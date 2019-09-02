Смертельный удар: телефон на подзарядке убил ребенка

Десятилетняя жительница Мордовии погибла, взяв в руки мобильный телефон, стоявший в то время на подзарядке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике на своем официальном сайте.

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Трагедия произошла в селе Большие Березники. Известно, что 1 сентября 2019 года девочка получила удар током, воспользовавшись смартфоном, заряжавшимся от сети.

Школьницу обнаружила ее мама, которая вызвала «скорую», но спасти пострадавшую так и не удалось.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетняя скончалась в больнице», — сообщили в пресс-службе Следственного управления.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В июле текущего года произошел другой трагический случай, связанный с мобильным телефоном. В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва гаджета — сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

«Сегодня утром в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного по улице Тельмана в городе Кургане, в результате происшествия погиб семилетний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время в рамках следствия на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области.

При этом в прессе фигурировало сразу несколько версий случившегося.

Так, источник в скорой помощи сообщил о том, что смартфон взорвался в руках мальчика, из-за чего тот получил смертельный ожог, несовместимый с жизнью.

По версии другого источника, ребенок полез в розетку, «и что-то взорвалось».

По другой, неподтвержденной информации, погибший мальчик нашел телефон на улице и принес его в дом, чтобы подзарядить.

В том же месяце зарубежные СМИ сообщили о случае возгорания планшета на подзарядке, который ребенок положил на кровать рядом с собой и уснул. Этот случай произошел в Стаффордшире, Великобритания.

Как рассказали родители мальчика, который чудом остался жив, ребенок прокрался в их комнату, когда они уже спали, и взял планшет, чтобы посмотреть на нем видео. После этого он поставил гаджет на подзарядку, которая продлилась девять часов.

Родители проснулись от едкого дыма, который уже заполонил собой комнату мальчика. Как оказалось, планшет, стоящий на подзарядке, нагрелся до критической температуры и должен был вот-вот воспламениться. Под гаджетом рядом с подушкой на кровати ребенка уже появилось черное пятно, которое прожгло устройство.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, заявили о том, что этот случай мог бы стать фатальным для всей семьи.

Отец несовершеннолетнего призвал всех родителей перед сном убедиться, что планшеты и смартфоны не находятся рядом с ребенком. По его словам, теперь семья выключает все устройства из сети на ночь, потому что боится повторения опасной ситуации.

Как сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества, взрыв и возгорание аккумуляторов в гаджетах происходит по причине заводского брака, перегрева либо старения самого устройства. Как утверждают эксперты, от двух последних причин можно себя обезопасить, если соблюдать элементарные меры предосторожности.

Рекомендуется пользоваться фирменными зарядками, а также не допускать перегрева аппарата, например, не оставляя его под прямыми лучами солнца или под подушкой.

Не следует запускать энергоемкие игры во время зарядки аккумулятора, так как это создаст дополнительную нагрузку.

Также желательно не носить смартфоны в заднем кармане, так как может произойти механическое повреждение.

Если аккумулятор все же начал гореть, то нужно вытащить из розетки зарядку, не прикасаясь к гаджету. Следует перекрыть доступ кислорода к устройству, например, бросив смартфон в воду или накрыв его сверху.