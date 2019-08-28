«Нечего будет вещать»: чем грозит расчистка частот для 5G

В конце прошлого года правительство РФ заявило о том, что на появление 5G в 2020 году рассчитывать не стоит — ожидается, что лишь к концу 2021 года появятся условия, необходимые для полномасштабного запуска сетей пятого поколения в стране. Одним из камней преткновения в этом вопросе является выбор диапазона частот, на которых будет осуществляться развертывание 5G в России.

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Известно, что в мире «золотым стандартом» для 5G является диапазон 3,4–3,8 ГГц. Однако в России так исторически сложилось, что этим диапазоном пользуются в основном военные и представители спецслужб. Эксплуатировать его совместно с мобильными операторами не получится.

В августе текущего года заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов объявил о проведении аукционов частот в диапазоне 24,5–29,5 ГГц для сетей 5G до конца 2019 года, сообщают «Ведомости». При этом приоритетным для развертывания связи пятого поколения замминистра назвал диапазон 4,4–4,9 ГГц.

«Сейчас упор на 4,4–4,9 ГГц. Здесь военные и другие силовики пошли навстречу, и мы с ними согласовываем все необходимые параметры», — заявил Иванов на встрече с журналистами.

Иванов подтвердил, что освободить диапазон 3,4–3,8 ГГц нереально, так как в нем «работают очень серьезные системы». Однако замминистра связи не исключил, что в дальнейшем он также будет использоваться для 5G, но конверсия этих частот будет не быстрой.

«На самом деле все, что до 6 ГГц для 5G очень даже приемлемо, для массового распространения. Поэтому, по сути, диапазон 4,4-4,9 ГГц ничем не хуже, чем 3,4-3,8 ГГц, просто пока производители не совсем готовы для того, чтобы выпускать массовое оборудование в этом диапазоне», — рассказал Иванов.

С освобождением диапазона 3,4–3,8 ГГц связаны и другие трудности. Первый заместитель генерального директора по управлению, эксплуатации и развитию сети РТРС Виктор Пинчук в беседе с «Газетой.Ru» сообщил о том, что не может оценить уровень затрат, который понадобится на расчистку диапазона 3,4–3,8 ГГц, но отметил, что эти частоты являются основными для доставки телевизионного сигнала по стране. Таким образом, если отдать их операторам на развитие 5G, то необходимо решить, как именно будет осуществляться передача ТВ-сигнала. Очевидно, что введение новой системы критически скажется на уже существующих, рабочих системах.

По словам заместителя директора ФГУП «Космическая связь» Александра Ганина, замена спутников, обеспечивающих наземное цифровое телевещание, это очень длительный процесс. Необходимо будет провести комплекс организационно-технических мероприятий, чтобы обеспечить всю страну цифровым сигналом на новых частотах, иначе в противном случае наземным станциям будет нечего вещать.

Собеседник «Газеты.Ru» подчеркнул, что на переход с аналогового на цифровое телевещание в РФ было потрачено большое количество средств, а на замену этой системы потребуются не меньшие материальные затраты.

Ганин также отметил, что в диапазоне 3,4–3,8 ГГц ведется управление всеми космическими аппаратами — так сложилось еще с советских времен. Таким образом, при потере этого диапазона будет потеряно и управление спутниками — для них нужно будет закладывать новые частотные диапазоны. Учитывая, что срок активности спутника составляет до 15 лет, то этот процесс может затянуться надолго.

Таким образом, скорее всего России придется строить 5G-сети по собственному пути, без оглядки на международный опыт. Впрочем, четких стандартов в этой сфере по-прежнему нет, и каждая страна мира по сути может выбирать тот диапазон, которой ей больше подходит.

Известно, что Международный союз электросвязи занимается разработкой стандартов, которые должны быть приняты только в сентябре текущего года. Таким образом, все пилотные проекты 5G, запущенные в разных странах, пока абсолютно не стандартизированы.

По словам Олега Иванова, в Минкомсвязи надеются, что отечественные производители помогут развивать 5G в диапазоне 4,4–4,9 ГГц, создавая необходимую инфраструктуру. В случае, если Россия не сможет локализовать производство, то оборудование придется закупать за границей, что создаст дополнительные расходы. Кроме того, аналогов такого оборудования в Европе может и не быть, поскольку в странах ЕС ставка сделана на другой диапазон.

«Нам сейчас главное — не отстать в освоении технологии. Если мы замкнемся в своей скорлупе и не будем тестировать, будем ждать, когда у нас появятся базовые станции и другая техника в приемлемых для нас диапазонах, мы просто-напросто отстанем», — сообщил замминистра, подчеркнув необходимость тестирования технологии в тех условиях, которые есть в стране.