Запрещенные фото: как пограничники США не пускают туристов

Путешественникам, пытающимся въехать на территорию США, все чаще отказывают на границе из-за постов, изображений и видео в социальных сетях, которые опубликовали их друзья, сообщает TechCrunch.

Реклама

Пограничники на въезде проверяют социальные сети того, кто пытается попасть в Штаты, а затем аннулируют визу за онлайн-публикации.

При этом путешественник, по странному стечению обстоятельств, несет ответственность не только за свой профиль, но и за аккаунты своих родственников и друзей.

Одним из тех, кого не пустили в США, стал 17-летний палестинец, проживающий в Ливане. Он поступил в Гарвард и приехал в Штаты, чтобы начать учебный год, но ему неожиданно отказали во въезде.

Сначала сотрудники иммиграционной службы Бостонского аэропорта допрашивали молодого человека, задавая ему вопросы о его религии. Затем офицеры начали проверять мобильный телефон и ноутбук подростка. В конце концов им не понравилось какое-то высказывание одного из друзей палестинца, к которому он не имел никакого отношения.

В результате молодой человек в Гарвард так и не попал — его депортировали с аннулированием визы.

Как подчеркивает TechCrunch, граница США является некой аномальной зоной, где закон полностью находится в руках сотрудников иммиграционной службы, которые самостоятельно решают, пускать или не пускать человека в страну. При этом часто они даже не поясняют причину отказа, из-за чего отсутствует возможность обжаловать это решение.

Кроме того, у иммиграционной службы есть право проверять мобильные телефоны всех, кто въезжает в страну, включая американских граждан. Многие называют это право противоречащим Конституции страны, но такая практика действительно существует. В прошлом году Таможенная и пограничная служба США досмотрела 30 тыс. устройств путешественников, что в четыре раза больше, чем четыре года назад.

Один из руководителей правозащитной организации «Американо-арабский антидискриминационный комитет» Эбед Аюб утверждает, что досмотр гаджетов и последующий отказ во въезде уже стал некой нормой на границе Штатов.

«Мы знаем, что это часто происходит со студентами-мусульманами, приезжающими в США», — заявил Аюб. По его словам, иммиграционная служба имеет право проверить гаджеты любого человека, но к «мусульманскому сообществу у них особое отношение».

Чаще всего основанием для аннулирования визы становится контент из мессенджера WhatsApp, который является популярным приложением в странах Ближнего Востока. При этом приложение автоматически сохраняет фотографии и видео, которые пользователь получает в переписке — таким образом, его могут не пустить в США из-за экстремистской картинки, отправленной ему кем-то другим.

Другим пострадавшим из-за досмотра гаджетов стал 38-летний Дахил (имя изменено). Он получил визу B1/B2, позволяющую ему периодически посещать США, чтобы навещать родственников. В аэропорту Хьюстона, штат Техас, Дахил понял, что что-то пошло не так.

Сначала сотрудники иммиграционной службы спросили у него, зачем он посещал Саудовскую Аравию. Он ответил, что является мусульманином и должен хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку. После этого ему начали задавать вопросы о работе, путешествиях и планах в США.

Дахил заявил о том, что приехал навестить родню и планирует вернуться домой, где у него есть работа и средства к существованию. Однако, офицеров это не убедило, и они решили досмотреть его смартфон. В итоге в альбоме была обнаружена фотография убитого ребенка, датируемая 2009 годом. По данным TechCrunch, этот снимок можно легко найти в поисковых системах по имени убийцы несовершеннолетнего. Дахил получил это фото в одном из групповых чатов, после чего оно автоматически сохранилось на устройстве. Таким образом, участник переписки хотел предупредить других родителей о похищениях детей в родной стране Дахила.

После допроса, продолжавшегося 15 часов, Дахилу отказали во въезде в США. Кроме того, ему заявили, что его пятилетняя виза, а также визы его семьи будут аннулированы.

«Со мой обращались, как с преступником. Испортили мне жизнь», — заявил Дахил.

Таможенная и пограничная служба США отказалась комментировать конкретные случаи, но предоставила общее заявление, в котором указала на свое право отказывать во въезде, если офицеру кажется, что посещение Америки путешественником «неприемлемо».