизнесмен Роджер МакНейми, являющийся одним из первых инвесторов Facebook и Google.

Он добавил, что многие пользователи социальных сетей не замечают признаков зависимости до тех пор, пока не становится достаточно поздно.

Популярный дизайн-мыслитель Тристан Харрис, ранее работавший на Google, сравнил увлечение социальными сетями с игрой в казино, назвав свой смартфон «игровым автоматом».

«Каждый раз, когда я проверяю свои аккаунты, я играю в рулетку, думая о том, какой приз получу... Лайки в Facebook, новые подписчики в Twitter или милые эмодзи — есть целый сборник техник, которые заставляют вас пользоваться сервисом как можно чаще», — рассказал Харрис в интервью CBS.

В конце июля 2019 года сенатор от Республиканской партии США Джош Хаули внес законопроект, призывающий регулировать то, как пользователи потребляют контент в социальных сетях. В случае принятия закон запретит социальным медиа-платформам, например, Facebook, YouTube, Twitter и Snapchat использовать функции, благодаря которым пользователь может потреблять контент бесконечно. Так, в Facebook такой функцией является бесконечная лента новостей, которую можно скроллить вниз, а в видеохостинге YouTube ролики проигрываются один за другим.

«Большие техкомпании развивают бизнес-модель зависимости. Большая часть «инноваций» в этой сфере направлена не на создание более качественных продуктов, а на привлечение большего внимания пользователей с помощью психологических приемов, не дающих нам отвести взгляд», — заявил Хаули в своем твиттер-аккаунте.