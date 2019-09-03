Чужие лица: как Китай присваивает фото

Китайская угроза

У пользователей iPhone нашлось новое развлечение — приложение Zao, которое позволяет почувствовать себя Леонардо ДиКаприо или Китом Харингтоном из «Игры престолов».

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Этот китайский сервис заменяет лица актеров из фильмов или сериалов на лицо пользователя. При этом для работы ему требуется лишь одна фотография.

Релиз Zao состоялся в пятницу 30 августа, но приложение уже захватило первые строчки рейтинга бесплатных программ в китайском App Store.

Пользователь Аллан Шиа опубликовал пример того, как работает Zao. По его словам, весь процесс трансформации занимает около восьми секунд. Для получения более реалистичного результата может потребоваться загрузка более, чем одного селфи пользователя.

Однако, как и в случае с приложением FaceApp, позволяющим «состаривать» фотографии, эксперты по информбезопасности, а также обычные пользователи забили тревогу. Как сообщает The Verge, App Store заполонили тысячи отрицательных отзывов, указывающих на риски для конфиденциальности личных данных.

Разработчиком Zao числится Changsha Shenduronghe Network Technology — подразделение китайской компании Momo, владеющей сервисом знакомств.

В политике приватности был обнаружен пункт, в котором говорится о том, что разработчик получает «бесплатный, постоянный и невозвратный» доступ ко всему контенту, который создают юзеры приложения.

Вскоре после этого под давлением прессы разработчик внес изменения в свою политику, подчеркнув, что не будет использовать фото или видео с пользователем кроме как для улучшения работы приложения. Кроме того, данные юзеров будут удалены с серверов компании после того, когда он решит удалить приложение со своего устройства.

Стоит отметить, что в последнее время селфи, а также другие виды фотографий являются очень ценными цифровыми данными, учитывая все более широкое распространение технологии распознавания лиц. В некоторых странах она активно используется правоохранительными органами, чтобы вычислять преступников в толпе.

Однако некоторые правительства обвиняют в злоупотреблении потенциалом технологии путем использования системы распознавания для поиска противников режима — так, например, протестующие в Гонконге закрывают свои лица, чтобы полиция не могла их идентифицировать и арестовать за участие в митинге. Таким образом, люди, задающие вопросы о мерах безопасности приложения, использующего селфи для работы, имеют полное право беспокоиться за сохранность своих личных данных.

Кроме того, следует всегда помнить, если приложение распространяется на бесплатной основе, то оно наверняка получает прибыль от данных, которые в него загружают сами пользователи.

Иногда они используются для улучшения технологии, а иногда — для продажи рекламодателям, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Фото на продажу

В июле вирусную популярность приобрело приложение FaceApp, позволяющее преобразовать селфи пользователя с помощью искусственного интеллекта — в частности, алгоритмы позволяли искусственно «состарить» фото. Так как FaceApp принадлежит русскому разработчику, на Западе почти сразу заподозрили приложение в сборе данных иностранных пользователей — страх перед злокозненными «русскими хакерами» в США все еще слишком велик.

Вскоре после этого американский сенатор-демократ Чак Шумер назвал FaceApp угрозой национальной безопасности, а Демократический национальный комитет предостерег кандидатов в президенты 2020 года от использования «русского» сервиса.

«Это приложение позволяет юзерам производить разные трансформации с фотографиями людей, например, состаривать их. К сожалению, такие инновации несут в себе риски: FaceApp разработали русские», — заявил начальник службы безопасности комитета Боб Лорд.

Впрочем, компания Wireless Lab, разработавшая приложение, заявила о том, что никакой опасности в использовании FaceApp нет и пользовательские данные не хранятся на территории РФ. Также разработчик утверждает, что не продает и не делится собранной информацией о своих юзерах.