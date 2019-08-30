«Вопиющий разврат»: в чем экс-сотрудница Google обвинила начальство

Впервые Дженнифер Блейкли, занимавшая ранее должность юриста в Google, рассказала о своем неудачном опыте работы в компании на страницах New York Times в конце 2018 года.

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Она устроилась в Google в 2001 году в юридический отдел, в котором тогда работал нынешний директор по юридическим вопросам компании Дэвид Драммонд. На тот момент он был женат и имел сына. В 2004 году на одной из вечеринок Драммонд якобы заявил Блейкли о том, что мечтал бы завести еще детей, но их отношения с женой были далеки от идеальных.

Вскоре после этого у Драммонда и Блейкли завязался роман, который был строго запрещен согласно политике компании. Любовникам приходилось держать его в тайне.

Тем не менее, в 2007 году, когда у них родился сын, Драммонд заявил об их отношениях в отдел кадров. Вскоре после этого Блейкли намекнули, что ей придется покинуть юридический отдел. Ее перевели в другой департамент, в котором она не могла работать из-за отсутствия опыта, и спустя год после этого она вовсе уволилась. После этого ее отношения с Драммондом также были исчерпаны.

Блейкли рассказала, что попросила бывшего любовника присмотреть за больным сыном, но узнала, как Драммонд уехал в Сан-Франциско с двумя женщинами, с одной из которых у него потом завязался новый роман. Также по слухам он завел отношения со своей секретаршей.

Сам директор по юридическим вопросам Google отрицает факт многочисленных любовных связей.

При этом Google не дает комментариев касательно того, нарушили ли действия Драммонда политику компании.

Более того, несмотря на подробную историю Блейкли о романе с топ-менеджером, он все так же занимает свой пост в холдинге Alphabet. Более того, неизвестно, ведется ли расследование этого случая в Google, хотя руководство компании обещает своим сотрудникам разбираться в каждом инциденте, связанном с харассментом на работе.

В своей публикации на портале Medium от 28 августа 2019 года Дженнифер Блейкли указывает на то, что вопиющий разврат и распутство являются обычным делом среди многих топ-руководителей компании.

Действительно, судя по многочисленным историям сотрудниц Google, «корпорация добра» вовсе не является доброй по отношениям к женщинам. В зарубежной прессе было несколько историй о том, что токсичную атмосферу на рабочем месте создали руководители и основатели Google — Эрик Шмидт, Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые либо встречались с коллегами, либо специально нанимали на работу любовниц.

В книге под названием «Долина гениев: Честная история Кремниевой долины», в которой собраны рассказы о становлении крупнейших IT-компаний от основателей, сотрудников и инсайдеров, есть отдельная глава, посвященная Google. Как следует из этой книги, сооснователь компании Сергей Брин имел репутацию «плейбоя» среди сотрудниц Google.

Люди, стоявшие у истоков Google, вспоминают, что на ранних этапах в компании царила «сексуально-напряженная атмосфера». Бывший исполнительный директор Google Чарли Эйерс рассказал о том, что Сергея Брина часто ловили с поличным «в кабинете массажера». Эта проблема была передана в HR-отдел, который потребовал от Брина объяснений.

«На что Сергей ответил: «А что тут такого? Они же мои сотрудники». Но сотрудники не предназначены для секса! Смысл работы в другом», — вспоминает Эйерс.

Однако наиболее вопиющим случаем является ситуация с «отцом» операционной системы Android Энди Рубином, который якобы содержал несколько любовниц и продавал их другим клиентам, будучи в браке.

Кроме того, в 2018 году одна из сотрудниц Google обвинила Рубина в сексуальном насилии. Женщина сообщила, что однажды Рубин принудил ее заняться с ним оральными сексом в гостиничном номере. Это привело к увольнению инженера из компании, а также выплате ему денежной компенсации в размере $90 млн за внезапную отставку. Рядовые сотрудники Google были возмущены тем, что начальство покрывало насильника и еще приплачивало ему за харассмент.

На фоне волны протеста генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил об увольнении 48 сотрудников, которые были замечены за неподобающим поведением, и принес свои извинения. Впрочем, никого из топ-менеджеров компании эти меры не коснулись — многие из тех, на кого жаловались сотрудницы, продолжают работать в Google и по сей день.