«Вряд ли пройдет гладко»: что ждет криптовалюту Павла Дурова

Компания Павла Дурова Telegram заявила инвесторам, что выпустит собственную криптовалюту Gram в течение двух месяцев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

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Электронные кошельки для транзакций с Gram будут доступны для 200-300 млн пользователей. Руководство Telegram уверено, что Gram станет новой онлайн-валютой, позволяющей отправлять и получать денежные средства по всему миру.

О том, что план Дурова по захвату нового рынка, является амбициозным, стало понятно еще в начале 2018 года, когда ему удалось привлечь $1,7 млрд от крупнейших инвесторов, в том числе, и резидентов Кремниевой долины.

Однако, перед создателями Gram стоит четкое условие — если они не успеют выпустить криптовалюту до 31 октября, им придется вернуть все деньги инвесторам.

Таким образом, Telegram заинтересован как можно скорее представить Gram широкой публике.

Однако, не стоит забывать о многочисленных регуляторах, которые могут создать Дурову и его криптовалюте много проблем. Достаточно вспомнить ситуацию с Libra, о выпуске которой не так давно заявил Марк Цукерберг и его компания Facebook. Несмотря на то, что Facebook объявил о Libra еще задолго до того, как проект был готов, даже сама задумка главы социальной сети была встречена американскими властями с крайней степенью недоверия. Конгресс США фактически запретил Цукербергу что-либо предпринимать для развития Libra, пока законодатели не убедятся в том, что этот проект безопасен и соответствует всем законам.

Telegram же занимался разработкой Gram в режиме повышенной секретности — об этой криптовалюте практически ничего неизвестно.

Такая непрозрачность наверняка вызовет дополнительные вопросы у властей, когда Gram официально увидит свет.

Так, например, правительство США подозрительно относится как к новым, так и старым криптовалютам, так как их активно используют наркодилеры и отмыватели денег.

«Каждый, кто попытается построить подобную систему токенов, должен быть осторожен на любом уровне госрегулирования. Я подозреваю, что регуляторы сильно заинтересуются запуском [Gram]», — сообщил NYT сотрудник юридической компании Polsinelli Ричард Левайн, специализирующийся на криптовалютном бизнесе.

Пресс-служба Telegram отказалась комментировать сообщения о запуске Gram.

«Газета.Ru» пообщалась с экспертами, чтобы узнать их отношение к появлению новой криптовалюты. Пока многие из них настроены довольно скептически.

Важной составляющей долгосрочного успеха любой криптовалюты на биржах является ее реальное применение, рассказывает Лилиана Пертенава, консультант по стратегическим коммуникациям и автор документального фильма о криптолихорадке Crypto Rush.

«Telegram хочет создать новые сервисы и продукты на базе Gram, но пока общение с сообществом разработчиков идет не очень активно. Регуляторы — только часть проблемы, Gram еще нужно стать экосистемой, которой она пока не является», — считает Пертенава.

«Планы по запуску Gram встречают обоснованный скептицизм — развитие проекта по-прежнему ведется под завесой тайны и достоверной информацией о нем обладают лишь единицы. Если обратить внимание на проблемы с запуском криптовалютной платформы Bakkt или активное препятствование регуляторов развитию монеты Libra от Facebook, то можно допустить, что выход криптовалюты Павла Дурова в публичное пространство вряд ли пройдет гладко», — соглашается директор по развитию продуктов платформы CryptoEYE от Zichain Данил Яковлев.

Эксперт добавил, что мессенджер Telegram по-прежнему популярен в основном только в России и Иране, где работа с криптовалютами затруднительна.

«Пока нет оснований ожидать серьезного провала проекта, но опыт последних месяцев показывает, что Gram может столкнуться с неразрешимыми для компании проблемами, даже если техническая сторона проекта будет идеальной», — заключил Яковлев.