Пересмотр дела: главе Samsung снова грозит тюрьма

Высший суд Южной Кореи потребовал пересмотра дела о коррупции, связанного с вице-председателем и фактическим главой компании Samsung Ли Чжэ Ёном. В 2017 году его приговорили к пяти годам лишения свободы, впоследствии заменив наказание на 2,5 года условно.

Он вышел на свободу в 2018 году, но теперь, в связи с возобновлением дела, ему снова может грозить тюрьма.

Ожидается, что ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Реклама

Дело Ли Чжэ Ёна тесно связано с экс-президентом Южной Кореи Пак Кын Хе и ее доверенным лицом Цой Сун Силь, замешанными в коррупционном скандале. Наследника империи Samsung обвинили в даче взятки в размере 43,4 млрд вон (около $38 млн) Цой Сун Силь, имевшей на главу государства большое влияние, в обмен на политические преференции.

В прошлом году суд приговорил Пак Кын Хе к 25 годам, а ее подругу — к 20 годам лишения свободы. Позднее экс-глава государства получила еще 8 лет срока дополнительно.

Пятилетний срок Ли Чжэ Ёна стал рекордным среди других представителей крупного южнокорейского бизнеса. Тогда местные СМИ окрестили дело главы Samsung «судебным процессом века».

Что интересно, на бумаге Ли Чжэ Ён является лишь вице-председателем Samsung, но по факту руководит компанией с 2014 года. Дело в том, что его отец 77-летний Ли Гонхи перенес инсульт и стал недееспособным.

Полномочия по управлению Samsung фактически перешли к его наследнику Ли Чжэ Ёну, но по южнокорейским традициям из уважения к отцу он не может стать официальным руководителем компании вплоть до смерти Ли Гонхи.

Возобновление дела означает не только новые личные трудности для самого Ли Чжэ Ёна, но и новые проблемы для Samsung. Как отмечает Bloomberg, вероятный тюремный срок для главы компании означает реструктуризацию системы управления и приостановку принятия важных бизнес-решений.

Кроме того, Samsung приходится лавировать в продолжающейся торговой войне между США и Китаем, а также искать выходы в ситуации, связанной с ограничениями Японии на закупку некоторых материалов и деталей. Известно, что компания переживает падение доходов от продажи карт памяти и снижение спроса на смартфоны.

После новостей о пересмотре дела Ли Чжэ Ёна стоимость акций Samsung упала на 2,5%.

«В течение последних нескольких лет Samsung столкнулась с серьезными проблемами из-за внешней и внутренней неопределенности, из-за чего мы были ограничены в возможностях, связанных с ведением бизнеса. В этой все более неопределенной и сложной экономической обстановке мы просим о поддержке, чтобы мы могли преодолеть все трудности и продолжать вносить вклад в развитие экономики в целом», — говорится в официальном сообщении компании.

По словам директора аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, вероятный новый тюремный срок для главы Samsung может приостановить решение ключевых вопросов в компании и ускорит процесс реструктуризации внутренней политики корпорации.

«Такие процессы занимают от полугода до двух лет, поэтому можно ожидать, что выполнение стратегических целей компании в ключевых сегментах — дисплеи, мобильные коммуникации и полупроводники — замедлится.

Внутри компании станут разрастаться внутрикорпоративные конфликты и бюрократическая волокита.

Это негативно повлияет на операционные расходы компании, но насколько, оценить сложно, потому что внутреннее состояние дел компании не раскрывается», — пояснил эксперт.

В апреле текущего года стало известно, что Samsung отложила запуск своего складного смартфона Galaxy Fold из-за многочисленных проблем с экраном гаджета. Когда журналистам предоставили возможность протестировать высокотехнологичное устройство, оказалось, что складной дисплей не выдерживает активного использования.

В своем официальном комментарии Samsung заявила, что осведомлена о том, что некоторые обозреватели столкнулись с дисфункцией экрана. В результате выпуск устройства был перенесен на осень — ожидается, что оно появится в продаже уже в сентябре.