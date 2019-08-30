Радуга возвращается: что готовит Apple

Ждать осталось недолго

Apple подтвердила дату презентации новых iPhone — мероприятие состоится во вторник, 10 сентября, сообщают зарубежные СМИ, получившие официальное приглашение.

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Отмечается, что компания обычно предпочитает среду для своих презентаций, но в этом году на этот день выпало 11 сентября, являющееся траурной датой в США, поэтому мероприятие будет проведено во вторник. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени. По традиции все гости соберутся в Театре Стива Джобса, расположенном на территории кампуса Apple Park.

Несмотря на то, что продукты, которые будут показывать купертиновцы, обычно держатся в тайне, накануне мероприятия появляется множество слухов и утечек о том, что именно будет представлено широкой публике.

Прежде всего, аналитики предсказывают появление сразу трех новых моделей iPhone, которые будут преемниками iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Два гаджета из этого списка получат тройную камеру на задней панели устройства. Кроме того, апгрейд iPhone XS будет выпускаться с увеличенным дисплеем в 6,1 дюйма (против 5,8 дюйма в текущей модели).

Ранее в прессе появились слухи касательно того, как будут называться новые гаджеты. Как сообщил портал 9to5Mac со ссылкой на производителя чехлов для смартфонов, «бюджетный» айфон, который считается преемником iPhone XR, получит название iPhone 11. «Наследником» iPhone XS станет iPhone 11 Pro, а вот обновленная версия прошлогоднего флагмана iPhone XS Max будет называться iPhone 11 Pro Max, что достаточно трудно как прочитать, так и выговорить. Впрочем, это лишь предположения, не являющиеся окончательным вариантом.

Сентябрьская презентация Apple редко ограничивается одними лишь айфонами, так что в этом году стоит ожидать и другие устройства.

Не исключено, что 10 сентября будет представлено второе поколение наушников AirPods, которые будут стоить дороже, чем нынешняя версия по цене в $159.

Новые функции этих наушников будут включать влагостойкость и шумоизоляцию.

А вот новых Apple Watch ждать вряд ли стоит — новый дизайн «умных» часов от Apple был представлен в прошлом году. Скорее всего, улучшения будут включать в себя некие обновления для операционной системы watchOS 6 и пару новых вариантов корпуса.

Вероятно, что Apple также выпустит более дешевую колонку HomePod, так как продажи текущей версии за $300 не оправдали ожиданий руководства компании.

Другой функцией, которую стоит ждать от нового iPhone, является реверсивная беспроводная зарядка — например, AirPods смогут заряжаться в специальном чехле, если оставить их лежать на задней поверхности айфона.

Подсказки внутри

Как правило, Apple прячет внутри своих приглашений подсказки, которые могут навести на то, что будет представлено на презентации. В этом году на них изображен логотип Apple, разбитый на сектора, которые раскрашены в разные цвета.

У многих пользователей сети это лого вызвало ассоциации со старым символом Apple, выполненным в цветах радуги. При этом в июле текущего года появились слухи о том, что компания вернет свой радужный значок, нанеся его на новые устройства — iPhone и iPad.

Таким образом, Apple может показать, что она готова вернуться к истокам — тем временам, когда компания была еще «та», ведь этот логотип появился при Стиве Джобсе.

Некоторые пользователи социальных сетей также отмечают, что радужные цвета являются символом ЛГБТ-сообщества, к которому принадлежит нынешний глава компании Тим Кук.

Известно, что в мае 2019 года Apple Park был украшен радужными полосами в честь формального открытия в качестве дани уважения Джобсу.

Apple Park Decorated With Rainbow Colors in Celebration of Steve Jobs and Formal Opening of Campus https://t.co/CaxXKG3aMG by @rsgnl pic.twitter.com/cCYKYCuw83 — MacRumors.com (@MacRumors) May 17, 2019

Впрочем, особо дотошные юзеры заметили, что порядок полос в приглашении и оригинальном лого Apple не совпадает, а также различается их количество. Предполагается, что цвета в приглашении могут обозначать новые цвета для айфонов — например, зеленый и синий.